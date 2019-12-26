Как Роналду, Месси и Мбаппе отметили Рождество. Много крутых фото

Андре Шюррле уехал из холодной Москвы туда, где больше солнца.
Айртон желает всем счастливого Рождества.
Ларссон в этот день занимался в тренажёрном зале. Джордан поддерживает форму и готовится к новому сезону.
Гжегож Крыховяк в день Рождества сыграл свадьбу. Теперь для него этот день особенный вдвойне.
А Вильмар Барриос переоделся из сине-бело-голубого в красно-белое.
Себастьян Дриусси встречал праздник со своей возлюбленной.
Ари отгулял Рождество в Бразилии.
А Арнор Сигурдссон вместе с родными.
Криштиану отпраздновал Рождество на песчаном пляже.
Семья Месси традициям не изменяет. Рождество встретили дома, как и в прошлом году.
Мбаппе выступил в роли Санта-Клауса. Килиан осуществил мечту мальчика, мечтавшего познакомиться с футболистом, и подарил ему футбольную атрибутику.
У Левандовского всё по-семейному — с женой Анной и дочерью Кларой.
Рамос. Рождество. И кубки Лиги чемпионов.
Иньеста отметил праздник с большой семьёй в Японии.
Варди отпраздновал Рождество в кругу семьи и с четырьмя собаками.
Рашфорд далеко от Варди не ушёл, на фото он позирует с чёрным бульдогом.
Черышев отправился в заснеженный Алтай. Видимо, отсутствие снега в Москве ему совсем надоело.
Винисиус веселился на родине в Рио-де-Жанейро вместе с семьёй.
Экс-легионеры Российской Премьер-Лиги
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отметил праздник с новой супругой и детьми.
Любимец красно-белых Кариока провёл Рождество в Мексике в кругу семьи.
А вот экс-полузащитник «Зенита» Маркизио отдыхает с семьёй в Италии.
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