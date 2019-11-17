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Бэйлу скандировали: «Уэльс, гольф, Мадрид» на матче с Азербайджаном

Бэйлу скандировали: «Уэльс, гольф, Мадрид» на матче с Азербайджаном
Футбол / Евро-2020 0

Болельщики в очередной раз напомнили нападающему мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарету Бэйлу о его увлечении гольфом, сообщает Marca.

На матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Азербайджана и Уэльса (0:2) фанаты «драконов» скандировали в адрес Бэйла: «Уэльс, гольф, Мадрид».

Ранее болельщики национальной команды Уэльса сделали флаг с похожей надписью: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

Фото можно посмотреть на странице Welsh Football Flags в «Твиттере».

Напомним, недавно бывший футболист и спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем — о гольфе и только потом о «Реале».

Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»
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