Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб

Гостевой матч «Интера» со «Славией» в Лиге чемпионов запомнился скандальной отменой гола: миланцы забили и повели 2:0, а через две минуты счёт стал 1:1. Но если вы видели весь матч (или хотя бы нарезку опасных моментов), то не могли не оценить игру Ромелу Лукаку.

«Славия» не уступала сопернику большую часть матча, не отдавала мяч, не пускала «Интер» в опасные зоны (мяч был на трети поля гостей больше времени, чем на трети хозяев) и чаще била по воротам. Победа не была лёгкой: её принесли индивидуальные действия пары форвардов. И, отмечая классную работу Лаутаро Мартинеса (угрожал воротам из любой позиции, вышел один на один, должен был зарабатывать пенальти, но арбитр Шимон Марчиняк пропустил очевидный фол, сделал дубль), всё равно надо признать, что лучшим, ведущим в связке был Лукаку.

Матч со «Славией» – лучший для Лукаку в сезоне

Во-первых, из-за его результативности. Обычно говорить об отменённых голах не принято, но матч в Праге – особый случай: при втором отменённом он оказался в минимальном офсайде, который стал заметен не с первого ракурса, а при первом нарушение правил случилось в другом эпизоде без участия форварда. То есть именно свою работу оба раза Ромелу выполнил чисто. Итого три гола и два голевых паса – индивидуально мощнейший матч, даже только по результативности. Но он приносит пользу не только результативными действиями и постоянно напоминает, почему Антонио Конте так настойчиво хотел видеть его в команде.

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В Праге бельгиец выполнял разнообразную работу, за которую его ценит Конте: был таргетменом при забросах, цеплялся за мяч, смещался на фланг, растягивая защиту, играл в подыгрыше и помогал в защите при стандартах. Объём и большой диапазон полезных действий – его ключевое качество, которое компенсирует недостатки. В этом смысле Лукаку полезен, даже когда не в форме: он всё равно помогает команде. Матч со «Славией» был для него типичным в этом отношении, пусть и пиковым по качеству (четыре паса под удар – много даже по меркам Лукаку). Необычным матч делает кое-что другое.

Эффектность и тонкость в сложных моментах, которую не ожидаешь увидеть от 190-сантиметрового парня, которому приходится постоянно ходить в тренажёрный зал, чтобы весить меньше 100 килограммов. Фантастически красивый и сложный по исполнению голевой пас на Мартинеса с фланга за час разошёлся в Сети и стал вирусным – в основном среди английских болельщиков, которые ещё помнят, как Ромелу наступал на мяч, пытаясь обработать, и падал. Да, передача на Лаутаро выглядит контрастом – но она становится ещё контрастнее, если вспомнить слова Лукаку из недавнего интервью изданию Corriere dello Sport.

«Я понял, что моё время в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу, когда узнал, что Уле-Гуннар Сульшер собирается использовать меня на фланге». Конечно, подача с фланга на Мартинеса – это только эпизод. Но у Конте Ромелу действительно регулярно смещается на фланг. Из 36 касаний со «Славией» семь сделаны на правой бровке (для сравнения: Лаутаро ни разу не коснулся мяча на фланге). Когда «Интер» переходит в режим сохранения счёта и перестраивается на гибрид с 5-4-1 именно Лукаку закрывает фланг без мяча, садясь крайним в полузащиту.

Ромелу Лукаку и Антонио Конте Фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

Качества Лукаку уникальны

Возможно, Ромелу не самый командный из всех центральных нападающих. В плане создания пространства для партнёров его превосходят как минимум Суарес, Бензема и Фирмино. Возможно, в качестве столба, на которого можно играть забросами из глубины, он уступает Аллеру и Джеко (кстати, у Артёма Дзюбы тоже больше выигранных воздушных единоборств на 90 мин). Возможно, как наконечник, завершитель атак Лукаку тоже не лучший. Левандовски, Роналду, Икарди – есть форварды, которые в чужой штрафной опаснее его. Но.

Сочетание околотоповых показателей по всем перечисленным параметрам одновременно – уникально. Именно это делает Лукаку особенным. Не являясь лучшим почти ни в чём, он очень хорош в огромном количестве абсолютно разных аспектов игры и выполняет одновременно не сколько ролей. Он и таргетмен, и наконечник, и оттянутый форвард, и фланговый форвард, и игрок подыгрыша. И всё это на высоком уровне. По степени универсальности его можно сравнить с Гарри Кейном. А кое-в чём Ромелу действительно нет равных: в силовом дриблинге и игре корпусом в борьбе за мяч.

При таком мощном телосложении он лишён типичных недостатков больших форвардов: медлительности и неуклюжести. Конечно, моменты вроде голевого паса на Лаутаро в Праге – это редкость для Лукаку и следствие вдохновения (а не типичный стиль), но то, что это в принципе возможно – уже выводит его за рамки амплуа. Неожиданная для габаритов резкость делает его полезным при контратаках: Ромелу часто сам начинает их, и заканчивает. В сочетании с универсализмом Лаутаро (тоже ни разу не типичного второго форварда, функционал аргентинца шире) возникает синергия, которая делает пару форвардов «Интера» настолько мощной.

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Недостаток всего один. Но важный

Хотя в Серии А сыграно всего 13 туров, Лукаку успел продемонстрировать не только качества, из-за которых он был так нужен Конте, но и недостатки, из-за которых болельщики «МЮ» так радовались его уходу. Непосредственно в футболе Конте, в котором центральный нападающий должен выполнять большой объём работы, недостаток всего один, но важный. Игра Лукаку зависит от веса.

Как только его вес переваливает за 95 килограммов, тот качественный разносторонний форвард, о котором шла речь выше, исчезает. И появляется другой: неуклюжий и медлительный, над которым смеялись в Англии. Впервые проблема серьёзно проявилась после чемпионата мира в России. Лукаку в сборной играет спиной к воротам, а при таком стиле нельзя быть слишком мощным – и он перекачался. После чемпионата мира он сказал, что в матчах сборной чувствовал себя отлично, а вот в «МЮ» начались проблемы: при том же весе он оказался слишком тяжёлым для рывков. Это беспокоило и Жозе Моуринью, пришлось скидывать вес. Но есть нюанс: бельгиец набирает мышечную массу быстро, а сбрасывает с трудом. Это уже проявилось и в Италии. В начале сезона его вес в «Интере» составлял больше 100 килограммов, и в сентябре Конте даже (редчайший случай) оставил своего основного форварда в запасе.

Сейчас проблем с весом у Лукаку нет, и есть причины рассчитывать, что по ходу сезона они не появятся: профессионализм в данном случае наслаивается на особые отношения с Конте, на присутствие в команде одного из лучших тренеров по физподготовке в Европе Антонио Пинтуса (работал с Зиданом в «Реале) и на повышенную личную мотивацию после провального сезона в «МЮ».

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Стоит упомянуть ещё один недостаток, который часто приписывается Ромелу в Англии. Там сложилось мнение, что он не забивает в больших матчах. Это почти правда. Почти, потому что он всё-таки забивает – только мало. Например, в ворота «Манчестер Сити» забил 5 голов в 11 матчах, а в ворота «Арсенала» — только 3 в 11 (зато сделал 5 голевых пасов). В «Эвертоне» статистика была приличной, но отрезок в «МЮ» её испортил. Кстати, именно против «МЮ» у Лукаку провал. Ни одного гола в девяти матчах, в которых он играл с первых минут. Но есть хет-трик после выхода на замену за «Вест Бромвич»: это был последний матч сэра Алекса Фергюсона, он закончился со счётом 5:5, Лукаку затащил аутсайдера единолично. В целом за карьеру, если не считать годы в Манчестере, его статистика в матчах с большой шестёркой просто обычная: не топовая и не провальная.

В любом случае для его перспектив в «Интере» это не имеет решающего значения. Для больших матчей у Конте есть Лаутаро. Лукаку – тот игрок, который работает на команду и обеспечивает результат на дистанции. В первых 13 матчах Серии А у него 10 голов: феномен Роналдо, который уничтожал Серию в конце 90-х (но так и не уничтожил до конца из-за жутких травм) начал хуже: забил девять за весь первый круг в Италии. Собственно, лучше, чем Ромелу, в «Интере» стартовал только Иштван Ньерш в 1948 году. Ни Милито, ни Златан, ни Адриано, ни Это‘о не адаптировались так быстро.

Ромелу Лукаку Фото: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images

Поэтому допустим даже, что Ромелу даёт результат только с маленькими командами – это нельзя назвать недостатком, ведь именно таких команд большинство. Процитирую Франческо Тотти, который, объясняя, чего «Роме» постоянно не хватало для побед в Серии А, ответил: «Скудетто выигрываются в матчах с маленькими командами». У Лукаку есть возможность это проверить.

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