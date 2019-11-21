10 самых преданных игроков Европы. Фанаты должны носить их на руках

Современный футбол давно превратился в бизнес. Игроки меняют клубы чуть ли не каждый год, выискивая наиболее выгодный контракт. Многие готовы перейти в стан самого заклятого врага, если тот предложит более комфортные условия. Но даже в таких реалиях находятся игроки, готовые пойти даже на понижение контракта, лишь бы остаться в родном клубе, который и сделал из них настоящих профессионалов. К сожалению, таких футболистов не так много. Мы выделили главную десятку лояльных игроков, основываясь на данных Transfermarkt.

10-е место. Серхио Бускетс, «Барселона», 12 лет и 4 месяца в клубе

Бускетс — воспитанник футбольной академии «Барселоны». Он восьмикратный чемпион Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный обладатель Кубка Испании и трёхкратный обладатель Суперкубка Европы. В составе первой команды выступает с 2008 года. Правда, не факт, что Бускет окончит карьеру в «Барселоне». О своём будущем футболист говорит довольно открыто: после завершения контракта с каталонцами Серхио вполне может отправиться в MLS.

Серхио Бускетс Фото: Clive Mason/Getty Images

9. Антон Шунин, «Динамо», 12 лет и 10 месяцев в клубе

Шунин — воспитанник «Динамо» и настоящая легенда клуба. Первый матч в основном составе провёл в 2007 году, а в сезоне-2011/12 выдал сухую серию продолжительностью в 461 минуту. Шунин решил остаться в «Динамо» даже после вылета команды в ФНЛ, несмотря на предложения других команд РПЛ.



«У меня были предложения из нескольких клубов Премьер-Лиги. Но я не мог представить, что уйду из клуба, в котором меня воспитали, а «Динамо» в этот момент будет биться за выход в Премьер-Лигу, и понял, что должен остаться. Очень рад, что это непростое время мы пережили вместе с командой», — заявил Шунин в одном из интервью, тем самым влюбив в себя всех болельщиков «Динамо» окончательно.

6-8. Хави Лопес, «Эспаньол», 13 лет и 4 месяца в клубе

В структуре «Эспаньола» находился с середины 2000-х. При этом дебютировал в первой команде в 2009 году. Правда, в том сезоне так и не смог стать игроком основного состава. Из дубля выбрался благодаря Маурисио Почеттино, который стал выпускать Лопеса на поле в сезоне-2010/11. Вскоре после этого футболист удостоился капитанской повязки в команде. В 2017 году руководство «Эспаньола» достаточно долго не продлевало контракт с футболистов, но в итоге всё обошлось. Лопес остался игроком «Эспаньола».

6-8. Бруно Сориано, «Вильярреал», 13 лет и 4 месяца в клубе

Бруно — воспитанник «Вильярреала». Первый матч за основную команду он сыграл в далёком 2006 году. А свою преданность команде Сориано доказал, когда отказался переходить в «Валенсию» после вылета своей команды в Сегунду. В 2013 году ходили слухи о переходе футболиста в «Рубин». Но, по-видимому, игрок завершит свою карьеру в «Вильярреале». Новый договор футболиста с клубом рассчитан до 2020-го. За родную команду Сориано провёл 416 матчей (это рекорд клуба).

6-8. Сэмми Боссют, «Зюлте-Варегем», 13 лет и 4 месяца в клубе

Боссют защищает ворота «Зюлте-Варегема» вот уже 13 лет, не думая о переходе в более престижные клубы. Главным достижением игрока можно считать второе место в чемпионате Бельгии сезона-2012/13.

4-5. Джорджо Кьеллини, «Ювентус», 14 лет и 4 месяца в клубе

Кьеллини — настоящая легенда «Юве». Он помог команде в трудные времена, когда она из-за скандала вокруг договорных матчей была отправлен в Серию В. Игра Джорджо и других людей, не бросивших «Юве», позволила команде уже на следующий год вернуться в элиту итальянского футбола. Кьеллини — восьмикратный чемпион Италии, трёхкратный обладатель Кубка Италии, четырёхкратный обладатель Суперкубка Италии. За «Ювентус» провёл 385 матчей. В 2010 году после неудачного выступления команды в чемпионате Кьеллини мог перейти в «Реал», но переход так и не состоялся. Позже игрок заявил, что для него есть два пути: «Либо тебя продаёт клуб, потому что ты больше не нужен, либо ты остаёшься». Ну и, конечно, «Ювентус» не думал о продаже своей легенды.

Златан Ибрагимович и Джорджо Кьеллини , 2004 год Фото: Giuseppe Cacace/Getty Images

4-5. Франческо Маньянелли, «Сассуоло», 14 лет и 4 месяца в клубе

Полузащитник вот уже 14 лет находится в системе одного клуба. За «Сассуоло» он провёл 386 матчей. Игрок помог команде выйти в высший дивизион Италии. Франческо является рекордсменом клуба по проведённым матчам.

3. Лионель Месси, «Барселона», 15 лет и 10 месяцев в клубе

В составе первой команды «Барселоны» Месси выступает с 17 лет. С теx пор вместе с клубом он выиграл 10 титулов чемпионата Испании, 4 титула Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. 6 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ и 6 раз — чемпионата Испании. Многие клубы интересовались аргентинцем, да и интересуются до сих пор. В 2014 году руководство «ПСЖ» предлагало «Барселоне» 250 млн евро отступных, которые были прописаны в контракте Месси. Но Лионель сам не захотел менять клубную прописку. Также сообщалось и об интересе со стороны «Манчестер Сити». Нынешняя сумма отступных в контракте у аргентинца — 700 млн евро. Месси провёл в клубе почти 16 лет, являясь иконой для всех каталонцев, и это совершенно оправдано, ведь только в Ла Лиге игрок провёл 459 матчей.

2. Лоик Перрен, «Сент-Этьен», 16 лет и 4 месяца в клубе

Лоик Перрен — воспитанник «Сент-Этьена». С 2008 года — капитан команды. Перрен — обладатель Кубка французской лиги сезона-2012/13. После своего первого трофея футболист стал пользоваться спросом среди многих клубов. Но сам заявлял, что уйдёт только туда, где можно постоянно играть в Лиге чемпионов. Были предложения от «Арсенала», но до трансфера дело так и не дошло. Позже Перрен заявил, что готов остаться в «Сент-Этьене» до конца карьеры. В 2018 году игрок провёл свой 400-й матч за клуб и был удостоен персонального перформанса от болельщиков.

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА, 16 лет и 10 месяцев в клубе

Наш голкипер возглавил список самых преданных игроков. Игорь находится в системе ЦСКА с пяти лет, а уже в 16 начал выступать за первую команду «армейцев». Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008. После удачного выступления на чемпионате Европы в 2008 году ходили слухи о трансфере голкипера в «Баварию», но в итоге туда пригласили Нойера. Той же зимой циркулировали разговоры о вариантах с «Манчестером Юнайтед», а позже — с «Арсеналом». Голкипер же решил провести всю карьеру в родном ЦСКА. Болельщики его ценят, руководство безмерно уважает. Президент ЦСКА Евгений Гинер в одном из интервью даже заявил: «ЦСКА — дом Акинфеева, и Игорь больший хозяин клуба, чем я». За ЦСКА голкипер провёл 732 матча.

2003 год. Игорь Акинфеев и Вячеслав Чанов на предсезонном сборе ЦСКА на Кипре Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость» Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.

P.S. Маринато Гильерме совсем немного не хватило до того, чтобы войти в первую десятку лояльных игроков. Он закрепился на 15-м месте, проведя в «Локомотиве» 12 лет. Алан Дзагоев же расположился на 19-м месте. В системе ЦСКА он находится уже 12-й год.