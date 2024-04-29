Рахимов — о ничьей с «Уралом»: я увидел лица игроков «Рубина», они очень расстроены

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. Футболисты екатеринбургской команды сравняли на 86-й минуте.

— Потеря концентрации подвела?

— С чего вы взяли?

— Даку говорил, что в моменте с пропущенных голом была потеря концентрации.

— Такое случается. Я бы больше обратил внимание на те моменты, когда в контратаках и позиционных атаках мы имели шансы. Я команде сказал, что такое нужно реализовывать. Но ни в коем случае не должно быть негатива. Я вижу, что команда играет, она хорошо сложена, много хороших моментов. Естественно, есть ошибки, без этого не бывает. Я увидел лица игроков, они очень расстроены, но нужно думать о позитиве. Было достаточное количество моментов, которые просто нужно было реализовать. Многие моменты радуют, и это очень важно. Если потеряли здесь очки, двигаемся дальше и ищем их в другом месте», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.