«Ред Булл» окрыля-я-яет. Эта Лига чемпионов перебрала с энергетиками

Вчера, уже после того, как закончились все матчи, в Лейпциге местная команда устроила дикое спасение с 0:2 от «Бенфики». Если не смотреть на графику в верхнем углу экрана, можно было решить, что идёт середина первого тайма, а не отрезок с 90+1 по 90+10 — такая беготня от ворот до ворот происходила на поле. «Бенфика», упустив

преимущество, тоже поняла, что пора наконец лететь в атаку, и началось откровенное безумие. Безумие, которого этой осенью в Лиге чемпионов предостаточно.

В параллельном матче в Бельгии пересдача «Генка» против другой команды концерна «Ред Булл» провалилась так же, как и первая попытка. Больше Зальцбурга в этой ЛЧ забили только «Бавария» и «Тоттенхэм» (иронично, что и те, и другие сменили тренеров), а 19-летний норвежский блондин Холанд продолжает в одиночку бороться с роботом… простите, Робертом Левандовским в списке бомбардиров. И главное: у Зальцбурга на руках все карты перед последним туром. Нужно обыграть дома «Ливерпуль», который РБЗ гонял и по «Энфилду», и тогда свершится история. История, которую команды Диди Матешица, переписывают в этом сезоне уверенно: Зальцбург впервые добрался до группы, Лейпциг впервые вышел в плей-офф.

Забавно, что именно команды концерна, производящего энергетики, расшевелили всю остальную Европу на борьбу против традиционных топов. Глядя на результаты и, что важнее, развитие Зальцбурга в последние годы (марш по Лиге Европы, победа в Юношеской лиге УЕФА, теперь успешное выступление в группе ЛЧ), расцветает

австрийский футбол — в ЛЕ очень стильные «Вольфсберг» и «ЛАСК Линц» бьются на равных с превосходящими на десять порядков по финансовым возможностям клубами их больших лиг. В Чехии год-манифест проводит «Славия», которая играет от себя и с «Челси», и с «Барселоной», и с «Интером», и с Дортмундом, и с «Севильей». В Бельгии привлекателен «Брюгге», который даже в гостях с «ПСЖ» создаёт больше соперника в

позиционных атаках.

Да, «Брюгге» и «Славии» не хватило качественного завершения. Там, где у чехов Масопуст отвратительно бьёт по уже упавшему Хандановичу при выходе один на один, Лукаку вырезает внешней стороной стопы, а Лаутаро прошивает ворота в касание. Да, именно качественное завершение разделяет «Зальцбург» с Холандом и «Славию» с Масопустом. Но нет, аргумент «у нас не хватает исполнителей такого уровня» больше не может считаться аксиоматичным. Зальцбург, Лейпциг (да-да, там тоже нет Криштиану — Диего Демме ещё четыре года назад играл в третьей немецкой лиге), «Славия», «Брюгге», «Аталанта» и Загреб, а с ними и уже сделавший своё программное заявление «Аякс» показывают: продемонстрируйте свои идеи — и резко сократите своё отставание от тех, у кого все деньги мира. Это отставание может оказаться и окажется мнимым.

Топам приходится пыхтеть на полную против команд с идеями: Антонио Конте вчера был близок к обмороку на последних минутах — и это даже для такого эмоционального мужика, как он, сильный перебор. После матча на «Сантьяго Бернабеу», где «Брюгге» сыграл вничью с «Реалом», болельщики пели песню, которую поют только после побед команды. В Праге после поражения от «Барселоны» команду не отпускали несколько минут — за такую концовку ей устроили овацию.

Здесь есть два момента. Первый: команды с идеями, которые не боятся декларировать эти идеи, заставляют болельщиков быть в перспективе более лояльными, чем фанатов тех клубов, которые стараются отстоять ноль у своих ворот. Это и логично с точки зрения зрелища, которым является футбол и перспективно с экономической точки зрения. Понятно, что чем больше команду-супергероя будут любить, тем больше она

сможет заработать.

Второй момент: такой стиль и очевидное понимание того, что побеждать топов можно, будит аппетит в игроках — им становится мало просто поражений в борьбе, они хотят стать ещё сильнее, чтобы побеждать. После той же игры с «Барселоной» Томаш Соучек сказал важные слова: «Хорошо, что мы так играли, но очков мы всё равно набрать не сумели». Так, через собственный классный футбол, что крайне важно, приходит понимание возможности и необходимости результата.

В ближайшие годы такие команды с тренерскими идеями будут стремиться к результату через собственную игру — сейчас это уже можно утверждать. Пока же мы имеем один из лучших групповых этапов Лиги чемпионов за всю историю — в шести группах из восьми по-прежнему жара. Такое стало возможным благодаря восстанию, во

главе которого энергетики, амстердамские романтики и чешские воины с предводителем в бейсболке.

Лиге чемпионов нужен не сенсационный победитель, а сенсационный групповой этап Главное, чтобы уже к третьему туру не хотелось спать.

Перед началом еврокубкового сезона я писал, что для возвращения Лиге чемпионов статуса интересного на всех стадиях турнира нужен не сенсационный победитель, а бешеный групповой этап с кучей сюжетов и смыслов. За один тур до завершения группового раунда уже можно сказать, что это действительно случилось.

И это мы ещё не видели декларационного финала между «Зальцбургом» и «Ливерпулем».