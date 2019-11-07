«Сарри – лысый шарлатан!» Реакция соцсетей на замену Роналду в Москве

«Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счётом 2:1 благодаря победному голу Дугласа Косты на 93-й минуте. Однако едва ли не более обсуждаемой темой оказался не победный гол, а замена Криштиану Роналду на Пауло Дибалу на 82-й минуте. Португалец покинул поле, не скрывая своего недовольства в отношении тренера. Оно и понятно, впервые за пять лет Роналду ушёл с поля до финального свистка без гола при ничейном счёте.
Италия:
«Я думаю, что Роналду должен слушать, что ему говорит тренер. На данный момент, насколько я знаю, роли не менялись местами».
«А будут последствия для CR7?»
Португалия:
«Скажите этому тренеру, что он никогда не должен заменять Криштиану Роналду, и когда дело доходит до Лиги чемпионов, это становится грехом без прощения. Нет никакого способа понять такое».
«Странно думать, будто Роналду был менее продуктивным, чем Игуаин и Дибала в последних играх. Странно видеть замену Роналду в его лучшем матче за последнее время».
Англия:
«Не важно что происходит или как плохо он играет. Ты просто не проводишь грёбаную замену Криштиану, *****, Роналду. Сарри – ты лысый шарлатан».
«Роналду можно менять. Сарри существует не для того, чтобы лизать задницу. Он делает свою работу. Он же не Пирс Морган (журналист, делавший недавно интервью с Роналду. – Прим. «Чемпионата»)».
Франция:
«Это как Сарри, который убрал Роналду только сейчас. ***** тренеры».
«Криштиану Роналду был явно не очень счастлив после замены Сарри. Португалец не был на скамейке в Лиге чемпионов с 2016 года!»
Россия:
«Ну, если говорить честно, именно Роналду в матче-то нагнули».
«Итого из хорошего в матче была только замена Роналду».
- 7 ноября 2019
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