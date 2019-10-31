Тедеско: если папа Ларссона захочет играть за «Спартак», мы будем рады

Тедеско очень интересно рассказывает о футболе – у него почти никогда не бывает пустых ответов, он не боится объяснять тактические нюансы и при этом всегда выглядит рассудительным. Поэтому его пресс-конференции можно давать целиком: так будет проще и быстрее понять, по каким методам строится новый «Спартак».

— Мы счастливы, что вышли в следующий раунд, — начал немецкий тренер после победы над «Ростовом». – Знали при подготовке, что предстоит тяжёлая игра против сильной команды с качественными футболистами. Когда анализировали «Ростов», видели, что у соперника есть план на все игровые ситуации, он знает, что делать при начале атак, при потерях и так далее.



Первый тайм мы сыграли терпеливо, ждали момента, пытались взломать чужую оборону и найти зоны. К счастью, при всех трудностях это удалось сделать, «Ростов» оборонялся глубоко, но мы справились. Ребята молодцы, поздравляю команду с выходом в 1/4 финала Кубка.

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

— Удивило ли, что «Ростов» вышел неосновным составом? Вы не хотели тоже выпустить молодых игроков, не получающих много времени в чемпионате?

— «Ростов» занимает второе место в Премьер-Лиге, вы это прекрасно знаете. А значит, у него при таком раскладе нет второго состава! Прекрасная команда, отличный подбор футболистов. Вы видели их нападающих? Невероятные. Машины, а не футболисты. Очень сильные, атлетичные. Единственное, что нас удивило – то, что с первых минут «Ростов» припарковал автобус. В сезоне он ни разу не играл с тремя центральными защитниками. А сейчас это сделал, вот что стало сюрпризом.



— Схема, которую вы используете второй матч подряд, исключает шансы выхода Тиля? Он ведь самый дорогой новичок…

— Гус – отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны были быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре будет применена другая схема, тогда Гус сыграет.



— Почему Мирзов не был включен в стартовый протокол?

— Он же получил красную карточку в прошлом матче (речь на самом деле идёт о двухматчевой дисквалификации Резиуана на Кубок России ещё со времен «Арсенала» — прим. «Чемпионата»).



— Уже знаете, с кем «Спартак» сыграет в 1/4 финала?

— Да, с ЦСКА.



— Знаете Валерия Карпина – вашего сегодняшнего оппонента?

— Конечно. Он легенда «Спартака», играл за него, был прекрасным футболистом. Был также тренером клуба, директором, менеджером. Каждая игра против «Спартака» для него принципиальна.

«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это Сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле была одна команда.

— Роман Зобнин вышел сегодня правым латералем. Понравились его действия? Показалось, что он чувствовал себя скованно…

— Почему?! Мне наоборот показалось, что он выглядел уверенно. Не соглашусь с вами. Считаю, Роман провел прекрасный матч! И думаю, сам доволен и такого же мнения. Если вы заметили, при атаках Роман часто смещался в центр в зону инсайда, а Бакаев занимал правый фланг. Зобнин принимал много правильных решений, выиграл много единоборств. Повторю, он провёл классную игру.

— В чём секрет преображения Хенрика… то есть Джордана Ларссона? Помимо того, что он перебрался в нападение.

— Секрет в том, что он очень умный парень. Он знает, как действовать в разных ситуациях в атаке и прессинге, очень работоспособный. Я счастлив, что он игрок «Спартака». А если его папа тоже захочет поиграть за нас, мы будем очень рады!



— Действуя по схеме с пятью защитниками, вы в первую очередь отталкиваетесь от своей игры? Или от соперника?

— Мы, безусловно отталкиваемся, от своих качеств, у нас три прекрасных центральных защитника. Но вы знаете нашу турнирную ситуацию, мы не на первом месте, у нас нет 10 очков отрыва от преследователей. Поэтому нужно думать от матча к матчу. Чем больше будем побеждать, тем больше уверенности появится у ребят. Сегодня впечатления от игры отличные, ребята молодцы. Казалось, в первом тайме владели мячом 90 процентов времени.



После перерыва, когда уже вели в счете, «Ростов» начал выше нас прессинговать. У нас уже не хватало времени и пространства для такого контроля. Плюс ребята подустали, сказалась предыдущая очень интенсивная игра с «Локомотивом». Тем не менее, во втором тайме мы владели ситуацией и показали хороший процент владения мячом.

— Учитывая две победы подряд, будете проводить изменения в составе в следующих матчах? В таких условиях у резервистов появятся шансы?

— У нас комплексный подход. Отчасти, безусловно, мы смотрим на соперника. 15-20 процентов от выбора состава исходят из этого: как соперник прессингует, атакует, обороняется, это очень важно. Смотрим также на опыт прошлых матчей, как игроки себя проявляли. Но также у ребят есть шанс доказать, что они достойны выйти в основе, в новом микроцикле.