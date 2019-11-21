Новому ассистенту Моуринью 30 лет. В «Монако» Сакраменту помогал Жардиму

Помимо подписания контракта с Жозе Моуринью “Тоттенхэм” сделал и первые шаги по укреплению нового тренерского штаба. Из “Лилля” лондонский клуб забрал двух португальцев — Нуну Сантуш будет отвечать за работу с вратарями “шпор”, а Жоау Сакраменту станет ассистентом Маура. И Сантуш, и Сакраменту — креатуры Луиса Кампоса, советника президента “Лилля” и одного из самых авторитетных спортивных координаторов Европы. Это моментально породило новости о том, что в скором времени и сам Кампос окажется в “Тоттенхэме”. Если о Кампосе известно многое, а работа тренеров вратарей всегда более или менее одинакова, то фигура Сакраменту интересна, и о нём стоит рассказать подробнее.

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Кто он такой и как добрался до “Тоттенхэма”?

Португальцу 30 лет, он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, зато к своему возрасту многого добился в аналитической работе. Он обучался спортивной науке в университете Южного Уэльса у профессора Дэвида Адамса, который сейчас работает техническим директором футбольной ассоциации Уэльса и отвечает за подготовку молодых тренеров. Параллельно с обучением и написанием научных работ (здесь одна из них) Сакраменту по протекции Адамса, которого Жоау называет своим “футбольным отцом”, уже в 20 лет устроился ассистентом тренера “Кардиффа” U15, а затем помогал тренировать футбольную команду университета Южного Уэльса. Португалец продемонстрировал свои знания теоретической и тактической стороны футбола, и ему предложили стать аналитиком в штабе сборной Уэльса — сначала при Гэри Спиде, а затем и при Крисе Коулмане.

В 2014 году Сакраменту перестал работать со сборной Уэльса — молодого и талантливого специалиста заметил Кампос и пригласил в “Монако”, где создавал ту команду, которая станет европейской сенсацией через пару лет. Лето 2014 года, до начала работы в “Монако”, Сакраменту тоже провёл продуктивно: по совету Кампоса с ним связалась федерация футбола Аргентины, и на чемпионате мира в Бразилии Жоау был тактическим консультантом сборной, дошедшей до финала турнира.

Сакраменту поработал в “Монако” и при Клаудио Раньери, и при Леонарду Жардиме, при этом его обязанности различались. При Раньери португалец был главным аналитиком по просмотру будущих соперников команды, Жардим же подпустил Жоау ещё ближе к команде — тогда его функции стали напоминать функции ассистента тренера; от Сакраменту требовалась в том числе и методологическая помощь. Когда Кампоса пригласили в “Лилль”, он захотел забрать с собой из “Монако” и Сакраменту, который уже становился перспективным тренером.

Проблема возникла с приходом в “Лилль” Марсело Бьельсы. Аргентинец ревниво относился к людям Кампоса и не доверял им — Сакраменту был задвинут на второстепенную работу, но после отстранения “Эль Локо” Кампос настоял на том, чтобы именно Сакраменту временно исполнял фактически обязанности главного тренера. Источник издания La Voix Du Nord в клубе комплиментарно отзывался о португальце и объяснял сложности с Бьельсой столкновением амбиций: “У Жоау очень много блестящих знаний, но он слишком амбициозен. Его желания шли вразрез с личностью Бьельсы, который к тому же считал его рукой Кампоса”.

Так или иначе, в роли исполняющего обязанности главного тренера “Лилля” Сакраменту одержал победу в гостях над “Лионом”, существенно изменив стиль команды относительно традиционного бьельсизма. “Он молодой тренер, но хорошо нас знает. Сегодня вечером он показал, что знает, о чём говорит нам. Многие гораздо более опытные тренеры проигрывали здесь”, — комплиментарно отзывался после игры в Лионе Кевин Малькюи.

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

Каким он видит футбол?

Здесь важно выделить несколько важных составляющих. Во-первых, с Моуринью Сакраменту сходится в любви к тактической периодизации — системе подготовки, которая придумана Витором Фраде в качестве альтернативы традиционной физической периодизации. Моуринью — главный в мире адепт системы Фраде, но её предпочитают и Жардим, и Кампос; вместе с ними в качестве основы тренировочного процесса тактическую периодизацию предпочитает и Сакраменту. Это синхронизирует стремления нового главного тренера и ассистента в “Тоттенхэме”: футбольные элементы станут безоговорочной основой тренировок в команде с первых дней.

Во-вторых, у Сакраменту нет догматичного подхода к футболу. “Я считаю, что мы должны адаптировать нашу игровую систему в соответствии с игровыми характеристиками соперника, не отступая при этом от нашей идентичности. Если соперник играет ромбом в полузащите [что подразумевает наличие четырёх полузащитников на оси поля], а мы обычно действуем с тремя полузащитниками, то мы не станем изменять нашу тактику под соперника. Вместо этого мы попросим нашего крайнего защитника заходить внутрь поля или одного из наших вингеров опускаться глубже, чтобы обеспечивать поддержку нашим полузащитникам при обороне. По моему мнению, тренер должен придерживаться игровой философии, потому что для создания собственной идентичности требуется много времени — и тренер должен работать постепенно”, — говорит новый ассистент главного тренера “Тоттенхэма”. В плане здорового оппортунизма Сакраменту тоже похож на Моуринью.

Поработав у нескольких хороших тренеров, Сакраменту разработал и своё видение тренировочной недели. Он считает, что первые два тренировочных дня после матча команда исправляет ошибки, допущенные в этом матче — как в теоретической части, так и в практической. Затем идут два дня подготовки к следующему сопернику, и для португальца важен день через 72 часа после матча. Именно к этому моменту полностью уходит матчевая нагрузка, игроки более восприимчивы к конкретным игровым требованиям под следующего соперника, и в этот день проходит самая тяжёлая тренировка недели. Сессии увеличиваются, размеры поля увеличиваются, приближая условия занятия к тому, что будет происходить на поле во время матча. В “Тоттенхэме” молодому ассистенту придётся сталкиваться с постоянно укороченными микроциклами из-за участия команды в еврокубках — это значит, что физическая работа будет во время таких недель переводиться в разряд теории, и игроки получат необходимую информацию по видео.