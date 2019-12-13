Провал в Европе – удар для российских клубов. Рассказываем о последствиях

Нынешний еврокубковый сезон, бесславно закончившийся и вошедший в историю как самый позорный за долгие годы, стал олицетворением проблем всего российского футбола. Это большой имиджевый удар по его устоявшимся привычкам, принципам существования и системе развития, и сейчас львиную долю критики примут на себя не столько клубы-неудачники, сколько вышестоящие органы – РФС, РПЛ и прочие.



Только важно не забывать, что у команд, вылетевших из Европы, проигравших всем подряд и продемонстрировавших атакующую импотенцию, есть конкретные названия. У каждой из них – своя грустная история. И каждая усложнила жизнь не только футбольной стране, но и самой себе. Ведь дело даже не в падении рейтинга, а в том, как топ-российским клубам жить и развиваться дальше.

«Спартак»

Красно-белые вылетели ещё по итогам отборочных раундов, и здесь ситуация предельно простая. Клуб, который затеял кардинальную перестройку и омоложение состава, потративший свыше 40 млн евро на приобретение статусных и молодых игроков (по версии transfermarkt покупок у «Спартака» на 42 млн, продаж – на 28), в случае выхода в еврокубки получил бы возможность заработать и покрыть разницу между расходами и доходами.



Да, в Лиге Европы не такие большие призовые, как в Лиге чемпионов, но они выше, чем раньше. Фиксированные выплаты – 2,92 млн евро за выход в групповой этап, 570 тысяч – за каждую победу, 190 тысяч – за ничью, итоговое первое место – 1,5 млн, второе –1 млн. Кроме того, есть выплаты на основе рейтинга и сумма из маркетингового пула.



Таким образом, если бы «Спартак» условно попал в группу, выиграл там три матча и один свёл вничью, получил бы гарантированно 5,82 млн евро только за игру. Вполне себе нормальная статья дохода для нынешнего бюджета красно-белых, которым приходится экономить и жить по средствам.



Но есть и другой нюанс: обесценивание кадрового актива. В «Спартак» приехали молодые футболисты (Крал, Тиль, Понсе, Ларссон), которых клуб определённо захочет перепродать в дальнейшем с плюсом. А в нынешнем сезоне все новички если в цене не выросли, а упали. За того же Тиля никто в здравом уме не выложит 18 млн, а за Крала – 12. И да, одной из причин стало непопадание команды в основную часть Лиги Европы, где европейская молодёжь могла сверкнуть. К чемпионату России многие потенциальные покупатели настроены скептически.

«Краснодар»

Пожалуй, самая сложная история среди всех российских клубов-участников еврокубков. «Быки» летом в порыве попасть в Лигу чемпионов истратили на трансферы 30 млн евро. Но в главный европейский турнир команда не пробилась, уступив в отборе «Олимпиакосу». А это – минус 15,25 млн за сам факт участия в групповом этапе и минус баснословные призовые за удачные результаты. Напомним, за каждую победу начисляются 2,7 млн, за ничью 0,9. Есть ещё и выплаты на основе рейтинга и из маркетингового пула. Таким образом, сыграй «Краснодар» в Лиге чемпионов, он почти гарантированно окупил бы все затраты на новичков (закрыл большую часть расходов – точно).



А сейчас «быки» могут остаться у разбитого корыта: денег потрачено много, в Лиге чемпионов и Лиге Европы заработано втрое меньше (5 млн за выход в раунд плей-офф ЛЧ + 2,92 за участие в группе ЛЕ + 3*0,57 за три победы = 9,63 фиксированных премиальных итого, с прочими выплатами может дойти до 11-12). И даже в публичных выступлениях клуб не отрицал, что в будущем может столкнуться с проблемами финансового фэйр-плей. Зимой, возможно, придётся работать на трансферном рынке в направлении на выход и расставаться с ведущими футболистами.



Если это была игра ва-банк, то риск, к сожалению, не оправдался.

ЦСКА

Для «армейцев», всегда считающих каждый евро, проблемой становится любое непопадание в Лигу чемпионов. Этот турнир в последние годы был нужен клубу больше, чем кому-либо ещё. Но в прошлом сезоне ЦСКА, вероятно, закладывал возможность непопадания в главный турнир, учитывая факт переходного сезона и перестройки состава.



А вот в нынешнем уже было желательно заработать (вспомним ещё летнюю рекордную покупку Влашича и непродажу Марио Фернандеса в «Зенит»). Но команда принесла в клубный бюджет лишь призовые за участие (2,92), одну победу (0,57) и две ничьих (2*0,19), а также отчисления из пула. Суммарно – порядка 6,5 млн. Это наверняка сильно меньше, чем ожидали в руководстве. Планировалось, что молодая команда будет развиваться и расти в цене, а на деле рост замедлился.



В частности, очень слабо Лигу Европы провёл Чалов. В последние дни трансферного окна его чуть было не забрал за 23 млн фунтов (по другой версии – за 28) «Кристал Пэлас», но ЦСКА отказался продавать футболиста. Как итог: у молодого нападающего начался спад, и неизвестно, поступят ли предложения зимой хотя бы с сопоставимой суммой. Теперь попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон может стать для «армейцев» втройне важной задачей.

«Локомотив»

«Железнодорожники» хотели выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне, но результат остался тем же: последнее место с одной победой. Клуб заработал неплохие по нынешним реалиям деньги (15,25 млн за участие + 2,7 за одну победу + выплаты из пула и на основе маркетингового рейтинга, суммарно может достигнуть 25 млн).



Но не забудем, что у Юрия Сёмина под рукой очень возрастной состав: Гильерме – 34 года, Хёведесу – 31, Чорлуке – 33, Рыбусу – 30, Игнатьеву – 32, Крыховяку – 29, Смолову – 29, Эдеру – 31, Фарфану – 35.



В любой момент может потребоваться омоложение, неизвестно, сможет ли нынешняя команда долго играть на высочайшем уровне. Летом у клуба на трансферы было порядка 20 млн евро (12 потрачены на выкуп Крыховяка; 2,5 – на Мурило; 2,5 – на Живоглядова; 2,5 – на Джорджевича, последнюю «трёшку» долго пристраивали – и пристроили на аренду Жоау Мариу). Через сезон может потребоваться уже больше, и тогда как раз появятся сожаления о слабой игре и плохих результатах против «Ювентуса», «Атлетико» и «Байера».



Второй задачей для «Локомотива» в нынешнем сезоне была «реклама» Алексея Миранчука, который давно смотрит в сторону Европы. Но вряд ли кто-то скажет, что Алексей сыграл в Лиге чемпионов на 30-40 млн, которые за него хотят выручить. Очень спорное выступление – и продать за соответствующую сумму будет проблематично. Хотелось бы ошибиться.

«Зенит»

«Зенит» заработает даже больше «Локомотива» — у него больше очков (6,7 млн за две победы и одну ничью), лучше рейтинг (отчисления из этого пункта могут составить порядка 20 млн), поэтому суммарный доход запросто может превысить 38-40 млн евро. Только на другой чаше весов – упущенные минимум 10 млн евро за выход в 1/8 финала. А скорее всего, призовых оказалось бы даже больше.



Если вы думаете, что петербургский клуб может позволить себе разбрасываться деньгами, сильно заблуждаетесь. Да, по сравнению с остальными российскими командами «Зенит» выглядит сытым, благополучным и богатым, но он всё равно живёт по средствам, планирует бюджет и поглядывает на правило фэйр-плей. Поэтому прежние непопадания в Лигу чемпионов три года подряд становились очень неприятным событием.



К тому же, грезят сине-бело-голубые давным-давно не местным признанием, а международным, поэтому амбиции у них соответствующие. Летом «Зенит» потратил 40 млн на Малкома, а ещё – 12 на Сантоса, 8 на Караваева, 1 млн – на аренду Осорио и 50 тысяч рублей на Сутормина (это очень важно). Сколько матчей в Лиге чемпионов провёл дорогущий Малком? Правильно, ноль. Команда желала усилиться, чтобы на славу погреметь, а в результате даже не вышла в весну.



Призовыми от выступлений в группе «Зенит» в лучшем случае покроет две трети от затрат на новичков, а если учитывать подъёмные и зарплату – где-то половину. Другую часть нужно искать где-то ещё. Такая вот получилась тенденция нынешнего сезона: громкие трансферы ведущих клубов себя толком не оправдали. Будем верить, что пока. А в следующих сезонах всё у всех сложится лучше.