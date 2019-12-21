Армянин продолжает феерить в Бундеслиге. На этот раз он уничтожил «Боруссию»

17-й тур Бундеслиги начался неожиданно горячо. В течение 78 минут гостевого матча с «Хоффенхаймом» «Боруссия» Дортмунд минимально вела в счёте благодаря голу Гётце в самом начале поединка. Однако в концовке команда Фавра не только не смогла удержать победу, но и умудрилась уступить, пропустив два мяча.

Палачом дортмундцев стал армянский вингер Саркис Адамян, который появился на поле во второй половине игры. На 79-й минуте он воспользовался сутолокой в чужой штрафной, подработал себе мяч, а затем отправил его в ворота.

Через несколько минут, открывшись на левом фланге, Адамян сделал отличную подачу на Андрея Крамарича. Тот воспользовался шансом и переправил мяч головой в дальний угол ворот.

Пока хорват, подпрыгивая, радовался забитому мячу, Саркис триумфально вскидывал руки у фанатского сектора, празднуя вместе с болельщиками. Наверняка он понимал, что снова стал главным героем в матче своей команды с грандом Бундеслиги.

Кто такой Адамян

Саркис Адамян – 26-летний армянский вингер, способный сыграть как в центре полузащиты, так и в нападении. Будущий футболист родился в Ереване. Когда мальчику было 7 лет, его семья эмигрировала в Германию из-за того, что обувная фабрика отца Саркиса в Армении перестала приносить прибыль.



Футбольный путь Адамяна начался в молодёжной команде клуба «Нойбранденбург» из одноименного города. Спустя пару лет он присоединился к «Ганзе» из Ростока. Выпустившись из академии клуба, полузащитник с переменным успехом метался по немецкому футбольному подземелью, пока его не заприметил «Ян» из второй Бундеслиги.



В сезоне 18/19 Саркис очень ярков выступал в Региональной лиге «Юго-запад» – за 33 матча он забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач. Поэтому неудивительно, что клуб из второго дивизиона Германии решил подписать контракт с футболистом.

После повышения Адамян продолжил жечь. За два сезона в «Яне он отметился 20 голами и 17 результативными пасами. В результате летом 2019 года «Хоффенхайм» не пожалел на армянского полузащитника 1,5 млн евро.



Заговорить о себе весь футбольный мир Саркис заставил уже в конце октября. Тогда он двумя своими голами уничтожил мюнхенскую «Баварию».

«Баварию» остановил Адамян. Кто это вообще такой? До сих пор он в Бундеслиге не забивал. Ждал «Баварию».

Как складывается карьера Адамяна в «Хоффенхайме»

После успеха в матче с «Баварией» и до поединка с «Боруссией» Саркис ещё два раза поразил ворота соперников «Хоффенхайма» и однажды отдал голевую передачу.



За свой клуб армянин провёл 13 матчей, лишь в трёх из которых он отыграл все 90 минут. Пока что Адамяну не хватает стабильности, поэтому главный тренер команды Альфред Шрёдер не решается сделать Саркиса непоколебимым игроком стартового состава.

Вингер нацелен на ворота, обладает неплохим дриблингом и отлично владеет обеими ногами, однако частенько ошибается при выполнении передач, а порой просто пропадает на поле.



Впрочем, как оказалось, свои лучшие качества армянин раскрывает именно с фаворитами. Возможно, такая особенность как раз и поможет Саркису застолбить место в старте своей команды.



Как бы то ни было, горевать из-за непопадания в основу Адамяну точно не стоит. Вингер проводит только свой первый сезон на топ-уровне. Сейчас ему 26 лет, а потому времени для развития ещё предостаточно.



Саркиса точно ждёт большое будущее, если он продолжит играть с тем же упорством, с которым выбирался из подземелья Германии. Возможно тогда, и параллели с Генрихом Мхитаряном станут напрашиваться сами собой.