«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз Григория Телингатера на манкунианское дерби в АПЛ

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.72.



«Манчестер Юнайтед» провёл действительно сильный матч с «Тоттенхэмом». А «Сити» я много критиковал в последнее время. Но всё это не должно вводить в заблуждение. «Сити» в этом сезоне сбавил именно по сравнению с собой — лучшей командой Англии последних лет. Команда Гвардиолы по-прежнему остаётся явным фаворитом и наверняка выиграет на своём поле.

Тем более вроде даже Габи Жезус вспомнил, как надо играть в футбол. «Сити» хоть и отстаёт на 11 очков от лидера, но забил больше всех в АПЛ. С другой стороны, проблемы в обороне остаются. В основу вернулся Отаменди, он постоянно косячит. Думаю, в манчестерском дерби обе команды забьют, но выиграет «Сити».



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