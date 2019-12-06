Необычный гол в матче «Шеффилда» и «Ньюкасла». Все защитники остановились, а зря

В чемпионате Англии забит один из самых странных мячей сезона. Это произошло на стадионе «Брэммэл Лэйн» в Шеффилде во встрече 15-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкаслом». Автором гола стал полузащитник «сорок» Джонджо Шелви.
В середине второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Ньюкасла» гости выходили из-под давления со своей половины поля за счёт длинной передачи от защитника на дежурившего в центре поля нападающего Энди Кэрролла. Мощный экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии сумел выиграть единоборство и сбросить мяч на другого бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Англии Шелви. Два защитника хозяев должны были сужать коридор, закрывая свободное пространство для Шелви, но решили, что Кэрролл вылез из явного офсайда.
А решили они так потому, что лайнсмен поднял флаг, фиксируя положение вне игры.
Остановились. Бросили играть. Один подавал команду судье с флажком, а второй и вовсе отвернулся. Шелви доиграл эпизод до конца: убежал один на один с вратарём, послал мяч в сетку. Голкипер Дин Хендерсон тоже как-то вяло реагировал на действия полузащитника «Ньюкасла».
Видео доступно на «Чемпионате».
Арбитр Стюарт Атвелл подождал, пока эпизод проверят его коллеги с VAR, после чего, к удивлению футболистов «Шеффилд Юнайтед», засчитал гол. В результате «Ньюкасл» одержал победу и догнал хозяев в таблице. Эта история урок для всех защитников: раньше времени не стоит расслабляться.
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