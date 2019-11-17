Сборную уничтожили из-за романтичного подхода к обороне. Но матч мало что значит

Абсолютно правы те, кто после вчерашней игры заметил: наша команда оказалась разгромлена не в последнюю очередь из-за выбранного плана на игру. Тренерский штаб, понимая, что для первого места в группе необходима не просто победа, а победа со счётом 2:0 и выше, сделал ставку на активную игру впереди при сбалансированной схеме 4-2-3-1, а не оборонительной 5-4-1, как против Испании на чемпионате мира. Прежде стиль «лицом к лицу» был нашей команде в матчах против топ-соперников не свойственен. Сейчас же было очень интересно посмотреть и прочувствовать, на что российская команда при такой структуре способна. Посмотрели и прочувствовали.

Справедливости ради, атакующий потенциал нашей сборной с точки зрения количества внятных подходов во вчерашнем матче показался очень даже приличным, но так бывает: ты свой первый полумомент не забиваешь, а соперник с более классными футболистами забивает. А потом делает это ещё раз, и матч можно заканчивать. Однако поговорить сейчас хочется даже не о разнице в исполнительском мастерстве, а о уместности выбранного подхода и пользы от поражения в будущем. Поможет нам в этом анализ оборонительной системы, выбранной Черчесовым на игру.

Лицо попроще, наши парни! Сборная России возвращается в прошлое Это хуже, чем поражение от Бельгии.

Против бельгийцев мы не только смело атаковали (можно сделать три-четыре скриншота, когда в зоне финальной трети поля было по восемь-девять игроков, включая обоих крайних защитников), но и смело оборонялись. Все силы были брошены на агрессивный высокий прессинг – наша команда старалась не откатываться в средний блок, а отнимать мяч на чужой половине, участвовали в коллективном отборе вплоть до шести-семи игроков, включая нижнего опорника, а иногда присоединялся и один крайний защитник. И вот что из этого вышло: все четыре гола сборная России пропустила после того, как прессинг-система с треском проваливалась.



Первый гол: Черчесов с бровки жестом показывает активизироваться и усилить давление на владеющих мячом соперников, наши футболисты начинают движение, при передаче назад интенсивность движения усиливается, Дзюба резко переключается с опорника Де Брёйне на защитника Бояту, а Зобнин выдвигается из глубины на Де Брёйне с небольшим опозданием.

Потом, правда, Роман всё равно налетел сзади и отнял мяч, но запнулся и тут же отдал его обратно. Сразу же последовала передача в очень большую свободную зону между прессингующей шестёркой и обороняющейся четвёркой – на отскочившего с фланга Азара. Возникла ситуация «2 в 1» на фланге, пошёл пас на свободного, смещение в центр и удар. Момент не 100-процентный, но классные игроки такие шансы способны реализовать.

Обязательно подчеркнём нюанс: Зобнин выдвигался на Де Брёйне с небольшим опозданием, что при прессинге против топ-соперников недопустимо. Похожие эпизоды встретятся в первом тайме ещё пару раз, и ассистенту Черчесова Мирославу Ромащенко даже придётся выйти к бровке и покричать.



Второй гол: снова очень лёгкое прохождение прессинга бельгийцами. Хотя данная ситуация немного притянута к общей истории, ведь после промежуточной передачи на Витселя и последующего паса на Азара наша сборная успела вернуться всем составом назад, после чего атака соперника превратилась в позиционную и продлилась почти полминуты – а потом в зоне отскока на подходе к штрафной никто не сыграл. Однако косвенно ситуация, указанная на скриншоте, тоже могла повлиять на исход. Любой провалившийся прессинг означает рывок полузащитников на 50-60 метров назад. Если таких рывков набирается за тайм по семь-восемь, интенсивность и концентрация игроков могут снизиться.

Третий гол: бельгийцы разбили наш прессинг путём длинной передачи на Лукаку, который выиграл борьбу, скинул на ближайшего партнёра, а тот сразу же включил набежавшего из глубины Де Брёйне (обратите внимание, где он располагается на картинке – и соотнесите с завершающей стадией эпизода). Полузащитник «Манчестер Сити» — один из лучших в мире по переключениям из атаки в оборону и наоборот. Наши же Ионов и Миранчук, каждый из которых мог бы увидеть манёвр ближайшего оппонента, попросту не среагировали. Поэтому и возникла быстрая атака в стиле «Помогите!».

Похоже, нам опять достанется Бельгия. Первые расклады перед Евро-2020 И ещё ждём Данию.

Наконец, четвёртый гол – возможно, самая показательная ситуация за игру. Наша сборная прессингует пятью игроками (вышедший на замену Кузяев остался в глубине над центральными защитниками), Бакаев стартует в сторону Алдервейрелда, параллельно стараясь перекрыть линию передачи на Кастаня, Петров в последний момент переключается с Де Брёйне на все того же Кастаня, а Де Брёйне попросту никто не подхватывает. При этом для прессинга наша сборная располагается широковато (уже должно было начаться движение футболистов с дальнего полуфланга в центр), Кузяев так и не поднимается выше к Де Брёйне, а центральные защитники не поджимают. При этом в каждом микроэпизоде и Бакаев, и Петров опаздывают и дают время. В результате мы сами себе рушим компактность и позволяем Бельгии играть в свой любимый футбол на пространстве. Де Брёйне получает передачу и развивает атаку.

Теперь зададимся важными вопросами:



1) Как часто за последний год сборная России оборонялась с высоким прессингом против таких соперников?

2) Можно ли наладить прессинг-систему за краткий отрезок международный паузы? Есть подозрение, что если и можно, то заниматься придётся исключительно ей – а про всё остальное временно забыть.



3) Не смущало ли тренерский штаб то, что многие футболисты в своих клубах не прессингуют высоко, а, значит, в данный момент времени лишены навыков и автоматизма в движениях и переключениях? Зобнин – не прессингует, вдобавок играет правым защитником, а «Спартак» при Тедеско откатывается в средний блок, где совсем другие принципы обороны. Дзюба и Оздоев – не прессингуют, в «Зените» тоже нет такой модели игры. Миранчук всегда испытывал проблемы с концентрацией при обороне и возврате назад. Кузяев – вообще уже не совсем опорник. В таких условиях футболистам могло потребоваться ещё больше времени для усваивания требований.



4) Не смущало ли тренерский штаб то, что бельгийцы – одна из лучших сборных в мире по преодолению прессинга, способна разбивать его как за счёт командных действий (смещений фланговых игроков в середину, длинных передач на Лукаку и подстройку под него), так и индивидуальных (дриблинг всех игроков, великолепное движение без мяча Де Брёйне)?



Есть ощущение, что в нынешних реалиях подход тренерского штаба был очень красивой и романтичной, но утопической идеей. Причём Черчесов и его ассистенты наверняка понимали, на что идут. И осознанно рисковали.



А на чемпионате Европы всё наверняка будет по-другому. Хотя бы потому, что на набор необходимой физики, традиционно хромающей у нас поздней осенью (а при прессинге она крайне важна), и отработку всех тактических манёвров команда получит куда больше времени.