Про «осень-весну» Аршавин погорячился. Но за мысль большое ему спасибо!

После позорного поражения «Зенита» в Лиссабоне и бесславного вылета из еврокубков Андрей Аршавин выдал довольно занятную речь. Прикинув последние результаты наших клубов в Европе, бывший лидер сине-бело-голубых вспомнил, что-раньше-то, при системе «осень-весна», было лучше.

«Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что у нас не будет такого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Поэтому я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем», — сказал экс-зенитовец.

45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.

Конечно же, при желании мысль Аршавина без проблем можно оспорить и разбить его аргументы вдребезги. Во-первых, за несколько последних лет в российском футболе произошло достаточно изменений помимо смены системы на «осень-весна». Кроме того, в каждый конкретный год на выступление команд влияет ещё куча факторов. Так что связывать ухудшающиеся результаты лишь со сменой системы – неправильно. Во-вторых, при очевидном регрессе футбола в регионах «подпитка» из низших дивизионов пока никуда не делась: например, лидер сборной России Георгий Джикия в своё время гонял в ПФЛ, а другой член нашей национальной команды Дмитрий Чистяков пробился в элиту российского футбола через ФНЛ.

Тем не менее в мысли Аршавина и не стоит так глубоко копаться. Главное в его утверждении – не аргументы, которые он привёл в защиту своего мнения, а факт, на который бывший футболист опирался при построении логической цепочки. Для улучшения результатов наших команд, мы перешли на другую систему, подстроились под европейский календарь, но лучше не стало. Так зачем были нужны такие перемены?



Мысль Аршавина до жути проста, но в этом её главная ценность. Реформы нужно не только принимать, но и анализировать их результат. Изменения не должны приносить неясную и расплывчатую пользу в будущем, выраженную путанной чиновничьей формулировкой, а обязаны реально что-то улучшать. В противном случае зачем они тогда нужны? Зачем, например, нужен лимит на легионеров, если после его введения концентрация высококлассных российских игроков в РПЛ отнюдь не увеличилась?



Простое сопоставление «было-стало» — лишь первая ступень на пути к развитию российского футбола. Вторая – прямые вопросы к реформам, которые только начинают вступать в силу.



В ноябре РФС анонсировал реформу судейства, которая должна положить конец учащающимся судейским скандалам в России. Чтобы уменьшить количество ошибок арбитров, сменили руководителя Судейского комитета Николая Левникова на бизнесмена Ашота Хачатурянца и планируют:



— разделить департамент судейства и инспектирования на две структуры,



— расширить перечень арбитров, допущенных к работе в ФНЛ и РПЛ, чтобы большее количество судей смогли получать опыт в «боевых условиях»,



— ввести рейтинг российских рефери, чтобы повысить их мотивацию. На основе рейтинга судьи будут получать назначения. Также он будет влиять на размер их заработной платы.

В этой реформе есть ещё несколько пунктов, но ни один, кроме «онлайн-обучения рефери английскому языку», не касается повышения квалификации российских арбитров. Получается, что судьи у нас ошибаются только из-за недостатка мотивации или опыта? Но ведь регулярно проваливают матчи и арбитры РПЛ, как повысить квалификацию им? Как поднять уровень судейства, если система подготовки арбитров останется на прежнем уровне? В конце концов, как будет руководить судейским комитетом РФС Ашот Хачатурянц, работающий в футбольной структуре меньше года?

Другой пример. Александр Дюков после своего назначения на пост президента РФС заговорил о реформе детско-юношеского футбола и даже предпринял несколько шагов на пути к её воплощению. Однако к его программе изменений уже есть несколько серьёзных вопросов. Их, кстати, задал коллега Михашенок.

Президент РФС заговорил о детско-юношеском футболе. К нему есть вопросы Тема наконец стала публичной, а значит пора поговорить серьёзно.

Третья ступень на пути к развитию российского футбола – вопросы про актуальные существенные проблемы. Как бороться с повсеместным разорением российских клубов? Как спасти футбол в регионах? Как избавиться от неэффективного финансирования клубов из госбюджета? Как предотвратить истории подобные трансферам Сутормина или Новосельцева в «Зенит»? Как повысить популярность российского футбола? Как решить проблему с эффектом относительного возраста?



Таких вопросов можно задать ещё достаточно. Но, к сожалению, к третьей ступени, похоже, на государственном уровне подойдут ещё нескоро. Спасибо Андрею Аршавину за то, что приближает этот счастливый день.