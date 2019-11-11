В Сочи Дзюбу назвали дураком. Но вообще-то тут тоже все в восторге от сборной

Сборная России провела первую тренировку в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино. О том, почему команда Черчесова приехала именно сюда, говорилось не раз. Дело в погоде. Но были и другие прелести.

Прежде всего речь о шансах местных жителей увидеться с НИМИ. На тренировку пришло много юных ребят, которых приводила в экстаз мысль о совместном фото с футболистом сборной России, поэтому, кто бы ни проходил мимо трибун, там поднимался шум и начинались мольбы к игрокам.

Когда поле покидал Головин (он ушёл с поля первым и пошёл в зал), вокруг него появились десятки болельщиков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Что до Дзюбы, тут без сюрпризов. Неожиданным было лишь то, что Артём был максимально сосредоточенным и почти не стебал партнёров. Местные ощутили, что сегодня он не в ударе, и сами начали отжигать.

— Дзююба! Сюда иди, дуррак! — закричал кто-то с трибун.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кто-то, стоявший рядом, сказал: «Артём, я бы после такого пошёл».

Дзюба не стал. С прессой сегодня он тоже не общался. Первым к ней вышел Станислав Черчесов.

— Александр Головин ушёл в самом начале тренировки, потом отдельно занимался Оздоев. Что с ребятами?

— Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра.

— Некоторые матчи тура состоялись только вчера. Успели оценить кондиции ребят?

— Вчера мы собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. Вон, посмотрите, четыре человека ещё продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно.

— С чем связан вызов Ахметова – вы действительно на него рассчитываете или это вызов для численности?

— Мы объявили, что Баринов после «Ювентуса» сначала чувствовал себя хорошо, но потом у него вылезла травма. Мы проверили его сами и убедились, что он нам не помощник ни с Бельгией, ни с Сан-Марино. В тот раз мы довызвали Кузяева, так как понимали, что ко второй игре он подойдёт, но с Бариновым другой случай. Мы довызвали Ахметова, а Баринов остался в клубе.

— Ахметов сказал, что ваши слова для него стали звонком.

— Мы оцениваем игры и, исходя из этого, принимаем решения. Думаю, это объективно. А если он так отреагировал – это уже плюс.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— На тренировку пришли ребята из лучших дворовых команд страны – это помогает сборной?

— Если бы мы не поддерживали эту акцию, то их бы тут не было. Мы сами пригласили их, знали, что они в Сочи. Нам сказали, что ребята хотели бы прийти, есть одна команда, которая готова это сделать. Я тогда спросил: «А почему одна команда? Все должны приехать и посмотреть, раз есть такая возможность». Мы всегда это делаем: и в Новогорске, и здесь. Мы сборная России и, если есть возможность, идём навстречу.

— Многим из них по 16-17 лет, может, кто-то сможет сыграть за сборную в Катаре в 2022 году?

— Возраст здесь ни при чём, главное – качество игры.

— Почему выбрали для сбора именно Сочи?

— Если бы сегодня был ураган и град, то вопрос был бы актуальным. А так тут солнце, хорошая погода и великолепное настроение у всех. Значит, вопрос отпадает. А если убрать шутки в сторону, то мы анализировали, что в это время года происходит в Москве и в Сочи. В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце. У нас четыре рабочих дня, был бы один – другое дело, там на первый день восстановились, на второй пробежались. А тут дня четыре, тем более матч с Бельгией – все дни надо использовать правильно. В Сочи поле к нашему приезду подготовили на топ-уровне, большое за это спасибо!

— Как оцениваете шансы в матче с Бельгией?

— Шансы оценивать не будем, надо подготовиться и оценить свои возможности. Мы играем дома с топ-командой и знаем, что они могут. Но и они знают, что можем мы. Главное – подготовиться.

Следом за Черчесовым пришёл Сослан Джанаев.

— Радует, что не пришлось далеко ехать. То, что было вчера в клубе, мы проанализировали и забыли. Не виделись почти месяц, немножко соскучились друг по другу, поэтому говорили о делах насущных.

— Приехали в сборную вместе с Ахметовым и Чаловым?

— Нет, Ильзат ехал с тренером ЦСКА по физподготовке. Федя тоже отдельно.

— Вчера после поражения от ЦСКА вы не стали общаться с прессой. Были на кого-то обижены?

— Нет, просто я в течение сезона не даю интервью. Только обязательные, как сейчас. Уважаю вашу профессию, но мне на эмоциях вчера нечего было сказать.

— Как общаются между собой вратари сборной России?

— Давно друг друга знаем, и всё у нас супер.

— Есть надежда, что доведётся сыграть с Бельгией или Сан-Марино?

— Мы тренируемся и готовимся, любой из нас должен показывать себя на тренировках. Естественно, каждый ждёт своего шанса.

— Конкуренция на позиции вратаря сборной России обострилась. Черчесов общался с вами на эту тему дополнительно?

— Нет, не общались.

— На тренировку пришли обычные ребята из дворовых команд. Сборной такое внимание и поддержка помогают?

— Конечно. Мы сами были такими, приходили на тренировки и сборных, и профессиональных клубов. И нам самим тоже приятно, что ребята поддерживают. Пусть смотрят, перенимают опыт.

— Дайте этим ребятам совет.

— Тяжело что-то советовать, нужно любить футбол в себе и стараться выкладываться на сто процентов, слушать тренера и думать.

Следующим был Жемалетдинов. Кажется, это его первое (пусть и короткое) интервью в статусе игрока сборной России.

— Прежде всего спросим об эмоциональном состоянии. В сборную пришлось добираться в экспресс-режиме, как себя чувствуете?

— Так как только что прошёл тур, была восстановительная тренировка. Настроение отличное, физическое состояние хорошее. Работаем и готовимся к матчам.

— Какое настроение перед матчем с таким грозным соперником?

— Отличное, боевое. Все готовы и хотят сыграть в этом матче. Соперник — серьёзный, занимает первое место в таблице.

— Прошло достаточно времени, чтобы абстрагироваться от клубных дел?

— Когда приезжаешь в сборную, сразу переключаешься. Здесь более ответственная игра, ты представляешь свою страну. Поэтому всё забываешь и готовишься к ближайшему матчу.

Последним был Далер Кузяев.

— Погода хорошая солнечная, в отличие от Москвы. Поэтому условия для подготовки благоприятные.

— На тренировку пришли ребята, которые привыкли гонять мяч во дворе. Как считаете, возможно ли из дворового футбола вырасти в большого футболиста?

— Всё возможно в жизни. Надо работать, тренироваться. Пусть ребята тренируются, может быть, у них всё получится. Сам всё детство играл во дворе, потом КФК, первая лига. Таким образом со временем добрался до РПЛ.

— Насколько реально победить Бельгию и выйти на первое место?

— Реально, но это будет тяжело. Бельгия — одна из сильнейших команд в мире, все играют в топовых лигах и клубах. Но при правильной подготовке и настрое шансы у нас есть.

— Насколько будет оправдана игра от обороны? Или важно будет показать перед своими болельщиками хороший футбол?

— По поводу тактики лучше спросить главного тренера, но при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата. Должны показать атакующий футбол.

— Оценивали конкретных оппонентов?

— Там что ни игрок, то звезда. Могу выделить Азара, который решил исход матча в первой игре. Де Брёйне, Лукаку.

— В чём главная сила сборной Бельгии?

— Хорошие исполнители, быстро принимают решения. У них другие скорости. Мы это почувствовали на себе, когда играли первый матч с ними. К этому надо стремиться.

— В чём тогда будет главная сила сборной России в этом матче?

— Дух, характер и желание биться на каждом участке поля. И дисциплина. Есть Саша Головин, который набрал очень хорошую форму в «Монако». Артём — лидер чемпионата по системе «гол+пас».

— С позиции игрока клуба, сейчас больше хочется восстановления и спокойствия или, наоборот, втягивающих тренировок, чтобы вернуть тонус?

— Тренерский штаб сам решит, какие нам нужны тренировки. Местами интенсивные, местами полегче — я план не знаю.

— Такая погода больше тонизирует или расслабляет?

— И то, и другое. Я из Питера, солнца там не хватает. Поэтому рад оказаться здесь.

— То есть хочется сходить на пляж, поесть шашлык?

— Хочется, да, ха-ха. Но это уже после сезона.

— Вы упоминали Лукаку. Он играет в «Интере», куда слухи отправляют Дзюбу. Можете сравнить этих форвардов?

— Они примерно одного типа, оба габаритные футболисты, и от них будет много зависеть в этой игре. Надеюсь, для Артёма это будет удачный день, он проявит свои лучшие качества и поможет нам одержать победу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»