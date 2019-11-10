Чалов забил, Дзагоев вернулся – чудесный день для ЦСКА!

Поразительно, но в предыдущих четырёх турах шестикратный чемпион России набрал всего на очко больше дебютанта РПЛ – два против одного. В предыдущий раз и те, и другие побеждали в 11-м туре. Выделим главные вехи прошедшего матча.



— Относительно игры Лиги Европы в Будапеште Виктор Гончаренко полностью изменил опорную зону. Ахметов остался в запасе, а дисквалифицированный Бийол – на трибуне. Новую пару в центре сформировали Обляков с Бистровичем. Ещё один условно свежий исполнитель, Кучаев (в Венгрии отбегал полчаса), занял левую бровку. Игра ЦСКА от тренерских манипуляций определённо выиграла. По крайней мере в конструктивном плане. Мяч стал живее двигаться у москвичей, в результате масса так называемых подходов и ударов.

— Главная кадровая новость дня – Дзагоев в заявке. Его там не было год – с дерби против «Динамо» в ноябре 2018-го. «Он готов играть, может во втором тайме выйти на поле», — анонсировал долгожданное возвращение Алана Гончаренко. Оно случилось на 84-й минуте. Сменил Дзагоев Влашича. Под овацию. Алан, мы скучали.

— У многочисленных «делегатов «Зенита» в «Сочи» настрой на ЦСКА по умолчанию был серьёзный. У Заболотного особенно. Однажды он команде своей юности уже забивал, ещё в майке «Тосно». На этот раз Александр Точилин придержал Антона в резерве, чтобы отправить на газон ближе к концу встречи.

— В Сочи «армейцы» опробовали новый комплект формы. В последний раз в чёрное они облачались больше года назад – в сентябре 2018-го (победа в Уфе – 3:0).

— В день матча старшему тренеру красно-синих Сергею Овчинникову исполнилось 49 лет. Естественно, на словах одноклубники его поздравили. Но несложно догадаться, какого подарка Босс ждал от молодых сослуживцев на деле. Естественно, победы. В идеале – в комплекте с качественной игрой.

— Первый гол в истории противостояния случился уже на седьмой минуте. Из безадресного, на первый взгляд, выноса Новосельцева получилась предголевая передача. Рикошет от Бистровича пришёлся очень кстати для Андрея Мостового. Поймал Акинфеева на противоходе.

— С рикошета ЦСКА пропустил – с рикошета забил. После обводящего удара Сигурдссона Джанаева нечаяно подставил Мевля – головой подправил мяч под перекладину.

— Южане до перерыва продемонстрировали поразительную реализацию моментов: один удар с игры в створ – два гола! На первой компенсированной минуте самый юный игрок на поле, Карпов, неосмотрительно врезался со спины в Полоза, и последний с «точки» повторно вывел хозяев вперёд. После перерыва рефери Васильев имел основания для назначения ещё одного одиннадцатиметрового – в эти же ворота, но с другим вратарём. Положение руки Лагатора после контакта с мячом арбитр счёл естественным. А Карпов покинул поле досрочно, уже на 58-й минуте. Гончаренко предусмотрительно убрал с поля парня, пока тот не отхватил вторую карточку.

— В начале второго тайма ударную пятиминутку выдал Обляков. Мало того что сам забил, ещё и Чалову ассистировал. Третий гол ЦСКА – что передача, что удар – настоящее произведение искусства, на эстета!



— Двумя пенальти, назначенным и неназначенным, перечень спорных моментов матча не исчерпывается. Похоже на то, что в ходе второй результативной комбинации своей команды Кучаев доставлял мяч в штрафную площадку уже из-за линии ворот. Ассистент главного в динамике этого не заметил.

— Одержав волевую победу, ЦСКА восстановил девятиочковое преимущество над «Спартаком» и догнал в таблице «Ростов» с «Локомотивом». Кризис отменяется.