С кем встречается лучший молодой футболист Европы Жоау Фелиш

Жоау Фелиш – один из самых быстро прогрессирующих игроков современности. Сам Криштиану Роналду называл его своим наследником и просил руководство «Ювентуса» приобрести юного соотечественника. «Атлетико» не пожалел за юное дарование из Визеу 126 млн евро!

По достоинству оценили талант 19-летнего португальца и в УЕФА, наградив Фелиша премией Golden Boy как лучшему молодому игроку Европы сезона-2018/19. Компанию форварду на церемонии составила очаровательная девушка. Это было их первое совместное появление на публике. Естественно, СМИ сразу заинтересовались личностью симпатичной сеньориты. И вот что выяснили.



Маргарида Корсейру – португалка. Девушка до сих пор учится в школе и даже пропустила начало учебного года из-за регулярных отлучек в Мадрид к своему драгоценному – в прямом смысле слова – парню. Несмотря на юный возраст, она уже пробует себя в модельном бизнесе и кино. В будущем Маргарида планирует стать профессиональной актрисой, а пока снимается в сериале Prisionera и рекламирует бренды одежды в своём «инстаграме».