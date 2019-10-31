Тедеско: если папа Ларссона захочет играть за «Спартак», мы будем рады

Тедеско очень интересно рассказывает о футболе – у него почти никогда не бывает пустых ответов, он не боится объяснять тактические нюансы и при этом всегда выглядит рассудительным. Поэтому его пресс-конференции можно давать целиком: так будет проще и быстрее понять, по каким методам строится новый «Спартак».
— Мы счастливы, что вышли в следующий раунд, — начал немецкий тренер после победы над «Ростовом». – Знали при подготовке, что предстоит тяжёлая игра против сильной команды с качественными футболистами. Когда анализировали «Ростов», видели, что у соперника есть план на все игровые ситуации, он знает, что делать при начале атак, при потерях и так далее.
Первый тайм мы сыграли терпеливо, ждали момента, пытались взломать чужую оборону и найти зоны. К счастью, при всех трудностях это удалось сделать, «Ростов» оборонялся глубоко, но мы справились. Ребята молодцы, поздравляю команду с выходом в 1/4 финала Кубка.
— Удивило ли, что «Ростов» вышел неосновным составом? Вы не хотели тоже выпустить молодых игроков, не получающих много времени в чемпионате?
— «Ростов» занимает второе место в Премьер-Лиге, вы это прекрасно знаете. А значит, у него при таком раскладе нет второго состава! Прекрасная команда, отличный подбор футболистов. Вы видели их нападающих? Невероятные. Машины, а не футболисты. Очень сильные, атлетичные. Единственное, что нас удивило – то, что с первых минут «Ростов» припарковал автобус. В сезоне он ни разу не играл с тремя центральными защитниками. А сейчас это сделал, вот что стало сюрпризом.
— Схема, которую вы используете второй матч подряд, исключает шансы выхода Тиля? Он ведь самый дорогой новичок…
— Гус – отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны были быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре будет применена другая схема, тогда Гус сыграет.
— Почему Мирзов не был включен в стартовый протокол?
— Он же получил красную карточку в прошлом матче (речь на самом деле идёт о двухматчевой дисквалификации Резиуана на Кубок России ещё со времен «Арсенала» — прим. «Чемпионата»).
— Уже знаете, с кем «Спартак» сыграет в 1/4 финала?
— Да, с ЦСКА.
— Знаете Валерия Карпина – вашего сегодняшнего оппонента?
— Конечно. Он легенда «Спартака», играл за него, был прекрасным футболистом. Был также тренером клуба, директором, менеджером. Каждая игра против «Спартака» для него принципиальна.
— Роман Зобнин вышел сегодня правым латералем. Понравились его действия? Показалось, что он чувствовал себя скованно…
— Почему?! Мне наоборот показалось, что он выглядел уверенно. Не соглашусь с вами. Считаю, Роман провел прекрасный матч! И думаю, сам доволен и такого же мнения. Если вы заметили, при атаках Роман часто смещался в центр в зону инсайда, а Бакаев занимал правый фланг. Зобнин принимал много правильных решений, выиграл много единоборств. Повторю, он провёл классную игру.
— В чём секрет преображения Хенрика… то есть Джордана Ларссона? Помимо того, что он перебрался в нападение.
— Секрет в том, что он очень умный парень. Он знает, как действовать в разных ситуациях в атаке и прессинге, очень работоспособный. Я счастлив, что он игрок «Спартака». А если его папа тоже захочет поиграть за нас, мы будем очень рады!
— Действуя по схеме с пятью защитниками, вы в первую очередь отталкиваетесь от своей игры? Или от соперника?
— Мы, безусловно отталкиваемся, от своих качеств, у нас три прекрасных центральных защитника. Но вы знаете нашу турнирную ситуацию, мы не на первом месте, у нас нет 10 очков отрыва от преследователей. Поэтому нужно думать от матча к матчу. Чем больше будем побеждать, тем больше уверенности появится у ребят. Сегодня впечатления от игры отличные, ребята молодцы. Казалось, в первом тайме владели мячом 90 процентов времени.
После перерыва, когда уже вели в счете, «Ростов» начал выше нас прессинговать. У нас уже не хватало времени и пространства для такого контроля. Плюс ребята подустали, сказалась предыдущая очень интенсивная игра с «Локомотивом». Тем не менее, во втором тайме мы владели ситуацией и показали хороший процент владения мячом.
— Учитывая две победы подряд, будете проводить изменения в составе в следующих матчах? В таких условиях у резервистов появятся шансы?
— У нас комплексный подход. Отчасти, безусловно, мы смотрим на соперника. 15-20 процентов от выбора состава исходят из этого: как соперник прессингует, атакует, обороняется, это очень важно. Смотрим также на опыт прошлых матчей, как игроки себя проявляли. Но также у ребят есть шанс доказать, что они достойны выйти в основе, в новом микроцикле.
- 31 октября 2019
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