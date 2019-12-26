Криштиану празднует на пляже, Рамос – рядом со своими трофеями, Крыховяк успел жениться, а Барриос оделся в красно-белое.

Как Роналду, Месси и Мбаппе отметили Рождество. Много крутых фото

Андре Шюррле уехал из холодной Москвы туда, где больше солнца.

Айртон желает всем счастливого Рождества.

Ларссон в этот день занимался в тренажёрном зале. Джордан поддерживает форму и готовится к новому сезону.

Гжегож Крыховяк в день Рождества сыграл свадьбу. Теперь для него этот день особенный вдвойне.

А Вильмар Барриос переоделся из сине-бело-голубого в красно-белое.

Себастьян Дриусси встречал праздник со своей возлюбленной.

Ари отгулял Рождество в Бразилии.

А Арнор Сигурдссон вместе с родными.

Криштиану отпраздновал Рождество на песчаном пляже.

Семья Месси традициям не изменяет. Рождество встретили дома, как и в прошлом году.

Мбаппе выступил в роли Санта-Клауса. Килиан осуществил мечту мальчика, мечтавшего познакомиться с футболистом, и подарил ему футбольную атрибутику.

У Левандовского всё по-семейному — с женой Анной и дочерью Кларой.

Рамос. Рождество. И кубки Лиги чемпионов.

Иньеста отметил праздник с большой семьёй в Японии.

Варди отпраздновал Рождество в кругу семьи и с четырьмя собаками.

Рашфорд далеко от Варди не ушёл, на фото он позирует с чёрным бульдогом.

Черышев отправился в заснеженный Алтай. Видимо, отсутствие снега в Москве ему совсем надоело.

Винисиус веселился на родине в Рио-де-Жанейро вместе с семьёй.

Экс-легионеры Российской Премьер-Лиги

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отметил праздник с новой супругой и детьми.

Любимец красно-белых Кариока провёл Рождество в Мексике в кругу семьи.

А вот экс-полузащитник «Зенита» Маркизио отдыхает с семьёй в Италии.