У «Юнайтед», возможно, всего один шанс выиграть в дерби. И его фамилия Рашфорд

Для начала просто цифры. После октябрьской паузы на международные матчи Маркус Рашфорд не забивал только в двух встречах, где выходил в стартовом составе. В десяти играх десятый номер «Юнайтед» настрелял 12 очков по системе «гол+пас» и является сейчас единственной стабильной опцией для Уле-Гуннара Сульшера в нападении. Лишь однажды на этом отрезке Рэшфорд нанёс меньше двух ударов по воротам — и «МЮ» проиграл этот матч без забитых мячей.

Трансформация в игре Рашфорда после октябрьской паузы связана с тем, что Сульшер перестал ограничивать потенциал игрока привязкой к позиции девятки. Проблема заключалась в том, что футболисту часто приходилось действовать между двумя центральными защитниками, которые имели возможность подавлять Рашфорда физически. Кроме того, коммуникация между парой центральных защитников обычно действительно неплохо отлажена, поэтому любимые взрывные действия десятого номера «Юнайтед» работали хуже — защитники сообща читали их.



После перевода на позицию левого вингера со свободной ролью Рашфорд стал действительно большой силой. Это случилось главным образом потому что теперь он оказывается в зоне коммуникации между тремя игроками соперников — правым защитником (многие из которых имеют атакующую ментальность и не всегда смотрят через плечо), центральным защитником и ближайшим к мячу полузащитником. Лучше всего объяснить игру Рашфорда можно через ситуацию из матча с «Тоттенхэмом», когда футболист попал в перекладину.

«МЮ» провёл лучшие полчаса в сезоне. Но повторить будет сложно Сульшер идеально подстроился под главную особенность «Тоттенхэма».

Смотрите, в начале игрового эпизода Рашфорд действует между правым защитником и центральным. Важно, что он немного за спиной у крайнего защитника, вне поля его зрения — это заставляет соперника постоянно оглядываться и меньше концентрироваться на мяче.

Принявший мяч полузащитник «Юнайтед» видит, что фланг свободен, и это открывает возможность для Рашфорда двигаться чуть ниже, отрываться от пары центральный защитник-правый защитник. При этом ближайший опорник смотрит на мяч, и если невербальная коммуникация в команде отлажена не идеально, то Рашфорду будет просто зайти опорнику за спину и принять мяч без сопротивления.

Так и происходит. Резкость удара — одно из главных качеств Рашфорда. Ему не нужно долго готовиться удару, он хорошо подрабатывает мяч в том числе и на скорости, а затем мощно бьёт. Оставлять его без возможности заблокировать удар — мягко говоря, плохая идея.

В дерби с «Сити» для откровенно проблемного «Юнайтед» Рашфорд может стать главным и, возможно, единственным козырем. Во-первых, потому что он действительно здорово проводит большие матчи — более трети своих голов в Премьер-лиге он забил соперникам по большой шестёрке. Во-вторых, потому что «Сити» очевидно будет владеть мячом гораздо больше, оставляя свободные зоны — а в быстрых атаках качества Рашфорда становятся крайне опасными. В-третьих, сама структура игры «Сити» подразумевает возможность для «Юнайтед» пользоваться действиями своего осеннего лидера.

Дело в том, что «Сити» чаще проводит атаки левым флангом (только одна команда в АПЛ чаще действует через левый край), перегружая эту зону большим количеством футболистов. После потери соперник иногда получает возможность начинать атаки через противоположную сторону поля почти беспрепятственно. Вот ситуация, которая не является постоянной, но достаточно регулярной, чтобы о ней можно было говорить, как о потенциальной проблеме.

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Говоря о качествах Рэшфорда в быстрых атаках, важно понимать, что они не смогут проявиться без хорошей передачи, а хорошая передача не возникнет под серьёзным давлением. Таким образом, «Сити» просто придётся учитывать фактор Рэшфорда (не только передачи на него в быстрых атаках из левого полуфланга, но и взаимодействия с Джеймсом) при организации прессинга. Для «Юнайтед» же крайне важно как можно продуктивнее использовать своего левого вингера, освобождая его от оборонительных задач, чтобы ему не приходилось стартовать со своей половины. На данный момент кажется, что только так у команды Сульшера может появиться шанс забить достаточно, чтобы победить городского соперника.