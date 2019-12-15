Ради любимого Виктория поменяла Киев на Казань

В нынешнем сезоне в составе казанского «Рубина» ярко себя проявляет украинский защитник Олег Данченко. Из 19 матчей 16 он провёл в основном составе и сделал две голевые передачи, одна из которых пришлась на гостевой матч с «Локомотивом». На сегодня главная задача для «Рубина» — покинуть зону стыковых матчей, и Данченко должен клубу помочь в этом. Присутствие рядом второй половинки наверняка поспособствовало быстрой и успешной адаптации легионера в столице Татарстана.

Виктории Фроловой 25 лет, она закончила Киевский университет (КНЭТУ) по направлению психология. Как заявляет сама Виктория, ей интересно было познать себя, но цели работать по профессии она никогда не преследовала.

Познакомились Виктория и Олег в «Инстаграме», а увиделись впервые в поезде. Они начали встречаться в 2017 году, когда Данченко ещё принадлежал «Шахтёру», но выступал за «Анжи». После трансфера Олега в «Рубин» Виктория последовала за ним в Россию.

Из ответов девушки на вопросы подписчиков в «Инстаграме» мы узнаём, что Виктория активно изучает английский, любит готовить, а своим коронным блюдом считает апельсиновый пирог. Её мечта — стать успешной женщиной и хорошей мамой.