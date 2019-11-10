Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бускетс стал пятым футболистом в истории, сыгравшим 550 матчей за «Барселону»

Бускетс стал пятым футболистом в истории, сыгравшим 550 матчей за «Барселону»
Футбол / Испания 0

В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, заменивший на 23-й минуте получившего травму Нелсона Семеду, сыграл 550-й матч за каталонский клуб, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, по этому показателю Бускетс стал пятым футболистом в истории клуба, который сыграл в 550 и более матчах в составе команды.

Больше матчей в составе сине-гранатовых сыграли Хави (767), Лионель Месси (698), Андрес Иньеста (674) и Карлес Пуйоль (593).

«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.

Испания - Примера. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Сельта
Виго
1:0 Месси – 23' (пен)   1:1 Оласа – 42'   2:1 Месси – 45+1'   3:1 Месси – 48'   4:1 Бускетс – 85'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019