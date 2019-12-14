5 крутых футболистов, которые точно перейдут зимой в другие клубы

Групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы закончились, а значит, клубы и некоторые игроки с нетерпением ждут, когда откроется зимнее трансферное окно. Вот пятеро футболистов, которые должны сменить клуб в ближайшее время.

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Ещё до старта сезона новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сказал, что нападающих в его команде достаточно и Марио Манджукича он хочет продать в другой клуб. Летом претендентов не нашлось, в итоге хорват не попадает в заявку с 24 сентября. До этого Манджукич сидел на скамейке.

По информации ESPN Марио может перебраться в «Манчестер Юнайтед», но 20 ноября из того же издания стало известно, что «МЮ» хочет купить Эдина Джеко. Sport Bild утверждает, что Манджукича готова приобрести дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость Марио составляет 8-10 млн евро, большой плюс и в том, что форвард в этом сезоне не заигран за «Ювентус» в Лиге чемпионов и сможет сыграть за дортмундцев в плей-офф.

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Сейчас в «Наполи» разгорается очень серьёзный конфликт между руководством клуба и игроками. Футболистам не нравится это отношение, и топ-игроки хотят уехать из Неаполя. В том числе — Дрис Мертенс, который выступает за клуб с 2013 года. La Gazzetta dello Sport пишет, что руководство и игрок не могут договориться о продлении контракта, который заканчивается в мае 2020 года. На бельгийца претендуют сразу три клуба: «Галатасарай», дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер». По словам самого Мертенса, он не хочет переезжать в другую страну, поэтому преимущество у миланцев. Тем более, «Интер» готов платить 32-летнему нападающему 4 миллиона евро в год. Сейчас Мертенс стоит 25 миллионов.

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Летом сага с Погба закончилась почти в день закрытия летнего трансферного окна в Англии. Напомним, что Поля очень сильно хотел к себе в команду «Реал» и чемпион мира был только за переход, но руководство «МЮ» запросило слишком большие деньги.

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Сейчас история может возобновиться, но «Реалу» будет тяжело заманить к себе Погба. У мадридцев появился серьёзный конкурент — туринский «Ювентус». По информации издания Tuttosport, которое очень тесно связано с «Ювентусом», «бьянконери» в ближайшее время проведут первый раунд переговоров. На днях спортивный директор Фабио Паратичи был замечен в Манчестере, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер всё ещё надеется, что Погба вернётся до конца года в строй. Француз с 30 сентября не появляется на поле из-за травмы лодыжки, но говорят, что он уже давно восстановился и просто не хочет выступать за «Манчестер Юнайтед». Погба сейчас стоит 100 млн евро, но два топ-клуба готовы будут предложить больше.

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О юном футболисте узнали только в этом сезоне. В 6 матчах Лиги чемпионов он забил 8 голов, а в игре с «Генком» отличился трижды за 37 минут. За талантливым футболистом началась настоящая охота. В качестве претендентов на Холанда назывались чуть ли не все топ-клубы Европы, но явным фаворитом считается «Манчестер Юнайтед».

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Всё из-за того, что главный тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер работал с Холандом ещё в «Мольде». По информации Daily Mirror, ведущий скаут «МЮ» Марсель Бут присутствовал на матче «Зальцбурга» с «Ливерпулем». Сульшер считает, что он может повлиять на переход норвежца.

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Шведу уже 38 лет, и все считали, что «Лос-Анджелес Гэлакси» станет последним клубом Златана. В каждом матче он вытворял немыслимые футбольные трюки и американская публика была в восторге от каждого матча с Ибрагимовичем. 14 ноября нападающий объявил об уходе из «Гэлакси», и все ждали, что Ибрагимович объявит о завершении карьеры, но нет.

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Сначала Златан заявил, что переезжает в Испанию, но это оказалось рекламой букмекера. Потом появилась информация, что швед возвращается в «Милан», но агент игрока Мино Райола запутал всех ещё больше, сказав, что ещё неизвестно куда отправится Ибрагимович. Позже Daily Express заявил, что Златан подпишет контракт с «Эвертоном», клуб из Ливерпуля предлагает контракт с годовой зарплатой в 4 млн. фунтов стерлингов.