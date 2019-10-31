Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Валерий Карпин – о матче «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Валерий Карпин – о матче «Спартак» — «Ростов»
Дмитрий Егоров
«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это
Сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле была одна команда.
Футбол / Кубок России 0

В последние три минуты матча Кубка со «Спартаком» Валерий Карпин смеялся. Особенно явно после того, как Эльдор Шомуродов перепрыгнул Александра Максименко и чуть было не сравнял счет. Пройди «Ростов» уже ставшую модной команду Доменико Тедеско таким составом – это действительно был бы настоящий цирк. Ведь по факту сегодня был тот день, когда «Спартак» играл с «Ростовом-2».

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА
«Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

Да и показалось, что на пресс-конференции сам Карпин и не скрывал, что в кубковом матче его команда чуть было не зацепилась за победу.

— Почему «Ростов» проиграл?
— Потому что мы забили мяч, а они два, — улыбнулся Карпин. — Ещё вопросы?

— Почему выбрали такой состав?
— Мы играем через два на третий. Впереди важный матч с «Краснодаром», поэтому вышел полуторный состав, — Карпин мог бы назвать и цифру покрупнее. — Игроки получили практику. Уступили – ничего страшного. А при удачном исходе – могли бы и победить.

В последней фразе тренера «Ростова» был заметен сарказм.

— Вы понимали, что с такой сеткой бессмысленно было бороться в Кубке?
— В прошлом году у нас тоже тяжелая сетка была, — ответил он. – И ничего. Дошли до полуфинала и должны были обыгрывать «Локомотив». Вот и всё.

— Но часто сравниваете наш футбол с европейским, а они там играют по несколько раз в неделю.
— Так, – попросил продолжения Карпин.

— Но «Манчестер Сити» и «Зенит» могут позволить себе сыграть двумя составами без потери качества.
— У них бюджет какой? Вот вам и ответ. Будь у нас бюджет в 5 раз выше – играли бы другим составом. Вот и всё.

— С чем было связан тот факт, что «Ростов» в последние минуты прижал «Спартак»? Дело в выходе Байрамяна и Шомуродова или в изменении рисунка игры?
— Байрамян вышел – и рисунок не менялся. Когда появился Шомуродов – да, произошли изменения. В последние минуты на поле была одна команда. Все это видели.

— В чём причина, что была одна команда – из-за замен?
— В том, что у «Ростова» такие футболисты, замечательные.

Намёк был понятен: у «Ростова» вышла лишь пара основных игроков, а «Ростов» уже подавил «Спартак». Так что выводы простые:

1. «Спартак» для Карпина – больше не особенный клуб.
2. Выставить против клуба Федуна чуть ли не обречённый второй состав – совсем не беда.
3. «Ростов» осознанно приносит в жертву Кубок и, учитывая слова тренера и место клуба в турнирной таблице, психологически готов к борьбе за золото.

К чему же готов нынешний «Спартак» – пока непонятно.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019