Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – девушка лучшего молодого футболиста Европы Жоау Фелиша Маргарида

Маргарида Корсейру
София Михайлова
С кем встречается лучший молодой футболист Европы Жоау Фелиш
«Сеньор € 126 миллионов» пришёл за наградой не один.
Футбол / Испания 0

Жоау Фелиш – один из самых быстро прогрессирующих игроков современности. Сам Криштиану Роналду называл его своим наследником и просил руководство «Ювентуса» приобрести юного соотечественника. «Атлетико» не пожалел за юное дарование из Визеу 126 млн евро!

По достоинству оценили талант 19-летнего португальца и в УЕФА, наградив Фелиша премией Golden Boy как лучшему молодому игроку Европы сезона-2018/19. Компанию форварду на церемонии составила очаровательная девушка. Это было их первое совместное появление на публике. Естественно, СМИ сразу заинтересовались личностью симпатичной сеньориты. И вот что выяснили.

Маргарида Корсейру – португалка. Девушка до сих пор учится в школе и даже пропустила начало учебного года из-за регулярных отлучек в Мадрид к своему драгоценному – в прямом смысле слова – парню. Несмотря на юный возраст, она уже пробует себя в модельном бизнесе и кино. В будущем Маргарида планирует стать профессиональной актрисой, а пока снимается в сериале Prisionera и рекламирует бренды одежды в своём «инстаграме».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019