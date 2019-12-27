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«Лестер» — «Ливерпуль» — 0:4, 26 декабря 2019, реакция соцсетей

«Лестер» — «Ливерпуль»
Богдан Горбунов
«Отдавайте кубок АПЛ «Ливерпулю». Команду Клоппа невозможно победить!»
Реакция соцсетей на невероятный разгром «Лестера».
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» с лёгкостью расправился со второй командой чемпионата Англии. В гостях команда Клоппа забила 4 мяча «Лестеру» и таким образом увеличила отрыв от «лис» в Премьер-лиге до 13 очков. В соцсетях считают, что судьба чемпионства в АПЛ уже решена.

У «Ливерпуля» нет конкурентов. Лидер разгромил вторую команду АПЛ
«Лестер» пока не проходит испытание топ-клубами.

«Ливерпуль» только что выиграл Премьер-лигу.

«Ливерпуль» получил то, что хотел на Рождество.

52 из 54 очков в этом розыгрыше АПЛ! Фанаты «Ливерпуля» выглядят примерно так.

А так выглядел Пеп Гвардиола, когда смотрел за игрой мерсисайдцев.

Немного о «Лестере». Брендан Роджерс входит в раздевалку своего бывшего клуба после поражения «лис».

Защитники «Лестера» пытаются объяснить фанатам, что они сделали не так.

Догнать «Ливерпуль» вообще возможно?

Мерсисайдцы прямо сейчас.

Отдавайте титул «Ливерпулю».

«Ливерпуль» и его конкуренты в борьбе за чемпионство. «Спасибо, что пришли».

Команду Клоппа уже сравнивают с непобедимой бандой Венгера в сезоне-2003/04.

Вспомнили и одного из главных героев матча – Трента Александер-Арнольда. Примерно так защитник повлиял на игру против «Лестера».

Фанаты других клубов, когда осознали, что «Ливерпуль» никто не остановит на пути к титулу.

«Объективно. Этот «Ливерпуль» — лучшая команда, которую я видел в своей жизни. У мерсисайдцев есть всё: характер, скорость, мастерство!»

За последние 600 дней «Ливерпуль» уступил в АПЛ лишь однажды.

Уже в феврале «Атлетико» предстоит встретиться с мерсисайдцами в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Диего Симеоне не позавидуешь.

Симеоне наблюдает за тем, как «Ливерпуль» уничтожает АПЛ.

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