Как футболисты РПЛ проводят первые дни Нового года

Футболисты отметили Новый год, первые дни января же все стараются провести с семьями и друзьями. Ведь именно этого так не хватает игрокам из-за постоянных разъездов, сборов и тренировок на протяжении всего года.
Гжегож Крыховяк продолжает путешествовать по Азии. На этот раз полузащитник «Локомотива» посетил храм-гору Ангкор-Ват в Камбодже.
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов регулярно оказывался в эпицентре скандалов. Теперь же ему по душе тихий семейный отдых. Тарасов проводит время с дочкой и беременной супругой.
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вместе с женой Екатериной посетил президентский дворец в Абу-Даби.
Артём Дзюба продолжает отмечать праздники с семьёй и друзьями. На этот раз в доме прошла тематическая вечеринка.
А до этого — концерт группы Blue.
Артём Ребров, встретивший Новый год в Москве, отправился на Бали вместе с семьёй.
Алекс Крал даже во время праздников продолжает поддерживать себя в игровом тонусе. Полузащитник «Спартака» уже считает дни до начала зимних сборов.
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена вовсю празднует свой день рождения в родном городе. Торжество датировалось 3 января, но, видимо, празднование немного затянулось.
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов вместе с женой Ольгой отметили 30-летний юбилей супруги.
А семья Карпиных выбралась в кинотеатр. По-видимому, Валерий Георгиевич ещё сам не знает, какой фильм будет смотреть.
Семьи экс-футболистов сборной России Юрия Жиркова, Константина Зырянова и Павла Погребняка отметили Новый год в Дубае.
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказывал, что на новогодние праздники отправится отдыхать вместе с близкими друзьями на Карибские острова. Фёдор сдержал слово, на фото можно увидеть и 17-летнюю внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву, обнимающую Смолова.
Ари с женой позируют на солнечном пляже Бразилии.
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски отметил Новый год в Америке. А потом вместе с друзьями посетил игру баскетбольного клуба «Майами Хит».
Олег Иванов встретил Новый год на Мальдивах. Конечно же, вместе с семьёй. На отдыхе полузащитник «Ахмата» даже увлёкся теннисом.
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