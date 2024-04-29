Гришин: язык не поворачивается сказать что-то плохое про Федотова в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем главного тренера армейцев Владимира Федотова в клубе.

«У Федотова есть контрактные обязательства с ЦСКА, а также у Владимира Валентиновича есть какие-то договорённости с руководством. Руководители ЦСКА — адекватные люди и они решат, что делать дальше. Федотов — сильный тренер и он это доказал работой в «Сочи», а также вторым местом и завоёванным Кубком с ЦСКА в прошлом сезоне.

У меня язык не поворачивается сказать что-то плохое про Федотова. Такие периоды бывают. Может некорректно сравнивать, но «Зенит» тоже не блещет в последних матчах. Теперь Семака убирать? Семак выиграл пять чемпионств «Зениту». У тренера должен быть какой-то карт-бланш. Нельзя после каждого поражения говорить, что тренер виноват и его надо убирать. Нужна какая-то стабильность.

В Советском Союзе говорили, чтобы создать хорошую команду нужно дать тренеру два-три года. Если мы будем каждый год менять тренеров во всех командах, то не будет стабильности. И что будет хорошего? Футбол — это стабильность. Чтобы создать команду нужно полгода, а чтобы она прогрессировала нужно ещё время. Точно лучше не станет, если будем бросаться из крайности в крайность», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.