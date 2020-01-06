Крыховяк путешествует по Азии, Вильена отмечает день рождения, а Крал уже считает дни до начала зимних сборов.

Как футболисты РПЛ проводят первые дни Нового года

Футболисты отметили Новый год, первые дни января же все стараются провести с семьями и друзьями. Ведь именно этого так не хватает игрокам из-за постоянных разъездов, сборов и тренировок на протяжении всего года.

Гжегож Крыховяк продолжает путешествовать по Азии. На этот раз полузащитник «Локомотива» посетил храм-гору Ангкор-Ват в Камбодже.

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов регулярно оказывался в эпицентре скандалов. Теперь же ему по душе тихий семейный отдых. Тарасов проводит время с дочкой и беременной супругой.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вместе с женой Екатериной посетил президентский дворец в Абу-Даби.

Артём Дзюба продолжает отмечать праздники с семьёй и друзьями. На этот раз в доме прошла тематическая вечеринка.

А до этого — концерт группы Blue.

Артём Ребров, встретивший Новый год в Москве, отправился на Бали вместе с семьёй.

Алекс Крал даже во время праздников продолжает поддерживать себя в игровом тонусе. Полузащитник «Спартака» уже считает дни до начала зимних сборов.

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена вовсю празднует свой день рождения в родном городе. Торжество датировалось 3 января, но, видимо, празднование немного затянулось.

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов вместе с женой Ольгой отметили 30-летний юбилей супруги.

А семья Карпиных выбралась в кинотеатр. По-видимому, Валерий Георгиевич ещё сам не знает, какой фильм будет смотреть.

Семьи экс-футболистов сборной России Юрия Жиркова, Константина Зырянова и Павла Погребняка отметили Новый год в Дубае.

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказывал, что на новогодние праздники отправится отдыхать вместе с близкими друзьями на Карибские острова. Фёдор сдержал слово, на фото можно увидеть и 17-летнюю внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву, обнимающую Смолова.

Ари с женой позируют на солнечном пляже Бразилии.

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски отметил Новый год в Америке. А потом вместе с друзьями посетил игру баскетбольного клуба «Майами Хит».

Олег Иванов встретил Новый год на Мальдивах. Конечно же, вместе с семьёй. На отдыхе полузащитник «Ахмата» даже увлёкся теннисом.