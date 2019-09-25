Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: разговор Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России

Видео: разговор Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Футболисты московского «Динамо» подошли к трибуне со своими болельщиками после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Лучём», который состоялся сегодня, 25 сентября, на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

После финального свистка бело-голубые во главе со своим капитаном Антоном Шуниным отправились к фанатам. Вратарь пообщался к болельщиками и выслушал их претензии, сказав, что команда старается.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для «Динамо», как и для остальных клубов Российской Премьер-Лиги, стадия 1/16 финала стала первой в Кубке России. «Луч» в свою очередь стартовал в 1/32 финала, где оказался сильнее «Читы» (1:0).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» вылетело первым. LIVE!
Все 16 матчей стадии — в одном большом онлайне!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент