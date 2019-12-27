«Отдавайте кубок АПЛ «Ливерпулю». Команду Клоппа невозможно победить!»

В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» с лёгкостью расправился со второй командой чемпионата Англии. В гостях команда Клоппа забила 4 мяча «Лестеру» и таким образом увеличила отрыв от «лис» в Премьер-лиге до 13 очков. В соцсетях считают, что судьба чемпионства в АПЛ уже решена.
«Ливерпуль» только что выиграл Премьер-лигу.
«Ливерпуль» получил то, что хотел на Рождество.
52 из 54 очков в этом розыгрыше АПЛ! Фанаты «Ливерпуля» выглядят примерно так.
А так выглядел Пеп Гвардиола, когда смотрел за игрой мерсисайдцев.
Немного о «Лестере». Брендан Роджерс входит в раздевалку своего бывшего клуба после поражения «лис».
Защитники «Лестера» пытаются объяснить фанатам, что они сделали не так.
Догнать «Ливерпуль» вообще возможно?
Мерсисайдцы прямо сейчас.
Отдавайте титул «Ливерпулю».
«Ливерпуль» и его конкуренты в борьбе за чемпионство. «Спасибо, что пришли».
Команду Клоппа уже сравнивают с непобедимой бандой Венгера в сезоне-2003/04.
Вспомнили и одного из главных героев матча – Трента Александер-Арнольда. Примерно так защитник повлиял на игру против «Лестера».
Фанаты других клубов, когда осознали, что «Ливерпуль» никто не остановит на пути к титулу.
«Объективно. Этот «Ливерпуль» — лучшая команда, которую я видел в своей жизни. У мерсисайдцев есть всё: характер, скорость, мастерство!»
За последние 600 дней «Ливерпуль» уступил в АПЛ лишь однажды.
Уже в феврале «Атлетико» предстоит встретиться с мерсисайдцами в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Диего Симеоне не позавидуешь.
Симеоне наблюдает за тем, как «Ливерпуль» уничтожает АПЛ.
- 27 декабря 2019
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