Отставание от португальцев всё больше. Таблица коэффициентов УЕФА

Эта неделя в еврокубках стала для наших клубов одной из худших в сезоне. Да, можно сказать, что в соперниках «Локо» был европейский гранд, с которым он сражался до последнего. У «Зенита» тоже были шансы, но немцы показали принципиально другой уровень игры. Вот только мы уже начинаем привыкать, что везде присутствует какое-то но, которое мешает взять в ЛЧ хоть какие-то очки.



И всё же больше всего вопросов по итогам недели к ЦСКА. В матче с «Ференцварошем» им нужна была только победа, чтобы продолжать выступление в Европе весной. В итоге ничья, да ещё и удаление Набабкина на последних минутах матча. Шансы на выход из группы остаются только теоретическими: похоже, «армейцы» впервые в истории не смогут выйти из группы Лиги Европы.



Единственная победа на этой неделе — на счету «Краснодара». Он на своём поле победил турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1. По игре было видно, что «быки» чувствовали себя раскованно и играли в свой футбол. Турки, правда играли, мягко говоря, не основным составом, но какое кому до этого дело?

Что у конкурентов?

У главных конкурентов — португальцев — сейчас есть все шансы оторваться от нас ещё больше. В Лиге чемпионов не сложилось: «Бенфика» проиграла «Лиону». Зато в Лиге Европы дела намного лучше: победа «Спортинга» над «Русенборгом» (2:0), «Браги» над «Бешикташем» (3:1) и ничья «Гимарайнш» с «Арсеналом» (1:1). Проиграл только «Порту», в матче с «Рейнджерс» (0:2). Таким образом, Португалия заработала целых пять очков. Делим на количество их клубов, попавших в еврокубки, и получаем целый балл, который уходит в таблицу.



Ситуация для наших клубов складывается нерадостная. По итогам недели у России стало 44,383 балла, а у Португалии 45,849. Уже сейчас можно быть уверенным, что через сезон в групповой этап Лиги чемпионов от России напрямую попадёт только чемпион страны.



Таблица коэффициентов УЕФА