Бывший вратарь «МЮ» спас 80-летнего болельщика. А потом позвал его в гости

Дела «Уотфорда» в АПЛ идут не очень, команда расположилась на последнем месте с девятью очками, а не так давно у неё появился новый тренер. Но теперь у команды есть свой герой – 36-летний вратарь английского клуба Бен Фостер, который спас больного деменцией 80-летнего фаната. А потом пригласил его к себе в гости на Рождество.

История поступка

В прошлые выходные на матче присутствовал 80-летний болельщик клуба – он был держателем сезонного абонемента на протяжении 60 лет. У него тяжелая болезнь – деменция, из-за которой он будет вынужден прекратить свои походы на матчи любимой команды.



После матча пожилой болельщик пошёл к своей машине, но позже обнаружил, что у неё сел аккумулятор. Поэтому пожилой болельщик решил, что сможет сам пройти вдоль шоссе расстояние около 16 км, которое оставалось преодолеть до дома. Затея закончилась плачевно — через какое-то время он рухнул от бессилия и упал в канаву.



К счастью, мимо проезжала машина, и увидев, что у дороги лежит дедушка, водитель остановился. В машине сидел вратарь любимого клуба пострадавшего — Бен Фостер — он ехал с игры в компании своей жены и отца. Пожилого человека они видели ещё раньше – всем троим показалось подозрительным, что дедушка идёт один в тёмное время суток, и тогда они решили вернуться, чтобы забрать его и отвезти домой.

Чем всё закончилось?

В итоге Фостер привёз его к себе домой, помог ему прийти в себя и спросил у того, чем он планирует заниматься на Рождество. Голкипер предложил ему остаться у него, если у дедушки нет планов. Также Фостер сказал, что оплатит ему абонемент на следующий сезон, если пожилой мужчина ещё будет в состоянии ходить.



Эта история облетела все соцсети, потому что один из родственников дедушки опубликовал её на своей личной страничке, которую чуть позже ретвитнул сам клуб, добавив к ней подпись: «Супер Бен и на поле и за его пределами».

Как дела у клуба?

В последнее время «Уотфорд» заставил всех считать себя клубом, способным отбирать очки у грандов и бороться за еврокубки – но только не в этом сезоне. Дела у клуба просто устрашающие: последний раз команда выигрывала аж 8 ноября как раз у своего конкурента за «выживание» — «Норвича». После этой победы команда не может выиграть на протяжении пяти матчей – четыре поражения против одной ничьи. Не случайно команда Найджела Пирсона замыкает турнирную таблицу.



Сам Фостер имеет опыт игры в «МЮ» в середине 2000-х, где он был вторым вратарём после Ван дер Сара. За «Юнайтед» сыграл 12 матчей, а чуть позже вызывался и в сборную Англии — в ней он провёл восемь матчей



Возможно, история с «Супер Беном» вдохновит «Уотфорд», и они начнут брать очки. А болельщик, которому он помог, сможет посещать матчи команды в Премьер-лиге и в следующем сезоне!