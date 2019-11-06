В Аргентине появился новый топ-форвард. «Барселона» уже интересуется

Аргентинцы в «Интере» — это история любви, которая началась ещё в 60-е, когда Антонио Анджелилло забил за миланцев больше 70 голов, играя под нападающим. Потом здесь засветился лучший защитник в истории Аргентины Даниэль Пассарелла. 30 июня 1995 года в аэропорту «Мальпенса» приземлился Хавьер Дзанетти и с тех пор успел стать символом, побить все мыслимые рекорды и занять пост вице-президента. Аргентинцы были сердцем команды Жозе Моуринью, которая в 2010 году выиграла всё. После этого стало похуже.
В последние годы единственным наследником традиций был Мауро Икарди. Талант с трудным характером и трудным агентом. Это превратилось в проблему, как только генеральным директором «Интера» стал Беппе Маротта, для которого выстраивание иерархии и корпоративной этики было первой задачей. Противоречия оказались неразрешимыми, и после долгого шумного конфликта, сопровождавшегося еженедельным походом жены Икарди на ток-шоу и кошачьим концертом, клуб отпустил свой самый ценный актив в аренду. Но «Интер» не остался без аргентинцев – у Икарди уже рос преемник.
Не талант, а целеустремлённость
Лаутаро Мартинес не относится к числу вундеркиндов, за которыми в 16 лет уже охотятся европейские топ-клубы. Он начал первый полноценный сезон в «Расинге» в 19 лет. Зато сразу закрепился в основе и стал забивать. Причина парадокса проста: его сильной стороной не был природный талант, который легко заметить. В 15 лет Лаутаро забраковали в академии «Боки Хуниорс». «Мне сказали, что мне не хватает скорости, техники и мощи. Я был очень расстроен, но ещё больше зол», — объяснял он потом. В этих словах ключ не только к характеру форварда, но и к его игре. Бешеная целеустремлённость и работа над собой в юном возрасте ценятся меньше, чем волшебная техника, но встречаются, пожалуй, не чаще.
Результатом постоянного самосовершенствования стал форвард практически без слабых мест. Он прокачал левую ногу, которой изначально не бил вообще: за четыре года во взрослом футболе он забивает с левой 30% своих голов. Довёл до совершенства движение в штрафной и прыжок. Настолько, что даже научился играть спиной к воротам, выполняя роль столба под навесы, что при росте 174 см, в общем-то, уникально. Но факт: в каждом сезоне у Лаутаро есть голы головой, а в дебютном сезоне в «Интере» он забил с верха сразу три и девять ударов из 29 нанёс головой.
Нацеленность на ворота и борьбу (кажется, к борьбе Лаутаро готов даже во сне) ещё недавно были одновременно его сильными и слабыми сторонами. С одной стороны – дубль в дебютном матче за молодёжную сборную Аргентины и капитанская повязка в «Расинге» в 20 лет. С другой стороны – удаление в следующем матче за молодёжку. В прошлом сезоне, получив мяч, он тащил его к воротам, не замечая партнёров. Но уже тогда отличался умными решениями в эпизодах. В матче с «Рапидом» в Лиге Европы, отставая на метр от защитника и на два метра от мяча, он ухитрился выиграть касание – в смысле вытянуть ногу достаточно далеко, чтобы заработать пенальти.
В поисках пространства Мартинес любит отходить в глубину. Настолько, что Лучано Спаллетти, когда впервые увидел его, попробовал в роли плеймейкера в схеме 4-2-3-1. Необычное решение: аргентинец кто угодно, но не распасовщик. Но это показательно: он столько двигался и так часто покидал штрафную (в отличие от Икарди), что Спаллетти разглядел возможность для смены позиции. В общем, Антонио Конте достался ещё немного сырой материал.
Прогресс при Конте
Сырой, но готовый становиться лучше – как раз то, что нужно. Антонио даже изучил аргентинца заранее: «Ещё до того, как я пришёл в «Интер», наблюдал за Лаутаро. Он центрфорвард и второй форвард одновременно, редкий игрок». Правда, уже по ходу совестной работы Конте врубил свой привычный стиль: после каждого матча на любой вопрос про Мартинеса (как и про любого другого футболиста) отвечал фразой о том, что всем нужно работать больше. Но пару раз через этот ритуал прорвались какие-то интересные замечания.
После победы над «Сассуоло» (Мартинес сделал дубль) Конте сказал: «Голы для нападающего ещё не всё. Лаутаро становится совершенным форвардом, но он должен сам решить, хочет ли быть топ-игроком». Намёк на то, что голы не главное, через две недели стал ещё более явным. В матче с «Болоньей» аргентинец не забил (дубль сделал Ромелу Лукаку), но, когда на пресс-конференции тренера спросили, доволен ли он бельгийцем, он ответил, что сейчас считает гораздо более важным отметить, как здорово играл на команду Лаутаро.
Звучит странно, но это вполне может быть реакцией Конте на чрезмерную заряженность Лаутаро на удар. В матче первого тура Серии А с «Лечче» форварду удалось фантастическое и сомнительное достижение: за 78 минут на поле он сделал меньше точных пасов (7), чем нанёс ударов (8). Не забил и был заменён. С тех пор он изменился. И даже перенял риторику Конте. После поражения от «Ювентуса» заявил, что «если «Интер» хочет стать топ-клубом, всем игрокам нужно работать намного больше». Кажется, он и Конте отлично друг другу подходят. Мартинес сам следует своему совету: по сравнению с любым другим сезоном сейчас Лаутаро делает больше, ну… вообще всего. Чаще бьёт по воротам, чаще идёт в обводку, чаще играет в пас и чаще совершает оборонительные действия.
Матч с «Боруссией» «Интер» проиграл: опять не хватило физики и глубины состава, и те же игроки миланцев, которые из последних сил вымучили победу над «Болоньей» три дня назад, встали во втором тайме в Дортмунде. Похожая история была и в Каталонии. Но в первом тайме Лаутаро успел показать, почему им так пристально интересуется «Барселона».
Первый гол «Интера»: вынос Кандревы, Лаутаро не борется за мяч, а слегка подталкивает Аканджи. Потом сразу ложный рывок на фланг, обратно, по пути корпусом закрыл мяч от Хуммельса, ворвался в штрафную с фланга, проигнорировал Лукаку, который был открыт в идеальной позиции, ложным замахом убрал Вайгля (и одновременно сбил с толку Бюрки) и тут же мощно ударил в противоход. Этот гол за 10 секунд демонстрирует все его качества: умное движение, отличную игру корпусом, эгоизм, нацеленность на удар. Зато второй гол «Интера» показал Лаутаро с неожиданной стороны.
Контратаку разогнал Брозович: ушёл от двух соперников и протолкнул мяч на Мартинеса. Тот пяткой обработал мяч в касание, сразу отыграв прессинговавшего его Хакими, а следующим касанием вырезал идеальную диагональ метров на 35 на Кандреву. Пас стал предголевым – раньше таких роскошных диагоналей от него не было. И естественно, в момент, когда Весино забивал, Лаутаро уже был в центре штрафной в одиночестве: готов принять пас или сыграть на добивании.
Универсальность, постоянная вовлечённость в игру и устойчивость к давлению – вот очевидные причины, по которым Лаутаро может привлечь интерес на трансферном рынке. И уже привлёк.
«Барселона» ведёт аргентинца с лета, а в середине сентября связанный с его семьёй агент Бето Яке (дела игрока ведут родственники) заявил: «Было бы здорово посмотреть на него в «Барселоне» в паре с Месси». Сам Лаутаро (Яке сказал это после матча сборных с Мексикой, в котором он забил три гола) никак не прокомментировал слух. Но уже произнёс правильные слова о Месси: «Он пример для подражания для любого футболиста». После матча с «Барселоной» в ЛЧ он попросил Месси обменяться футболками. Мадридская AS пишет, что директор «Барсы» Эрик Абидаль общается с родственниками форварда, а каталонская Mundo Deportivo – что Месси посоветовал руководству приобрести его.
По своему потенциалу он игрок для суперклуба. С другой стороны, существуют же традиции? Аргентинцы в «Интере» — это всё-таки история не на год-два. К тому же Мартинеса в «Интер» привёл лично Диего Милито, спортивный директор «Расинга», который сохранил с бывшим клубом тесные отношения. С такой рекомендацией Лаутаро просто необходимо что-то выиграть в Милане.
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