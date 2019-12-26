«Зачем мне в сборную России, если я не буду там играть?». Интервью с Сафоновым

Сегодня в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии «Первая пятёрка». И впервые в истории победителей было двое – это игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. После торжественной части нам удалось пообщаться с Матвеем. Он рассказал об итогах первой части РПЛ и еврокубках, возможном вызове в основную сборную России на Евро-2020 и даже о грядущей свадьбе.

— Что для вас значит эта премия?

— Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за эту награду, она была для меня неожиданной.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— А есть ли у вас вратарь, на которого равняетесь?

— Кумиров у меня нет, я сам ставлю себе цели и добиваюсь их. Но мне нравятся вратари, которые хорошо играют ногами: Алисон, тер Штеген, Эдерсон. Если и равняюсь, то на них, но не во всём, а лишь в некоторых моментах.



— А ещё мы сейчас узнали, что у вашей девушки теперь новый статус – невеста. Скоро свадьба?

— Надеюсь, что получится летом или в мае. Сейчас уже пора выбирать дату, но ситуация тяжёлая ситуация: сборы, турнир сборной. Определиться по дате очень тяжело.

Это было круче, чем у Тарантино. «Краснодар» дожил до хеппи-энда Теперь надо выдохнуть.

— Какой матч в этом году запомнился вам больше всего?

— Отметил бы матч против «Порту». Получил незабываемые эмоции и бесценный опыт. Эта победа дорогого стоила – в тот вечер мы были одним целым. Никогда это не забуду.

«Российские клубы могут играть на уровне европейских – мы показали это в матче с «Порту» и «Байером»

— Но назвать сезон успешным для «Краснодара» пока нельзя. Согласны?

— Я недоволен и своим выступлением, и выступлением команды. Мы оступились несколько раз, потеряли очки в матчах, где могли играть вничью или же побеждать. Нужно оценивать не год, а сезон. Вот летом и поговорим об этом.



— Отрыв от «Зенита» очень большой. Главная мечта «Краснодара» — второе место?

— Нельзя сказать, что есть какая-то мечта. Есть цель — выходить на каждый матч. В таблицу же нужно заглядывать только за три игры до окончания чемпионата. Не нужно на что-то равняться, нужно просто выходить и показывать игру.



— Но уже сейчас можно говорить о еврокубках. Почему «Краснодар» сыграл так слабо?

— Игры в Европе мы не можем занести себе в актив. Выступили, мягко говоря, не очень. Изначально у нас была цель стараться попасть в Лигу чемпионов, потом — выходить из группы в Лиге Европы. Но у нас не получилось, хотя всё решалось в последнем матч. Выиграли бы — прошли.

И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у России не будет Опять разгром. Теперь унижены «быки».

— Почему не получилось – не повезло или не хватило опыта?

— Если бы сыграли на следующий день, может, выиграли бы. Просто невезение, а где-то недобежали, недоработали. Сейчас тяжело об этом говорить. Команда старалась, никаких претензий у меня нет.



— Многие говорят, что причина неудач «Краснодара» — в большом количестве травм. Согласны?

— Не хочется говорить, что это помешало. Но это выбило нас из колеи, повлияло на игру. Лидеры травмировались, но должны быть люди, которые могут полноценно заменить травмированных игроков. Не знаю, насколько это получилось у нас.

— Может, команде не хватило Ари, который пропускал последний матч из-за удаления?

— У каждого игрока бывают срывы, когда он не может сдерживаться. Мы всё понимаем. Тяжело сказать, сильно ли изменилась бы игра, будь он на поле. Это всё условности. Зачем об этом думать? Мы проиграли и не вышли из группы. Сыграй он, может, мы бы три не пропустили. Но смысла обсуждать сегодня это нет.



— При этом вы не всегда стали попадать в основной состав «Краснодара». Психологическая нагрузка из-за Лиги Европы?

— Это ротация состава. Если вы заметили, я не все матчи играл в еврокубках.

«У него характер Акинфеева и бешеный талант». Новая звёздочка «Краснодара» Молодой вратарь «быков» Сафонов уже дебютировал за клуб в Лиге Европы и сыграл первый матч на ноль в РПЛ.

— Но из группы не вышел не только «Краснодар» — провалились все. Уровень нашего футбола упал?

— Меня волнует только моя команда, без разницы, как там сыграли другие. Возможно, мы что-то делаем не так, но, наверное, всем просто где-то не повезло. Уровень команд у нас достаточно хороший, мы можем играть в еврокубках наравне с европейскими клубами. «Краснодар» это показывал с «Порту», «Байером». Так что не считаю, что уровень наших команд опустился.

— И как добиться такой стабильности, чтобы получалось не только с «Порту», но и с «Хетафе», и с «Базелем»?

— Вы спрашиваете 20-летнего парня, как добиться стабильности? Мне бы стабильность в своей игре получить.

«Цели попасть в основную сборную нет – я к ней ещё не готов»

— Перед Евро-2020 очень много обсуждают позицию вратаря, говорят о возвращении Акинфеева. У вас наверняка есть желание попасть в основную команду.

— У меня нет цели попадания в основную сборную. Я попаду туда, когда буду готов. Сейчас играю в молодёжной сборной, получаю игровую практику. Футболом я стал заниматься из-за эмоций, которые возникают после побед. Зачем попадать в основную сборную, если там я не буду играть? Лучше остаться в молодёжке и получать игровую практику, стараться помочь команде. Пока я ещё не готов к основной сборной.

В сборной грядёт вратарская проблема. Гильерме косячит, а заменить некем Если у вас есть кандидаты, предлагайте в комментариях.

— А почему не готовы? Рано?

— Мне ещё много над чем надо работать. Есть слабые стороны, на которые я должен сделать акцент. А потом уже можно будет о чём-то задумываться.