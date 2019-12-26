Главные задачи на зиму-2020. «Зенит»

Несомненный лидер нашего чемпионата и так силён и сбалансирован, но за месяцы сборов он может стать ещё мощнее.

Как и в прошлом сезоне, команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв лидером. Но ощущения годичной давности с новыми не сравнить – тогда сине-бело-голубые успели потерпеть к началу декабря пять поражений, напрочь провалили концовку, растранжирили уйму очков и соответственно большое преимущество. Но главное: футбол «Зенита» смотрелся слишком уж сереньким и беспросветным, и совершенно не было уверенности, что по весне команда прибавит. А потом случились три незабываемых трансфера — Ракицкого, Барриоса и Азмуна.

Сейчас всё иначе. С первых же туров «Зенит» завоевал место среди лидеров, потерпел на дистанции лишь два поражения, от «Уфы» и «Локомотива», а в концовке года, когда конкуренты (если остальные клубы в сегодняшних реалиях вообще можно называть конкурентами) барахтались в турбулентности и решали многочисленные проблемы, петербуржцы спокойно брали своё. Зимовать они ушли, имея в активе монолитные показатели: 45 очков (и 10 баллов преимущества над догоняющими), 37 забитых мячей и, что восхищает сильнее всего, лишь девять пропущенных. Девять! Это почти в два раза меньше, чем у ближайших преследователей из «Уфы» (17). У «Краснодара», к примеру, набралось 20, у «Ростова» — 28, у ЦСКА – 18, у «Локомотива» — 24.

Именно строгость, чёткая работа системы, баланс между обороной и атакой, которого у конкурентов нет и близко, вывели «Зенит» на новый уровень по сравнению с прошлым сезоном. Давайте говорить откровенно: должно случиться что-то невообразимое для того, чтобы весной «Зенит» вдруг посыпался, растерял игровое преимущество, а вместе с ним – турнирное. Вероятность не просто минимальна, а ничтожна. И главная задача на зиму для Семака – продолжать гнуть свою линию. Заодно плавно внедрять кое-что новое, чтобы сделать команду разнообразнее. Стоять на месте тоже нельзя.

Как Караваева изменила Европа и почему он решил вернуться в Россию. Большое интервью А также о провале с «Бенфикой», креативе Слуцкого и снайпере, стрелявшем в Бюттнера.

Трансферы «на вход»

В это сложно поверить, но впервые за долгие годы «Зениту» не нужны игроки ни на одну из позиций в экстренном режиме. Состав команды для чемпионата России силён и сбалансирован, имеющиеся кадровые ресурсы не исключают появления новых игровых козырей и внедрения свежих тактических идей. Можно было бы порассуждать о нехватке исполнителя на роль «десятки» — умного, техничного атакующего полузащитника, способного связывать линии полузащиты и нападения (условного Миранчука). Только «Зенит» давным-давно сделал ставку на 4-4-2, где впереди бегают два больших нападающих, в оттяжку отходит один из них (Дзюба), а плеймейкерами служат фланги и левая нога Ракицкого из глубины. Если же Семак захочет перестроиться на 4-2-3-1, под форвардом может сыграть Дриусси.

Экс-проблемная позиция левого защитника закрыта – теперь там качественно играет Дуглас Сантос, а в случае чего всегда выручит ветеран Жирков. Бразилец может помочь и в опорной зоне, хотя в оптимальных условиях там справятся и без него, Оздоев и Барриос давным-давно превратились в самую стабильную связку в России. На правом фланге ожидается возвращение Малкома. И даже на вратарской позиции, которая кому-то могла показаться спорной из-за деградации Лунёва, дела налаживаются: Кержаков выдал сильную концовку, менять его сейчас бессмысленно.

Задуматься «Зениту» можно разве что о двух моментах. Во-первых, о четвёртом центральном защитнике в обойму, ведь Маммана снова получил тяжёлую травму, а одного Осорио на подмену теоретически может не хватить (хотя скорее всего хватит – разрываться на несколько фронтов не нужно). Во-вторых, о постепенном омоложении. Возрастных исполнителей у команды хватает (в том же центре обороны), и можно плавно продолжать процесс, начатый ещё летом.

То есть вопрос входящих трансферов стоит не так остро, нынешний сезон можно запросто закончить и без них. Но, как и почти любой команде, они не помешают для развития, если это будут действительно крутые покупки. А к лету уже надо будет думать о следующей Лиге чемпионов.

Путешествие Семака по Африке. Что он там делал Главный тренер «Зенита» открыл для себя Гвинею-Бисау.

Трансферы «на выход»

Мак, Краневиттер, Шатов – над продажами/арендами трёх этих игроков можно задуматься. Первые двое толком не играют, второй вряд ли всецело доволен своей ролью, ведь в далёком прошлом он имел совсем другую значимость для команды (и для сборной, соответственно, тоже), а сейчас приближается к 30-летнему рубежу. И когда возвращать свой уровень, если не сейчас. Также «Зениту» стоит отдать временно Мусаева – безумно талантливого парня, но не готового потянуть конкуренцию в нынешних кадровых и тактических реалиях.

Ещё ходили слухи, что просится на выход Дриусси, но этот трансфер возможен только в случае поступления хорошего предложения. Вряд ли «Зенит» заинтересован в самом факте расставания, а вот заработать на аргентинце он определённо способен.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Футбольные вопросы

Зима для Семака предвидится интересной и любопытной, поскольку он получит возможность слегка вылезти за нынешние тактические рамки. Повода как минимум два: восстановление дорогущего Малкома после травмы и долгожданное возвращение Кокорина, который, как говорят, в прекрасной форме.



Как всё это будет выглядеть? Малком – справа, Кокорин – слева, а впереди Дзюба и Азмун? Или команда перестроится-таки на 4-3-3, и кто-то из пары центральных форвардов окажется в ротации? Очевидно, что главная задача для Семака – найти и наиграть оптимальное решение. Если всё получится, весной мы увидим команду, которая станет ещё круче по сравнению с осенью. И тогда до неё точно никто из конкурентов не доберётся и близко.