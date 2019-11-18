«Спартак-2» терпит бедствие. Философия фарм-клуба проваливается

Сомнения в целесообразности существования проекта под названием «Спартак-2» в его нынешнем виде появлялись ещё в предыдущих сезонах, а сейчас, когда ситуация месяц за месяцем не становится лучше, руководству красно-белых непременно стоит переосмыслить свой подход. На содержание фарм-клуба и его игру в ФНЛ тратится солидный бюджет – маленький по сравнению с основной командой, но приличный сам по себе, а отдача едва ли соответствует ожиданиям. У «Спартака-2», который должен был стать ценным поставщиком кадров для главной команды и российского футбола вообще, накопилась уйма проблем – и с этим точно нужно что-то делать.

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Проблема спортивных результатов

«Спартак-2» здорово провёл два дебютных сезона в ФНЛ, занимал пятое и шестое места в сезонах-2015/16 и 2016/17, но в трёх последних первенствах у клуба полный провал. Сезон-2017/18 – 14-я итоговая строчка, 2018/19 – идентичный результат, нынешний ещё не закончившийся – текущее 16-е место и пребывание в зоне вылета. «Спартак-2» имеет лишь шесть побед, зато 12 поражений и 42 пропущенных мяча, что на данный момент второй с конца показатель после «Текстильщика». Команда умудрилась проиграть даже «Армавиру» и «Лучу-Энергии», имевшим до встречи с красно-белыми 13- и 11-матчевые серии без побед.

Уже слышу, как со всех сторон прилетает аргумент: фарм-клуб не должен постоянно побеждать и решать турнирные задачи, его основная цель – растить футболистов для главной команды. Это полная правда. Только важно понимать, что молодые ребята не будут расти, если они постоянно проигрывают и играют не пойми во что. В самом благоприятном случае процесс развития замедлится, в худшем и наиболее популярном – начнётся регресс. Есть разница между понятиями «не обязательно всегда побеждать» и «можно проигрывать всем подряд».

Поэтому в данной истории постоянные поражения, которых осенью стало совсем много – это очень плохо.

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

Проблема качества игры и роста футболистов

В своих первых сезонах в ФНЛ «Спартак-2» вызывал приятные чувства, а не отторжение. У команды был заметен игровой почерк, даже во многих проигрышных матчах она смотрелась прилично, а соперники постоянно хвалили красно-белых и их идеологию. Это был действительно веселый футбол, расти в котором было куда проще, чем сейчас.

Если вы не смотрели последние матчи «Спартака-2» при Викторе Булатове, вам крупно повезло. Потому что это очень часто – натуральный колхоз. У команды нет ни стиля, ни эмоций. Случаются, конечно, исключения (матч против разваливающегося «Факела», игра на «Открытие Арене» против «Торпедо»), но в целом всё попахивает безнадёгой. «Спартак-2» плетётся во втором десятке ФНЛ по многим атакующим показателям (удары, вхождения в штрафную, обводки и т.д.).

Сложно выделить хотя бы одного игрока, который существенно прибавил за последние год-полтора. Даже Руденко, ныне главная звезда и лучший бомбардир, едва ли выглядит сильнее, чем пару лет назад. В какой-то момент его рост остановился, сейчас он приходит в себя, но резкого скачка всё ещё нет, зато есть нехорошее предчувствие, что он может засидеться по примеру многих предшественников. А остальные либо остаются на прежнем уровне, либо спустя полгода-год погружаются в болото и тонут в нём.

Проблема идеологии

Это самый спорный вопрос, но обойти стороной его нельзя. Лично у меня, когда смотрю на «Спартак-2», возникает ощущение, что нынешний путь развития фарм-клуба только вредит функционированию вертикали, а не помогает ему. Во вторую команду завозится немало футболистов — как иностранцев, так и россиян. Хотя даже не только во вторую, а в структуру в целом, похожая картина наблюдается и в молодёжном составе.

Романьоли (миллионный вратарь, который исчез), Баду, Акмурзин, Кутателадзе, Маслов, Гапонов, Шитов, Ермаков, Васильев, Тиуб, Зепатта, Ерёменко, Самбу, Сакала, Нимели – всё это трансферы за последние три года. Если мы добавим сюда молодых игроков, которые завозились под молодёжный состав или в выпускной год академии, список станет ещё внушительнее. Например, в матче против «Локомотива-м» в стартовом составе «Спартака-м» вышло всего четыре футболиста, прошедших через академию, остальные семеро приехали сразу в дублирующий состав.

«Торпедо» добиралось на «Открытие Арену» на такси. И выдало потрясающий матч! Это было настоящее дерби.

В завозе молодых игроков нет ничего страшного, просто возникает вопрос: означает ли массовое появление ребят со стороны, что академия нужды дубля и «Спартака-2» не удовлетворяет? Не снижается ли мотивация у ребят из школы, не уменьшается ли количество мест, не влияет ли это на количество выпускаемых? И какие вообще цели тогда стоят перед второй командой? Растить своих ребят для главной команды или зарабатывать деньги на перепродаже легионеров/недоморощенных?

При этом кадры наверх «Спартак-2» наверх до недавнего времени давал: есть Максименко, Бакаев (засверкал в аренде в «Арсенале», но вторая команда тоже ему помогла), могут выстрелить в будущем Ломовицкий и Рассказов, пока оказавшиеся к элитному уровню неготовыми. Только они появились полтора года назад и раньше. И есть подозрение, что при стандартной молодёжной команде эффективность была бы не меньше. Многие специалисты убеждены, что если парень не готов играть в 19-20 лет, то и в 21 он с высокой вероятностью не выстрелит. Например, в ЦСКА именно такой подход.

А в дальнейшем посмотрим, кого вырастит спартаковский фарм-клуб в его нынешнем состоянии, проигрывающий всем подряд и завозящий людей со стороны. И как много игроков он ещё испортит. Ведь засидевшихся и испорченных в истории «Спартака-2» тоже было очень много. Больше, чем доведённых до элиты.