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Мостовой: главная проблема «Краснодара» в увольнении Ивича, он вёл команду к чемпионству

Мостовой: главная проблема «Краснодара» в увольнении Ивича, он вёл команду к чемпионству
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о матче 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0), а также назвал главную проблему «быков» концовке сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Ещё хорошо, что «Краснодар» сегодня не проиграл «Крыльям». После удаления Волкова игра была в одни ворота, чудом не проиграли.

Главная проблема «Краснодара» случилась чуть больше месяца назад — увольнение Ивича, того человека, который вывел команду на первое-второе место. Если и будут они себя в чём-то винить, то только в этом. Многие не поняли, как его можно было убрать. Может, были какие-то причины внутренние, но никто ничего не понимает. Это и влияет на результаты «Краснодара». Он сделал эту команду, вёл её к первому чемпионству в истории», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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