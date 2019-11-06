В Аргентине появился новый топ-форвард. «Барселона» уже интересуется

Аргентинцы в «Интере» — это история любви, которая началась ещё в 60-е, когда Антонио Анджелилло забил за миланцев больше 70 голов, играя под нападающим. Потом здесь засветился лучший защитник в истории Аргентины Даниэль Пассарелла. 30 июня 1995 года в аэропорту «Мальпенса» приземлился Хавьер Дзанетти и с тех пор успел стать символом, побить все мыслимые рекорды и занять пост вице-президента. Аргентинцы были сердцем команды Жозе Моуринью, которая в 2010 году выиграла всё. После этого стало похуже.

В последние годы единственным наследником традиций был Мауро Икарди. Талант с трудным характером и трудным агентом. Это превратилось в проблему, как только генеральным директором «Интера» стал Беппе Маротта, для которого выстраивание иерархии и корпоративной этики было первой задачей. Противоречия оказались неразрешимыми, и после долгого шумного конфликта, сопровождавшегося еженедельным походом жены Икарди на ток-шоу и кошачьим концертом, клуб отпустил свой самый ценный актив в аренду. Но «Интер» не остался без аргентинцев – у Икарди уже рос преемник.

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Не талант, а целеустремлённость

Лаутаро Мартинес не относится к числу вундеркиндов, за которыми в 16 лет уже охотятся европейские топ-клубы. Он начал первый полноценный сезон в «Расинге» в 19 лет. Зато сразу закрепился в основе и стал забивать. Причина парадокса проста: его сильной стороной не был природный талант, который легко заметить. В 15 лет Лаутаро забраковали в академии «Боки Хуниорс». «Мне сказали, что мне не хватает скорости, техники и мощи. Я был очень расстроен, но ещё больше зол», — объяснял он потом. В этих словах ключ не только к характеру форварда, но и к его игре. Бешеная целеустремлённость и работа над собой в юном возрасте ценятся меньше, чем волшебная техника, но встречаются, пожалуй, не чаще.

Результатом постоянного самосовершенствования стал форвард практически без слабых мест. Он прокачал левую ногу, которой изначально не бил вообще: за четыре года во взрослом футболе он забивает с левой 30% своих голов. Довёл до совершенства движение в штрафной и прыжок. Настолько, что даже научился играть спиной к воротам, выполняя роль столба под навесы, что при росте 174 см, в общем-то, уникально. Но факт: в каждом сезоне у Лаутаро есть голы головой, а в дебютном сезоне в «Интере» он забил с верха сразу три и девять ударов из 29 нанёс головой.



Нацеленность на ворота и борьбу (кажется, к борьбе Лаутаро готов даже во сне) ещё недавно были одновременно его сильными и слабыми сторонами. С одной стороны – дубль в дебютном матче за молодёжную сборную Аргентины и капитанская повязка в «Расинге» в 20 лет. С другой стороны – удаление в следующем матче за молодёжку. В прошлом сезоне, получив мяч, он тащил его к воротам, не замечая партнёров. Но уже тогда отличался умными решениями в эпизодах. В матче с «Рапидом» в Лиге Европы, отставая на метр от защитника и на два метра от мяча, он ухитрился выиграть касание – в смысле вытянуть ногу достаточно далеко, чтобы заработать пенальти.

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В поисках пространства Мартинес любит отходить в глубину. Настолько, что Лучано Спаллетти, когда впервые увидел его, попробовал в роли плеймейкера в схеме 4-2-3-1. Необычное решение: аргентинец кто угодно, но не распасовщик. Но это показательно: он столько двигался и так часто покидал штрафную (в отличие от Икарди), что Спаллетти разглядел возможность для смены позиции. В общем, Антонио Конте достался ещё немного сырой материал.

Прогресс при Конте

Сырой, но готовый становиться лучше – как раз то, что нужно. Антонио даже изучил аргентинца заранее: «Ещё до того, как я пришёл в «Интер», наблюдал за Лаутаро. Он центрфорвард и второй форвард одновременно, редкий игрок». Правда, уже по ходу совестной работы Конте врубил свой привычный стиль: после каждого матча на любой вопрос про Мартинеса (как и про любого другого футболиста) отвечал фразой о том, что всем нужно работать больше. Но пару раз через этот ритуал прорвались какие-то интересные замечания.

После победы над «Сассуоло» (Мартинес сделал дубль) Конте сказал: «Голы для нападающего ещё не всё. Лаутаро становится совершенным форвардом, но он должен сам решить, хочет ли быть топ-игроком». Намёк на то, что голы не главное, через две недели стал ещё более явным. В матче с «Болоньей» аргентинец не забил (дубль сделал Ромелу Лукаку), но, когда на пресс-конференции тренера спросили, доволен ли он бельгийцем, он ответил, что сейчас считает гораздо более важным отметить, как здорово играл на команду Лаутаро.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Звучит странно, но это вполне может быть реакцией Конте на чрезмерную заряженность Лаутаро на удар. В матче первого тура Серии А с «Лечче» форварду удалось фантастическое и сомнительное достижение: за 78 минут на поле он сделал меньше точных пасов (7), чем нанёс ударов (8). Не забил и был заменён. С тех пор он изменился. И даже перенял риторику Конте. После поражения от «Ювентуса» заявил, что «если «Интер» хочет стать топ-клубом, всем игрокам нужно работать намного больше». Кажется, он и Конте отлично друг другу подходят. Мартинес сам следует своему совету: по сравнению с любым другим сезоном сейчас Лаутаро делает больше, ну… вообще всего. Чаще бьёт по воротам, чаще идёт в обводку, чаще играет в пас и чаще совершает оборонительные действия.



Матч с «Боруссией» «Интер» проиграл: опять не хватило физики и глубины состава, и те же игроки миланцев, которые из последних сил вымучили победу над «Болоньей» три дня назад, встали во втором тайме в Дортмунде. Похожая история была и в Каталонии. Но в первом тайме Лаутаро успел показать, почему им так пристально интересуется «Барселона».

«Интер» был прекрасен. Но этого мало, когда против тебя – Месси и Суарес Они спасли игру, хотя Вальверде стартовым составом сделал Конте подарок.

Первый гол «Интера»: вынос Кандревы, Лаутаро не борется за мяч, а слегка подталкивает Аканджи. Потом сразу ложный рывок на фланг, обратно, по пути корпусом закрыл мяч от Хуммельса, ворвался в штрафную с фланга, проигнорировал Лукаку, который был открыт в идеальной позиции, ложным замахом убрал Вайгля (и одновременно сбил с толку Бюрки) и тут же мощно ударил в противоход. Этот гол за 10 секунд демонстрирует все его качества: умное движение, отличную игру корпусом, эгоизм, нацеленность на удар. Зато второй гол «Интера» показал Лаутаро с неожиданной стороны.



Контратаку разогнал Брозович: ушёл от двух соперников и протолкнул мяч на Мартинеса. Тот пяткой обработал мяч в касание, сразу отыграв прессинговавшего его Хакими, а следующим касанием вырезал идеальную диагональ метров на 35 на Кандреву. Пас стал предголевым – раньше таких роскошных диагоналей от него не было. И естественно, в момент, когда Весино забивал, Лаутаро уже был в центре штрафной в одиночестве: готов принять пас или сыграть на добивании.

Фото: TF-Images/Getty Images

Универсальность, постоянная вовлечённость в игру и устойчивость к давлению – вот очевидные причины, по которым Лаутаро может привлечь интерес на трансферном рынке. И уже привлёк.

«Барселона» ведёт аргентинца с лета, а в середине сентября связанный с его семьёй агент Бето Яке (дела игрока ведут родственники) заявил: «Было бы здорово посмотреть на него в «Барселоне» в паре с Месси». Сам Лаутаро (Яке сказал это после матча сборных с Мексикой, в котором он забил три гола) никак не прокомментировал слух. Но уже произнёс правильные слова о Месси: «Он пример для подражания для любого футболиста». После матча с «Барселоной» в ЛЧ он попросил Месси обменяться футболками. Мадридская AS пишет, что директор «Барсы» Эрик Абидаль общается с родственниками форварда, а каталонская Mundo Deportivo – что Месси посоветовал руководству приобрести его.



По своему потенциалу он игрок для суперклуба. С другой стороны, существуют же традиции? Аргентинцы в «Интере» — это всё-таки история не на год-два. К тому же Мартинеса в «Интер» привёл лично Диего Милито, спортивный директор «Расинга», который сохранил с бывшим клубом тесные отношения. С такой рекомендацией Лаутаро просто необходимо что-то выиграть в Милане.



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