В Сочи Дзюбу назвали дураком. Но вообще-то тут тоже все в восторге от сборной

Сборная России провела первую тренировку в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино. О том, почему команда Черчесова приехала именно сюда, говорилось не раз. Дело в погоде. Но были и другие прелести.
Прежде всего речь о шансах местных жителей увидеться с НИМИ. На тренировку пришло много юных ребят, которых приводила в экстаз мысль о совместном фото с футболистом сборной России, поэтому, кто бы ни проходил мимо трибун, там поднимался шум и начинались мольбы к игрокам.
Когда поле покидал Головин (он ушёл с поля первым и пошёл в зал), вокруг него появились десятки болельщиков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Что до Дзюбы, тут без сюрпризов. Неожиданным было лишь то, что Артём был максимально сосредоточенным и почти не стебал партнёров. Местные ощутили, что сегодня он не в ударе, и сами начали отжигать.
— Дзююба! Сюда иди, дуррак! — закричал кто-то с трибун.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Кто-то, стоявший рядом, сказал: «Артём, я бы после такого пошёл».
Дзюба не стал. С прессой сегодня он тоже не общался. Первым к ней вышел Станислав Черчесов.
— Александр Головин ушёл в самом начале тренировки, потом отдельно занимался Оздоев. Что с ребятами?
— Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра.
— Некоторые матчи тура состоялись только вчера. Успели оценить кондиции ребят?
— Вчера мы собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. Вон, посмотрите, четыре человека ещё продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно.
— С чем связан вызов Ахметова – вы действительно на него рассчитываете или это вызов для численности?
— Мы объявили, что Баринов после «Ювентуса» сначала чувствовал себя хорошо, но потом у него вылезла травма. Мы проверили его сами и убедились, что он нам не помощник ни с Бельгией, ни с Сан-Марино. В тот раз мы довызвали Кузяева, так как понимали, что ко второй игре он подойдёт, но с Бариновым другой случай. Мы довызвали Ахметова, а Баринов остался в клубе.
— Ахметов сказал, что ваши слова для него стали звонком.
— Мы оцениваем игры и, исходя из этого, принимаем решения. Думаю, это объективно. А если он так отреагировал – это уже плюс.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
— На тренировку пришли ребята из лучших дворовых команд страны – это помогает сборной?
— Если бы мы не поддерживали эту акцию, то их бы тут не было. Мы сами пригласили их, знали, что они в Сочи. Нам сказали, что ребята хотели бы прийти, есть одна команда, которая готова это сделать. Я тогда спросил: «А почему одна команда? Все должны приехать и посмотреть, раз есть такая возможность». Мы всегда это делаем: и в Новогорске, и здесь. Мы сборная России и, если есть возможность, идём навстречу.
— Многим из них по 16-17 лет, может, кто-то сможет сыграть за сборную в Катаре в 2022 году?
— Возраст здесь ни при чём, главное – качество игры.
— Почему выбрали для сбора именно Сочи?
— Если бы сегодня был ураган и град, то вопрос был бы актуальным. А так тут солнце, хорошая погода и великолепное настроение у всех. Значит, вопрос отпадает. А если убрать шутки в сторону, то мы анализировали, что в это время года происходит в Москве и в Сочи. В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце. У нас четыре рабочих дня, был бы один – другое дело, там на первый день восстановились, на второй пробежались. А тут дня четыре, тем более матч с Бельгией – все дни надо использовать правильно. В Сочи поле к нашему приезду подготовили на топ-уровне, большое за это спасибо!
— Как оцениваете шансы в матче с Бельгией?
— Шансы оценивать не будем, надо подготовиться и оценить свои возможности. Мы играем дома с топ-командой и знаем, что они могут. Но и они знают, что можем мы. Главное – подготовиться.
Следом за Черчесовым пришёл Сослан Джанаев.
— Радует, что не пришлось далеко ехать. То, что было вчера в клубе, мы проанализировали и забыли. Не виделись почти месяц, немножко соскучились друг по другу, поэтому говорили о делах насущных.
— Приехали в сборную вместе с Ахметовым и Чаловым?
— Нет, Ильзат ехал с тренером ЦСКА по физподготовке. Федя тоже отдельно.
— Вчера после поражения от ЦСКА вы не стали общаться с прессой. Были на кого-то обижены?
— Нет, просто я в течение сезона не даю интервью. Только обязательные, как сейчас. Уважаю вашу профессию, но мне на эмоциях вчера нечего было сказать.
— Как общаются между собой вратари сборной России?
— Давно друг друга знаем, и всё у нас супер.
— Есть надежда, что доведётся сыграть с Бельгией или Сан-Марино?
— Мы тренируемся и готовимся, любой из нас должен показывать себя на тренировках. Естественно, каждый ждёт своего шанса.
— Конкуренция на позиции вратаря сборной России обострилась. Черчесов общался с вами на эту тему дополнительно?
— Нет, не общались.
— На тренировку пришли обычные ребята из дворовых команд. Сборной такое внимание и поддержка помогают?
— Конечно. Мы сами были такими, приходили на тренировки и сборных, и профессиональных клубов. И нам самим тоже приятно, что ребята поддерживают. Пусть смотрят, перенимают опыт.
— Дайте этим ребятам совет.
— Тяжело что-то советовать, нужно любить футбол в себе и стараться выкладываться на сто процентов, слушать тренера и думать.
Следующим был Жемалетдинов. Кажется, это его первое (пусть и короткое) интервью в статусе игрока сборной России.
— Прежде всего спросим об эмоциональном состоянии. В сборную пришлось добираться в экспресс-режиме, как себя чувствуете?
— Так как только что прошёл тур, была восстановительная тренировка. Настроение отличное, физическое состояние хорошее. Работаем и готовимся к матчам.
— Какое настроение перед матчем с таким грозным соперником?
— Отличное, боевое. Все готовы и хотят сыграть в этом матче. Соперник — серьёзный, занимает первое место в таблице.
— Прошло достаточно времени, чтобы абстрагироваться от клубных дел?
— Когда приезжаешь в сборную, сразу переключаешься. Здесь более ответственная игра, ты представляешь свою страну. Поэтому всё забываешь и готовишься к ближайшему матчу.
Последним был Далер Кузяев.
— Погода хорошая солнечная, в отличие от Москвы. Поэтому условия для подготовки благоприятные.
— На тренировку пришли ребята, которые привыкли гонять мяч во дворе. Как считаете, возможно ли из дворового футбола вырасти в большого футболиста?
— Всё возможно в жизни. Надо работать, тренироваться. Пусть ребята тренируются, может быть, у них всё получится. Сам всё детство играл во дворе, потом КФК, первая лига. Таким образом со временем добрался до РПЛ.
— Насколько реально победить Бельгию и выйти на первое место?
— Реально, но это будет тяжело. Бельгия — одна из сильнейших команд в мире, все играют в топовых лигах и клубах. Но при правильной подготовке и настрое шансы у нас есть.
— Насколько будет оправдана игра от обороны? Или важно будет показать перед своими болельщиками хороший футбол?
— По поводу тактики лучше спросить главного тренера, но при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата. Должны показать атакующий футбол.
— Оценивали конкретных оппонентов?
— Там что ни игрок, то звезда. Могу выделить Азара, который решил исход матча в первой игре. Де Брёйне, Лукаку.
— В чём главная сила сборной Бельгии?
— Хорошие исполнители, быстро принимают решения. У них другие скорости. Мы это почувствовали на себе, когда играли первый матч с ними. К этому надо стремиться.
— В чём тогда будет главная сила сборной России в этом матче?
— Дух, характер и желание биться на каждом участке поля. И дисциплина. Есть Саша Головин, который набрал очень хорошую форму в «Монако». Артём — лидер чемпионата по системе «гол+пас».
— С позиции игрока клуба, сейчас больше хочется восстановления и спокойствия или, наоборот, втягивающих тренировок, чтобы вернуть тонус?
— Тренерский штаб сам решит, какие нам нужны тренировки. Местами интенсивные, местами полегче — я план не знаю.
— Такая погода больше тонизирует или расслабляет?
— И то, и другое. Я из Питера, солнца там не хватает. Поэтому рад оказаться здесь.
— То есть хочется сходить на пляж, поесть шашлык?
— Хочется, да, ха-ха. Но это уже после сезона.
— Вы упоминали Лукаку. Он играет в «Интере», куда слухи отправляют Дзюбу. Можете сравнить этих форвардов?
— Они примерно одного типа, оба габаритные футболисты, и от них будет много зависеть в этой игре. Надеюсь, для Артёма это будет удачный день, он проявит свои лучшие качества и поможет нам одержать победу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
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