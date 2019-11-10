В Сочи круто. Пожалуй, даже слишком, чтобы ходить на такой футбол

Маленькие города до очарования милы своей простотой. Простотой не обязательно нелепой, но гармоничной. Взять вот Сочи. База на берегу моря, на входе ни злых собак, ни охранников. Для прохода на территорию не обязательно показывать кипу документов и просвечивать рюкзак, достаточно просто назвать фамилию. Заходишь внутрь: на одном поле болельщики, на соседнем — дети.

«Мужик, ты столько забил, что мы даже запутались, сколько ты отгрузил, 13 или 15», — награждали лучшего бомбардира турнира фанатов. «Семнадцать», — отвечает. Тут же мимо проезжает автобус с игроками ЦСКА, который встречают с оживлением. Игроки тоже с интересом выглядывают из окон и рассматривают, что тут происходит. В Москве-то привыкли к другому — база под ключ, вокруг огромные заборы, а за ними лес (в идеале).

А тут, на базе команды Заболотного и Новосельцева, проводился турнир болельщиков имени Яшина. Сочи вслед за другими городами подхватил этот турнир, рекомендованный РПЛ под 90-летие со дня рождения великого советского вратаря.

***

С Яшиным Сочи связывает не только громкая годовщина. Пока в Казани рисовали во всю стену Криштиану Роналду, в Сочи один из домов украсил потрет Льва Ивановича с подписью: «Кубок Европы — наш». Отсыл к победе СССР на Евро-1960. Граффити почти как на Доме футбола на Таганке.

Футбол тут теперь тоже есть. После месяцев мук с участием Черчесова и его «Жемчужины» тут всё-таки появился футбольный клуб. Ещё раньше появился стадион, построенный к Олимпиаде и ЧМ-2018. Это одна из восьми арен мира, которые принимали сразу оба турнира.

Спорим, вы до сих пор не знаете, почему стадион в Сочи называется «Фишт»? В переводе с адыгейского это слово означает «седую голову». Отсыл к снежным верхушкам гор. Одна из гор на Кавказе так и называется.

Перед игрой с ЦСКА на стадион попали за три часа до игры. Из болельщиков — ни души, зато рядом водят туристов с экскурсиями. Поле отличное, на трибунах ходят стюарды. Дизайн «Фишта» для России уникальный. Но всё это быстро бы съела бытовуха и серость, если бы не занимались территорией вокруг. В отличие от ряда городов ЧМ, тут за этим внимательно следят. Стадион будто только построили.

Маркетинг тоже есть. Да, обыгрывать название города Сочи словом «сочный», может, и не гениальный ход. Ну а как вам такое?

Одна из самых эпичных историй прошлого сезона — потерянный багаж, в котором была форма на игру с «Лучом». Администраторы носились как угорелые в попытках организовать 11 маек, чтобы сыграть матч ФНЛ. Не нашли синтетические — налепили лого прямо на хлопковые. Получилась нечто похожее на пижаму, зато было в чём играть. Сотрудники пресс-службы не потерялись и сделали из этого целую историю, отправив одну такую майку в музей.

Но ни маркетинг, ни сам бог футбола не могут пока завлечь на стадион зрителей. На стадионе людей почти нет. «До десяти тыс.», — не хотя прогнозировали сотрудники клуба. «Ещё меньше,» — подумалось перед стартовым свистком, несмотря на то, что потом объявили аж 15.

Стадион «Фишт» выглядит круто, но он действительно великоват для этой аудитории. Футбол ей пока не особо заходит. Давно ходят разговоры о том, что тут хотят снести верхний ярус боковых трибун. Их строили к ЧМ, а теперь они ни к чему. Демонтировать не получается — дорого стоит. Поэтому пока с ними.

***

Матч с ЦСКА должен был решать, останется ли Точилин главным тренером «Сочи». Наверное, можно было подумать, что будет дикий ажиотаж, накалённая атмосфера и всё тому подобное. В реальности на трибунах привычный релакс, который излучает каждый второй местный.

Точилин переживал. За день до игры встретили его на базе, и бодрости в нём было минимум. Тихо прошёл мимо, тихо поздоровался и столь же тихо чуть позже покинул базу, как в мантии-невидимке прокравшись мимо всех. Каждый гол ЦСКА (уже на игре) он тоже встречал почти с каменным лицом. На «Фиште» повеяло духом Бердыева.

«Отставка? После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи. А, может, и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с «Тамбовом» и ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил», — говорил Точилин после игры.

Ощущения местных, в целом, понятны. Ну какой «Сочи», какая борьба за выживание, когда выходишь за хот-догом в перерыве и натыкаешься на такой закат над морем, что хочется шагать прочь от стадиона и лезть в воду посреди ноября?

Кто-то скажет: в городе просто нет футбольных традиций. Так об этом и речь. Прямо сейчас футбол для Сочи не жизнь, а ещё один аттракцион. Как колесо обозрения или фуникулёры в горах, тут кому уж что нравится больше.

И футбол как явление глубинное сильно уступает здесь банальному стремлению к покою и душевному спокойствию, которое давно укрепилось в генофонде. Радует только то, что клуб (пока ещё) готов над этим усиленно работать. Вполне вероятно, с другим тренером.