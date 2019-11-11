«Оливер 12-й игрок, VAR 13-й. Как может «Сити» победить 13 игроков «Ливерпуля»?»

Зажигательный матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» породил массу вопросов к судье Майклу Оливеру и его бригаде. Пользователи соцсетей недоумевают: для чего нужен VAR в АПЛ?



«Какой вывод можно сделать из сегодняшней игры?

1. Федерация Англии уже определилась, кто должен выиграть АПЛ.

2. VAR существует, чтобы приносить пользу только некоторым командам.

3. Оливер, как всегда, дерьмовый рефери.

4. Несмотря на травмы, с которыми сталкивается команда, всё-таки «Манчестер Сити» — лучший в АПЛ».

Кто-то просто разочаровался в английском футболе после матча.



«Во что превратился сейчас английский футбол! Самое дерьмовое судейство, которое я видел за долгое время. Последнее было до VAR. Две руки и офсайд не сделали этот матч! Это действительно позорно! Просто разочарован».

Все сходятся в одном мнении: Майкл Оливер провёл ужасный матч и даже не ходил смотреть спорные моменты. Фанаты «Сити» оскорбляли его очень красочно.



«Скидываем деньги на лечение Майкла Оливера. Диагноз — патологическая слепота».



«Майкл Оливер – 12-й игрок, VAR – 13-й игрок. Как может «Манчестер Сити» победить 13 игроков «Ливерпуля»? Думаю, Майкл Оливер должен приехать во Вьетнам поработать».

Помимо Оливера зрители жаловались на судей, которые криво провели линию офсайда в момент, когда Салах забивал второй гол.

«В одном матче рисуют перпендикуляры и всё такое, а в другом полчаса думали, как бы нарисовать одну прямую, чтоб не было офсайда, а по поводу руки — в правилах чётко написано, что рука — остановка игры».

Находились и те, кто смеялся над поражением «Манчестер Сити».



«Я люблю VAR, потому что он заставляет Пепа Гвардиолу плакать».

Но самое главное, что после этого матча люди убедились, что VAR убивает эмоции футбола.



«Действительно грустно, как федерация Англии скрывается за этой технологией. VAR в конечном итоге убьёт атмосферу футбола».

«Я думал, VAR предполагался для уменьшения спорных моментов и помощи судьям. То, как он использовался, смущало. Бесполезная драма. Фактически матч превращается в слайд-шоу».

«Это только вопрос времени, когда VAR уничтожит самую конкурентоспособную и захватывающую лигу в мире — АПЛ. Только вопрос времени».

«Хорошо, «Ливерпуль», сколько ты заплатил за VAR?».