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«Сочи» — ЦСКА — 2:3, 10 ноября 2019 года, обзор матча, 16-й тур РПЛ

«Сочи» — ЦСКА
Олег Лысенко
Чалов забил, Дзагоев вернулся – чудесный день для ЦСКА!
Имениннику Овчинникову подарок футболистов наверняка понравился.
Футбол / РПЛ 0

Поразительно, но в предыдущих четырёх турах шестикратный чемпион России набрал всего на очко больше дебютанта РПЛ – два против одного. В предыдущий раз и те, и другие побеждали в 11-м туре. Выделим главные вехи прошедшего матча.

— Относительно игры Лиги Европы в Будапеште Виктор Гончаренко полностью изменил опорную зону. Ахметов остался в запасе, а дисквалифицированный Бийол – на трибуне. Новую пару в центре сформировали Обляков с Бистровичем. Ещё один условно свежий исполнитель, Кучаев (в Венгрии отбегал полчаса), занял левую бровку. Игра ЦСКА от тренерских манипуляций определённо выиграла. По крайней мере в конструктивном плане. Мяч стал живее двигаться у москвичей, в результате масса так называемых подходов и ударов.

— Главная кадровая новость дня – Дзагоев в заявке. Его там не было год – с дерби против «Динамо» в ноябре 2018-го. «Он готов играть, может во втором тайме выйти на поле», — анонсировал долгожданное возвращение Алана Гончаренко. Оно случилось на 84-й минуте. Сменил Дзагоев Влашича. Под овацию. Алан, мы скучали.

— У многочисленных «делегатов «Зенита» в «Сочи» настрой на ЦСКА по умолчанию был серьёзный. У Заболотного особенно. Однажды он команде своей юности уже забивал, ещё в майке «Тосно». На этот раз Александр Точилин придержал Антона в резерве, чтобы отправить на газон ближе к концу встречи.

— В Сочи «армейцы» опробовали новый комплект формы. В последний раз в чёрное они облачались больше года назад – в сентябре 2018-го (победа в Уфе – 3:0).

— В день матча старшему тренеру красно-синих Сергею Овчинникову исполнилось 49 лет. Естественно, на словах одноклубники его поздравили. Но несложно догадаться, какого подарка Босс ждал от молодых сослуживцев на деле. Естественно, победы. В идеале – в комплекте с качественной игрой.

— Первый гол в истории противостояния случился уже на седьмой минуте. Из безадресного, на первый взгляд, выноса Новосельцева получилась предголевая передача. Рикошет от Бистровича пришёлся очень кстати для Андрея Мостового. Поймал Акинфеева на противоходе.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Мостовой – 7'   1:1 Мевля – 16' (автогол)   2:1 Полоз – 45+2' (пен)   2:2 Обляков – 52'   2:3 Чалов – 55'

— С рикошета ЦСКА пропустил – с рикошета забил. После обводящего удара Сигурдссона Джанаева нечаяно подставил Мевля – головой подправил мяч под перекладину.

— Южане до перерыва продемонстрировали поразительную реализацию моментов: один удар с игры в створ – два гола! На первой компенсированной минуте самый юный игрок на поле, Карпов, неосмотрительно врезался со спины в Полоза, и последний с «точки» повторно вывел хозяев вперёд. После перерыва рефери Васильев имел основания для назначения ещё одного одиннадцатиметрового – в эти же ворота, но с другим вратарём. Положение руки Лагатора после контакта с мячом арбитр счёл естественным. А Карпов покинул поле досрочно, уже на 58-й минуте. Гончаренко предусмотрительно убрал с поля парня, пока тот не отхватил вторую карточку.

— В начале второго тайма ударную пятиминутку выдал Обляков. Мало того что сам забил, ещё и Чалову ассистировал. Третий гол ЦСКА – что передача, что удар – настоящее произведение искусства, на эстета!

— Двумя пенальти, назначенным и неназначенным, перечень спорных моментов матча не исчерпывается. Похоже на то, что в ходе второй результативной комбинации своей команды Кучаев доставлял мяч в штрафную площадку уже из-за линии ворот. Ассистент главного в динамике этого не заметил.

— Одержав волевую победу, ЦСКА восстановил девятиочковое преимущество над «Спартаком» и догнал в таблице «Ростов» с «Локомотивом». Кризис отменяется.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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