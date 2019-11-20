Дзюбу материли на всю Россию. Эта песня – к билетам по паспортам

Россия победила Сан-Марино — 5:0, а Дзюба отвернулся от сектора наших болельщиков и пошёл в раздевалку. К Артёму нет претензий – это была простительная реакция человека на унижения. А вот другим игрокам, традиционно хлопавших фан-сектору, стоит задать вопросы. Вы что, действительно хотели поблагодарить людей, которые материли вашего капитана в течение всего матча? У вас правда не было мысли мгновенно уйти в подтрибунку, а уже после, через прессу, поблагодарить всех, кто болел за, а не против? Или вы как овощи на платных эфирах центральных каналов, реагирующие на лампочку: «Аплодисменты»?

Впрочем, вспоминая новейшую историю «Спартака», понимаешь, что подобное раскланивание для наших игроков – рабочий момент. А последующие учтивые фразы из серии «пожалуйста, не поступайте так больше» — никакая не позиция, а скорее предмет личной гигиены. Лишь бы отмыться.



Хотя в том, что около полусотни голосов посылали Дзюбу во всевозможные места, нет ничего удивительного. Слагаемых для перформанса было как минимум три. 1. «Спартак» давным-давно вылетает из всех еврокубков. И в тот момент, когда все нагулялись и сидят дома, красно-белый хардкор массово гонит на выезд.

Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».

2. Маленькие страны и стадионы создают атмосферу уюта и праздника, когда всё можно и ничего за это не будет. Вы же наверняка помните, как в 2010-м Погребняка в Андорре закидывали грушами? Тогда тоже было весело.

3. Кураж кутежа вызывает ту степень угара, когда тебе наплевать, сборная России перед тобой или «Зенит», — главное, что где-то там на поляне топчется и пытается стать лучшим бомбардиром отбора к Евро главный объект для хейта.



И в том, что Дзюба не справился с этой ненавистью, нет ничего ужасного. Артём далеко не самый блаженный для нашего футбола персонаж. Он сам легко унизит тех, кого не любит. Да и пять мячей Сан-Марино можно забить как во всеобщей любви, так и в ответ на оскорбления, назло этой полусотне. Но если ты ни разу не попадаешь по «карлику», то винить фанатов (Дзюба, кстати, этим и не занимался) бессмысленно. Куда практичнее подумать, а на самом ли деле ты такой большой, как кажется?



Печально в истории из Сан-Марино другое. Но, снова, даже не то, что «Дзюба, Дзюба, иди …» слышала любящая футбол и не секущая в клубных междусобойчиках Россия, наблюдавшая трансляцию на Первом. Давайте не будем изображать увяданье ушей, потому что в нашей стране матом говорит весь детский сад и подростковый YouTube.



Куда интереснее, что матч наверняка смотрели очень серьёзные дяди в кабинетах, которые в один момент получили хоровой и громогласный фанатский довод за введение жёсткой системы билетов по паспортам. Если бы тот же «Спартак», а не «Локо», играл с «Ювентусом», то жиганящие в Сан-Марино могли бы знать, что на трибуны в Турине уже давно невозможно попасть без оригинала паспорта, прикреплённого к именному билету. Причём любое нарушение законов в чаше стадиона часто заканчивается тюрьмой. И не стоит удивляться, если к чему-то подобному уже летом придёт и Россия.

На Евро Россия может сыграть все три матча дома. Ещё есть шанс купить билеты! Старт продаж – 1 декабря.

Ведь если фильтрующим элементом на чемпионате мира становилась ФИФА, распределяющая билеты через случайную лотерею и лишь после этого передававшая данные нашим правоохранительным структурам для единичных запретов, то у УЕФА система намного проще – она вполне предполагает наличие настоящих, организованных фанатских секторов. И есть большие сомнения, что в России кто-то захочет, чтобы какие-то случайные группы людей оскорбляли капитана сборной, как было в Сан-Марино и Москве, или ухали иностранцам и пели гадости про столицу, как иногда случается на сборной в Санкт-Петербурге.



Так что в будущем мы наверняка увидим много красивых и дорогих шоу от РФС для той публики, которая кричит: «Дзюба – лучший». А вот для фанатов столь яркий концерт может стать последним перед запретом. И это, пожалуй, главное последствие акции в Сан-Марино.