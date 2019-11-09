На матче Бундеслиги отметили 30-летие падения Берлинской стены. Очень эффектно

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги встречались берлинская «Герта» и «РБ Лейпциг». Перед матчем клубы и болельщики подготовили блестящий перформанс, приуроченный к 30-летию со дня падения Берлинской стены.

Перфоманс

Перед игрой на Олимпийском стадионе в Берлине в центре поля установили пластиковую стену со словами: «Вместе против стен. Вместе за Берлин». По обе стороны стены выстроились болельщики, а команды, выйдя из подтрибунного помещения, заняли места в разных половинах поля.

В это время на поле сквозь стену выехала машина марки Trabant, которую производили в Восточной Германии. Фанаты обрушили пластиковое сооружение, а футболисты «Герты» и «Лейпцига» начали приветствовать друг друга. Таким образом, болельщики решили отметить 30-ю годовщину падения Берлинской стены.



Стена была возведена 13 августа 1961 года и просуществовала до 9 ноября 1989 года. Она разделяла Западный Берлин от ГДР, делив город на западную и восточную часть.



Кстати, 30 лет назад «Герта» и «Лейпциг» не смогли бы встретиться в рамках чемпионата, так как города, где базируются клубы, находились в разных странах. Лейпциг входил в состав ГДР, а Берлин – в состав ФРГ.

Шоу на трибунах

В то время как часть фанатов рушила пластиковую стену, болельщики «Герты» на своей трибуне развернули баннер со знаменитыми Бранденбургскими воротами, которые являются символом Берлина.

А уже во время матча всё те же фаны «Герты» растянули очередной баннер со словами: «Никакие стены не разделят нас. Между нами — пропасть идеологии». Таким образом, болельщики берлинского клуба напомнили всем, что команда из Лейпцига является коммерческим проектом австрийской компании RedBull, владеющей футбольными командами из Зальцбурга, Лейпцига, Нью-Йорка, а также клубами в Бразилии и Гане.



Несмотря на реакцию фанатов «Герты», матч завершился победой «Лейпцига» с результативным счётом 4:2. Дублем отметился Тимо Вернер, ещё по голу забили Марсель Забитцер и Кевин Кампль. У берлинцев забитыми мячами отметились Максимилиан Миттельштадт и Дэви Зельке.