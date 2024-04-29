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«Сказал Руслану: «Что тебе принести в тюрьму?». Рашид Рахимов — о шутке Безрукова

«Сказал Руслану: «Что тебе принести в тюрьму?». Рашид Рахимов — о шутке Безрукова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал историю с шуткой игрока своей команды Руслана Безрукова. Футболист казанского клуба после игры 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Я тоже пошутил, я ему сказал: «что тебе принести в тюрьму?» (смеется). Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть. У него вообще этого нет. Я ему сказал: «впредь просто думай, что говоришь». Это приходит с опытом, ничего страшного я не вижу», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» под руководством Рашида Рахимова, набрав 37 очков, расположился на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 26 проведённых матчей.

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