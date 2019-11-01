Ларссон забивает, не глядя на ворота. Этому учит его отец (буквально)

Многие обратили внимание на то, как автор двух дублей кряду Джордан Ларссон бьёт по воротам — вроде не поднимает головы, а в итоге мяч всё равно летит очень точно в цель; так было и в Швеции. С точки зрения классической тренерской работы, это не совсем правильно: считается, что ты должен успеть оценить положение себя относительно ворот и положение голкипера перед ударом. Эта вещь — одна из самых спорных истин, передающихся в футболе из поколения в поколение.
Спорная она потому, что особо много выиграть взглядом на вратаря нельзя — только в том случае, если кипер совсем ошибся с позицией, это будет иметь смысл. В остальных случаях опытный вратарь располагается там, где и должен под удар с определённой точки; ворота тоже всегда стоят на одном месте. Форварды продолжают бросать взгляд на вратаря и из-за этого меньше концентрируются на мяче, хотя секундная потеря внимания может серьёзно сказаться на точности удара. Состояние газона, расположение ног, наличие сопротивления, вращение мяча, погода — всё это имеет больше значения, чем взгляд на ворота. Почти всегда в том, что касается завершения, действительно лучше быть сосредоточенным на мяче.
Бороться с таким предрассудком в будущем будут тренеры по ударам — почти наверняка они повсеместно появятся в футболе, как в гольфе, потому что от качественного завершения сегодня зависит очень многое. Бывшие топ-снайперы не всегда становятся хорошими главными тренерами (здесь много факторов, почему так происходит), зато профильные специалисты из них получились бы отличные.
И у Джордана Ларссона джекпот. Его отец Хенрик — великий снайпер, который может многое рассказать о том, как подправлять технику удара, чтобы попадать чаще. Ларссон-старший тоже считает, что поднятая голова в штрафной чаще идёт во вред.
Об этом однажды рассказал нападающий Патрик Ингельстен, с которым Ларссон работал, будучи главным тренером «Фалькенберга». «Во время одной из тренировок он подошёл и сказал: „Тебе 32 года, ты и так знаешь, где стоят ворота. Ты занимаешься ударами всю свою карьеру, ты знаешь, где лицевая линия, где обычно находится вратарь. Доверься себе“. Он заметил, что после получения мяча я часто поднимаю голову и только затем бью. Именно в эту секунду он хотел, чтобы я больше полагался на свои способности и инстинкты. И это сработало! Не знаю как, но я моментально забил девять из десяти. Я просто отправлял мячи точно под штанги. Это было обалденное чувство! Я поиграл на элитном уровне половину жизни, и только в тот момент мне кто-то дал такой конкретный совет», — рассказывал Ингельстен.
Нет никаких сомнений, что техника завершающего удара Ларссона-младшего — в том числе и заслуженный итог работы с отцом. В этом плане Джордан имеет небольшое ментальное преимущество перед нападающими, которые не концентрируются только на мяче перед ударом. В быстрых атаках, на которых сейчас делает разницу «Спартак», такое преимущество может быть решающим.
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