Ларссон забивает, не глядя на ворота. Этому учит его отец (буквально)

Многие обратили внимание на то, как автор двух дублей кряду Джордан Ларссон бьёт по воротам — вроде не поднимает головы, а в итоге мяч всё равно летит очень точно в цель; так было и в Швеции. С точки зрения классической тренерской работы, это не совсем правильно: считается, что ты должен успеть оценить положение себя относительно ворот и положение голкипера перед ударом. Эта вещь — одна из самых спорных истин, передающихся в футболе из поколения в поколение.

Спорная она потому, что особо много выиграть взглядом на вратаря нельзя — только в том случае, если кипер совсем ошибся с позицией, это будет иметь смысл. В остальных случаях опытный вратарь располагается там, где и должен под удар с определённой точки; ворота тоже всегда стоят на одном месте. Форварды продолжают бросать взгляд на вратаря и из-за этого меньше концентрируются на мяче, хотя секундная потеря внимания может серьёзно сказаться на точности удара. Состояние газона, расположение ног, наличие сопротивления, вращение мяча, погода — всё это имеет больше значения, чем взгляд на ворота. Почти всегда в том, что касается завершения, действительно лучше быть сосредоточенным на мяче.

Бороться с таким предрассудком в будущем будут тренеры по ударам — почти наверняка они повсеместно появятся в футболе, как в гольфе, потому что от качественного завершения сегодня зависит очень многое. Бывшие топ-снайперы не всегда становятся хорошими главными тренерами (здесь много факторов, почему так происходит), зато профильные специалисты из них получились бы отличные.

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

И у Джордана Ларссона джекпот. Его отец Хенрик — великий снайпер, который может многое рассказать о том, как подправлять технику удара, чтобы попадать чаще. Ларссон-старший тоже считает, что поднятая голова в штрафной чаще идёт во вред.

Об этом однажды рассказал нападающий Патрик Ингельстен, с которым Ларссон работал, будучи главным тренером «Фалькенберга». «Во время одной из тренировок он подошёл и сказал: „Тебе 32 года, ты и так знаешь, где стоят ворота. Ты занимаешься ударами всю свою карьеру, ты знаешь, где лицевая линия, где обычно находится вратарь. Доверься себе“. Он заметил, что после получения мяча я часто поднимаю голову и только затем бью. Именно в эту секунду он хотел, чтобы я больше полагался на свои способности и инстинкты. И это сработало! Не знаю как, но я моментально забил девять из десяти. Я просто отправлял мячи точно под штанги. Это было обалденное чувство! Я поиграл на элитном уровне половину жизни, и только в тот момент мне кто-то дал такой конкретный совет», — рассказывал Ингельстен.

Тедеско: если папа Ларссона захочет играть за «Спартак», мы будем рады И снова – фактурно и интересно!

Нет никаких сомнений, что техника завершающего удара Ларссона-младшего — в том числе и заслуженный итог работы с отцом. В этом плане Джордан имеет небольшое ментальное преимущество перед нападающими, которые не концентрируются только на мяче перед ударом. В быстрых атаках, на которых сейчас делает разницу «Спартак», такое преимущество может быть решающим.