Бэйлу скандировали: «Уэльс, гольф, Мадрид» на матче с Азербайджаном
Болельщики в очередной раз напомнили нападающему мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарету Бэйлу о его увлечении гольфом, сообщает Marca.
На матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Азербайджана и Уэльса (0:2) фанаты «драконов» скандировали в адрес Бэйла: «Уэльс, гольф, Мадрид».
Ранее болельщики национальной команды Уэльса сделали флаг с похожей надписью: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».
Фото можно посмотреть на странице Welsh Football Flags в «Твиттере».
Напомним, недавно бывший футболист и спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем — о гольфе и только потом о «Реале».
Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»
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