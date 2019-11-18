Украина – непобедима в отборе к ЧЕ-2020! Попов завершил карьеру в сборной

Украинцы прошли квалификацию без поражений

Для сборной Украины, уже гарантировавшей себе путёвку не Евро, заключительный матч отбора – против Сербии, складывался непросто. Уже к 10-й минуте команда Андрея Шевченко уступала в счёте – пенальти в ворота Пятова реализовал Душан Тадич.

К середине первого тайма украинцы смогли отыграться. После подачи Цыганкова Роман Яремчук отправил мяч головой точно в дальний угол ворот. Однако уже в начале следящей половины игры сербы вновь забили. На этот раз отличился Митрович. В чужой штрафной форвард принял мяч на грудь, а вторым касанием отправил его точно в цель.

Спастись от поражения команда Шевченко смогла лишь на последней из трёх добавленных минут матча благодаря нападающему Артёму Беседину. Форвард обработал мяч и пробил с разворота, угодив точно в угол.

Добыв ничью, Украина заняла первую строчку в группе B с 20 очками и нулём в графе «поражения».

Португальцы вышли на Евро, одержав 300-ю победу в истории

Второй в группе B финишировала Португалия с 17 очками. В 10-м туре отборочного турнира команда Фернанду Сантуша в гостях смогла лишь дважды забить скромному Люксембургу, который оставил о себе приятные впечатления, не пропустив больше трёх мячей ни в одной игре квалификации. Во встрече голами отметились Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.

Интересно, что для Португалии Люксембург уже давно стал особенным противником. Вчерашняя победа над сборной из этой страны оказалась для португальцев 300-й в истории национальной команды. Ранее 100-я, 200-я и 250-я юбилейные победы Португалии были одержаны так же в поединках с люксембуржцами.

Кейн возглавил гонку бомбардиров

Сборной Англии победа над Косово в гостях далась гораздо проще, чем дома. В сентябрьском матче на «Сент-Мэри» команда Саутгейта выиграла своего соперника по группе A со счётом 5:3, а во вчерашней встрече на «Фадиль Вокри» разгромила – 4:0.

В первом тайме англичан вывел вперёд Уинкс, а после перерыва преимущество своей команды увеличили Кейн, Рашфорд и Маунт. Голы полузащитников «Челси» и «Тоттенхэма» стали для них дебютными во взрослой национальной команде, а забитый мяч Кейна — 12-м в отборе к Евро-2020 для нападающего. Такой результат позволил Гарри обогнать израильтянина Эрана Захави и возглавить гонку бомбардиров в квалификации.

Одержав 7-ю победу, англичане финишировали на первом месте группы A с 21 очком в активе.

Ивелин Попов завершил карьеру в сборной

Сборная Болгарии лишь в 10-м туре смогла добыть первую победу в квалификации Евро. На своём поле команда во главе с полузащитником «Ростова» Ивелином Поповым неожиданно одолела крепкую Чехию.



Единственный гол в матче забил на 56-й минуте Василь Божиков. После навеса со стандарта защитник убежал за спину своим соперникам и головой отправил мяч в сетку.

Встречу команд из группы A обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв. В течение матча он показал футболистам 4 жёлтые карточки, все во втором тайме. Горчичники от россиянина получили игроки сборной Болгарии – Костадинов и Георгиев, а также чехи Кудела и Янкто.

Таким образом, набрав 6 очков, болгары закончили отборочный турнир на 4-м месте. За возможность попасть на Евро-2020 Болгария будет бороться в стыковых матчах, однако уже без своего капитана. После окончания матча с Чехией Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной.



«Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за неё уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года, и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».



Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошёл тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», — сказал болгарин.

Франция финишировала первой в своей группе

Главная интрига группы H заключалась в том, кто финиширует первым. Перед заключительным туром квалификации у Франции было 22 очка, а у Турции – 20 баллов. Команде Дидье Дешама предстоял выезд в Албанию, а подопечным Шенола Гюнеша – в Андорру.

Французы смогли решить исход игры с албанцами в свою пользу ещё в первые полчаса игры. Сначала Толиссо головой замкнул блестящую подачу Гризманна со стандарта, а затем отличился сам Антуан, отправив мяч в ворота после передачи Дюбуа. В оставшееся время матча гости продолжили давить на ворота соперника, однако больше так и не забили. Ближе всех к голу во второй половине игры был Жиру, но из выгодной позиции форвард попал в штангу.

Турция создала себе комфортное преимущество в счёте ещё раньше, чем Франция. На 17-й минуте Энес Унал удачно сыграл на добивании и внёс мяч в сетку ворот Андорры, а ещё через 4 минуты реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал. Далее матч пошёл по тому же сценарию, что и параллельный поединок группы H. Зрители, собравшиеся на стадионе «Насьонал», забитых мячей больше не увидели.

В результате Франция с 25 очками заняла первое место в группе, а Турция с 23 баллами расположилась на второй строчке.