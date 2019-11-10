Бускетс стал пятым футболистом в истории, сыгравшим 550 матчей за «Барселону»

В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, заменивший на 23-й минуте получившего травму Нелсона Семеду, сыграл 550-й матч за каталонский клуб, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, по этому показателю Бускетс стал пятым футболистом в истории клуба, который сыграл в 550 и более матчах в составе команды.



Больше матчей в составе сине-гранатовых сыграли Хави (767), Лионель Месси (698), Андрес Иньеста (674) и Карлес Пуйоль (593).

«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.