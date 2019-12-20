Путешествие Семака по Африке. Что он там делал

По окончании первой части сезона главный тренер «Зенита» Сергей Семак отправился на отдых с женой в Западную Африку. Супруги решили провести отпуск в Гвинее-Бисау. Об этой поездке ещё в ноябре сообщила Анна Семак:

«10 декабря мы договорились встретиться с Серёжей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съемки фильма вместе, – рассказала Анна в «Инстаграме». – Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на «инстаграм» Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь… До встречи с Милой мне было ничего неизвестно о её подопечных, детях-альбиносах из Гвинеи-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его, можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребёнка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на чёрном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинею-Бисау».

Семак – тренер «не для Европы»? Это полная чушь Сергей Семак должен продолжать строить свой «Зенит».

Большинству жителей России вряд ли что-то известно об этом африканском государстве, бывшей португальской колонии. Наверное, в чьём-то представлении Гвинея-Бисау и соседняя Гвинея вообще одно то же. Но это, конечно, не так. Если сравнить, к примеру, уровень футбола в двух странах, то Гвинея находится на 74-м месте в рейтинге ФИФА, а Гвинея-Бисау – лишь на 118-м. Самый дорогой из рождённых в Гвинее игроков – полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта (42 млн евро, по оценке Transfermarkt). А из рождённых в Гвинее-Бисау – вингер «Дижона» Мама Бальде, чья стоимость составляет всего 2,5 млн.



Благодаря «инстаграму» Анны Семак мы узнаём, как Сергей Богданович с женой отдыхают и работают над созданием документального фильма о детях-альбиносах.

Новая жизнь Аршавина: устаёт так, что засыпает под «эль класико» и грустит на выпускном Легендарный игрок «Зенита» поучаствовал в выпускном в академии «Зенита».

О том, в какие далёкие уголки земли забрели наши герои, можно судить по одной из записей Анны в соцсети. «No Wi-Fi, no problem. Простите, все, кто не мог до нас дозвониться два дня. Есть на свете места, не тронутые цивилизацией», – сообщила жена Семака 16 декабря. Пара вместе с сопровождающей группой приплыла на катере на дикий остров в архипелаге Бижагош, где «за последние 300 лет у людей изменилась только одежда». Анна поучаствовала в зажигательных африканских танцах.

Сергей Богданович тоже не сидел без дела. Вот видео, как он играет в футбол с местной ребятнёй. Теперь у «Зенита» появятся новые болельщики в Гвинее-Бисау.

Видео доступно на «Чемпионате».



А вот главный тренер чемпиона России набирает воду из колодца:

Семаки посетили детский приют Бисау. Стоит напомнить, что не так давно Анна рассказала о желании усыновить темнокожего ребёнка. Тренер с супругой сделали много фотографий с африканскими детьми. Есть и видео в «инстаграме» Милы Ануфриевой:

Обычно фото со звездой – память на всю жизнь для простых людей. Здесь же обратная ситуация. Главный тренер «Зенита» не забудет эту поездку и эти кадры.

«Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии», — написал в четверг Семак в своём «инстаграме».

Скоро главный тренер «Зенита» вернётся в Санкт-Петербург и приступит к подготовке команды ко второй части сезона. Задачи перед ним стоят максимальные – удержать лидерство в РПЛ и выиграть Кубок России. Полёт в другой мир поможет Семаку как следует перезагрузиться, забыв хотя бы на одну-две недели о большом футболе и давлении результата.