Видео: разговор Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России

Футболисты московского «Динамо» подошли к трибуне со своими болельщиками после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Лучём», который состоялся сегодня, 25 сентября, на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.



После финального свистка бело-голубые во главе со своим капитаном Антоном Шуниным отправились к фанатам. Вратарь пообщался к болельщиками и выслушал их претензии, сказав, что команда старается.

Видео доступно на «Чемпионате».



Для «Динамо», как и для остальных клубов Российской Премьер-Лиги, стадия 1/16 финала стала первой в Кубке России. «Луч» в свою очередь стартовал в 1/32 финала, где оказался сильнее «Читы» (1:0).



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.