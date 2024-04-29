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Агент Симона Кьера объявил, что игрок покинет «Милан» после этого сезона

Агент Симона Кьера объявил, что игрок покинет «Милан» после этого сезона
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Футбольный агент Миккель Бек, представляющий интересы защитника «Милана» Симона Кьера, сообщил, что его подопечный не будет продлевать контракт с клубом, действующий до лета 2024 года, и, таким образом, покинет ряды «россонери» по окончании этого сезона.

«Прощаемся на родной ноте с клубом, за который Симон играл с большим удовольствием на протяжении четырех лет. Считаем, что это правильное решение. Когда-то Симон мне сказал, что он обязательно будет играть за «Милан» – и прекрасным образом его мечта сбылась. Именно в «Милане» Симон отыграл больше всего матчей в своей карьере. Он всегда мечтал вернуть «Милан» на прежний уровень, и, выиграв Скудетто, ему это удалось. После Чемпионата Европы Симон, будучи свободным агентом, сделает лучший для него и его семьи выбор по будущей команде», — приводит слова Миккеля Бека датское издание Bold.

Симон Кьер выступает за «Милан» с осени 2020 года, когда он перешёл туда из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне итальянской Серии А 35-летний Кьер принял участие в 24 матчах в составе команды, не отметившись забитыми мячами. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 2 млн.

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