«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это

В последние три минуты матча Кубка со «Спартаком» Валерий Карпин смеялся. Особенно явно после того, как Эльдор Шомуродов перепрыгнул Александра Максименко и чуть было не сравнял счет. Пройди «Ростов» уже ставшую модной команду Доменико Тедеско таким составом – это действительно был бы настоящий цирк. Ведь по факту сегодня был тот день, когда «Спартак» играл с «Ростовом-2».
Да и показалось, что на пресс-конференции сам Карпин и не скрывал, что в кубковом матче его команда чуть было не зацепилась за победу.
— Почему «Ростов» проиграл?
— Потому что мы забили мяч, а они два, — улыбнулся Карпин. — Ещё вопросы?
— Почему выбрали такой состав?
— Мы играем через два на третий. Впереди важный матч с «Краснодаром», поэтому вышел полуторный состав, — Карпин мог бы назвать и цифру покрупнее. — Игроки получили практику. Уступили – ничего страшного. А при удачном исходе – могли бы и победить.
В последней фразе тренера «Ростова» был заметен сарказм.
— Вы понимали, что с такой сеткой бессмысленно было бороться в Кубке?
— В прошлом году у нас тоже тяжелая сетка была, — ответил он. – И ничего. Дошли до полуфинала и должны были обыгрывать «Локомотив». Вот и всё.
— Но часто сравниваете наш футбол с европейским, а они там играют по несколько раз в неделю.
— Так, – попросил продолжения Карпин.
— Но «Манчестер Сити» и «Зенит» могут позволить себе сыграть двумя составами без потери качества.
— У них бюджет какой? Вот вам и ответ. Будь у нас бюджет в 5 раз выше – играли бы другим составом. Вот и всё.
— С чем было связан тот факт, что «Ростов» в последние минуты прижал «Спартак»? Дело в выходе Байрамяна и Шомуродова или в изменении рисунка игры?
— Байрамян вышел – и рисунок не менялся. Когда появился Шомуродов – да, произошли изменения. В последние минуты на поле была одна команда. Все это видели.
— В чём причина, что была одна команда – из-за замен?
— В том, что у «Ростова» такие футболисты, замечательные.
Намёк был понятен: у «Ростова» вышла лишь пара основных игроков, а «Ростов» уже подавил «Спартак». Так что выводы простые:
1. «Спартак» для Карпина – больше не особенный клуб.
2. Выставить против клуба Федуна чуть ли не обречённый второй состав – совсем не беда.
3. «Ростов» осознанно приносит в жертву Кубок и, учитывая слова тренера и место клуба в турнирной таблице, психологически готов к борьбе за золото.
К чему же готов нынешний «Спартак» – пока непонятно.
- 31 октября 2019
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