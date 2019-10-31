«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это

В последние три минуты матча Кубка со «Спартаком» Валерий Карпин смеялся. Особенно явно после того, как Эльдор Шомуродов перепрыгнул Александра Максименко и чуть было не сравнял счет. Пройди «Ростов» уже ставшую модной команду Доменико Тедеско таким составом – это действительно был бы настоящий цирк. Ведь по факту сегодня был тот день, когда «Спартак» играл с «Ростовом-2».

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

Да и показалось, что на пресс-конференции сам Карпин и не скрывал, что в кубковом матче его команда чуть было не зацепилась за победу.



— Почему «Ростов» проиграл?

— Потому что мы забили мяч, а они два, — улыбнулся Карпин. — Ещё вопросы?



— Почему выбрали такой состав?

— Мы играем через два на третий. Впереди важный матч с «Краснодаром», поэтому вышел полуторный состав, — Карпин мог бы назвать и цифру покрупнее. — Игроки получили практику. Уступили – ничего страшного. А при удачном исходе – могли бы и победить.



В последней фразе тренера «Ростова» был заметен сарказм.



— Вы понимали, что с такой сеткой бессмысленно было бороться в Кубке?

— В прошлом году у нас тоже тяжелая сетка была, — ответил он. – И ничего. Дошли до полуфинала и должны были обыгрывать «Локомотив». Вот и всё.



— Но часто сравниваете наш футбол с европейским, а они там играют по несколько раз в неделю.

— Так, – попросил продолжения Карпин.

— Но «Манчестер Сити» и «Зенит» могут позволить себе сыграть двумя составами без потери качества.

— У них бюджет какой? Вот вам и ответ. Будь у нас бюджет в 5 раз выше – играли бы другим составом. Вот и всё.



— С чем было связан тот факт, что «Ростов» в последние минуты прижал «Спартак»? Дело в выходе Байрамяна и Шомуродова или в изменении рисунка игры?

— Байрамян вышел – и рисунок не менялся. Когда появился Шомуродов – да, произошли изменения. В последние минуты на поле была одна команда. Все это видели.



— В чём причина, что была одна команда – из-за замен?

— В том, что у «Ростова» такие футболисты, замечательные.



Намёк был понятен: у «Ростова» вышла лишь пара основных игроков, а «Ростов» уже подавил «Спартак». Так что выводы простые:



1. «Спартак» для Карпина – больше не особенный клуб.

2. Выставить против клуба Федуна чуть ли не обречённый второй состав – совсем не беда.

3. «Ростов» осознанно приносит в жертву Кубок и, учитывая слова тренера и место клуба в турнирной таблице, психологически готов к борьбе за золото.



К чему же готов нынешний «Спартак» – пока непонятно.