Футболист в Марокко отпраздновал гол, стащив стул у фотографа

Вчера в Arab Club Champions Cup творилось безумие. Местный «Видад» из Касабланки играл против «Раджи» всё из той же Касабланки в 1/8 финала Кубка. Именно гости в этой игре совершили сумасшедший камбэк, отыграв три мяча за какие-то 20 минут.
Оригинальное празднование
Первый гол хозяева забили в начале игры – с пенальти на 12-й минуте отличился Мохаммед Нахири, перебросив вратаря в стиле Серхио Рамоса, пробив по центру ворот. Нахири очень оригинально отпраздновал гол – стырил стул у фотографа и посидел перед трибунами.
Видео доступно на «Чемпионате».
В начале второго тайма гости сравняли счёт усилиями Муссина Мутуали. Но после этого «Раджа» пропустила ещё три гола за 18 минут – сначала Айман Хассуини вывел снова свою команду вперёд на 56-й минуте, а потом почти сразу «Видад» удвоил своё преимущество. На 73-й минуте хозяева отличились в четвёртый раз и, как казалось местным болельщикам, поставил окончательный счёт — 4:1.
Камбэк
Но даже в этом случае ставить точку было рано: на 75-й минуте гости отыграли один мяч усилиями Хамида Ахадада. В концовке встречи «Раджа» прибавил и на 88-й минуте заработал второй пенальти – снова отличился защитник Муссин Мутуали. Но и это ещё не всё. Гости шли вперёд всеми силами и на 94-й минуте заработали опасный штрафной на углу поля. Игрок «Раджа» классно навесил на линию штрафной и Бен Маланго перевисел защитников хозяев и ударом головой послал мяч в угол ворот, тем самым сравняв счёт матча. Фанаты хозяев держались за головы, а фанаты гостей – феерили на трибунах, как и их команда в концовке.
К слову, всю игру гости доминировали на поле – об этом говорит статистика игры, где хозяева нанесли всего девять ударов (27 у гостей), поэтому не удивительно, что команда не опустила руки и смогла за 15 минут спасти игру.
Но самое главное — этот камбэк обеспечил «Радже» выход в следующую стадию турнира. Так как первая встреча этих команд тоже завершилась ничейным счётом – 1:1, после результативной ничьей (4:4) гости шагнули дальше за счёт правила выездного гола.
Перформанс с драконом
В недавнем матче этих же команд безумие устроили сами болельщики, соорудив баннер из огненного дракона.
Видео доступно на «Чемпионате».
Фанаты «Видада» покрыли всю трибуну красочной мозаикой, сопроводив её ярким файер-шоу. Над трибуной был размещён огромный дракон, который двигался с помощью специальной подвески. На баннере из его пасти вырывалось пламя, а в его лапах находился трофей. Вот и как после таких перформансов не смотреть местный футбол!
- 24 ноября 2019
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