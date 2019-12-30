Лучшие фотографии 2019 года. Часть 2. Выбираем!
Два трофея «Локо», футбол в тюрьме, Джикия с шипами на спине у Рассказова, мощные Дзюба и Марио в сборной и многое другое.
Выбрать лучшую фотографию можно, перейдя по этой ссылке.
- 30 декабря 2019
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