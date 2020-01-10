Как футбольная индустрия изменилась за 10 лет. Главные цифры

За 10 лет футбол очень изменился. Великолепная «Барселона» Хосепа Гвардиолы задала моду на атакующий футбол и владение мячом, которую подхватили почти все гранды. Но главные изменения касаются не тактики, а футбола как индустрии. Никогда ещё не было столько денег. Это объясняется ростом популярности игры, которая всё больше превращается в бизнес.

Массовая популярность футбола

Финал чемпионата мира 2010 года посмотрели 900 млн человек. Это число учитывает всех, кто включил телевизор хотя бы на минуту во время игры. И это был рекорд того времени, значительно превысивший предыдущие достижения. А общее количество телезрителей всего турнира составило 3,2 млрд человек, и это тоже был рекорд. С тех пор оба рекорда побиты. Финал чемпионата мира в России некоторых разочаровал, ведь Хорватия не была среди фаворитов. Но его всё равно посмотрело на 200 млн человек больше, чем финал 2010 года. Количество людей, которые в прямом эфире наблюдали за триумфом французской сборной в Москве, по оценкам ФИФА составило 1,1 млрд. А общее количество телезрителей всего турнира – почти 3,6 млрд, впервые превысив половину населения планеты.

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Рост соцсетей

10 лет назад у Криштиану Роналду не было подписчиков в «Твиттере» и «Инстаграме». Сами соцсети только появлялись и ещё не были способом общения между звёздами и их поклонниками. Сейчас не существует популярного певца, актёра или политика без аккаунта в «Твиттере» и «Инстаграме». Но Роналду затмил всех: в «Инстаграме» у него почти 200 млн подписчиков. Больше, чем у любого человека и чем у любого футбольного клуба. В топ-20 аккаунтов, помимо него, ещё два футболистов: Лео Месси (140 млн подписчиков) и Неймар (130 млн подписчиков).

В «Твиттере» футболисты не так популярны (там более популярны политики), но всё равно количество подписчиков огромное: тот же Роналду в то-10 с 80-миллионной аудиторией. Почти у каждого клуба из топ-лиги, участвующего в Лиге чемпионов, хотя бы несколько миллионов подписчиков. Сейчас именно аккаунты в соцсетях являются основным источником официальной информации от клубов и игроков, трудно представить, что 10 лет назад всего этого не было.

Статистика

Сбор статистических данных был в футболе всегда, но оставался частью работы профессионалов. Обычного болельщика не интересовало, сколько пасов делает Зидан или как часто финтит Роналдиньо. Они просто знали, что много. Но на стыке нулевых и десятых годов случились два важных события. Гвардиола построил в Барселоне команду-мечту, которая уничтожала соперников с огромным превосходством. И почти одновременно (через год) появился сайт Whoscored, который стал выкладывать статистические данные в открытый доступ. Так все смогли узнать, что в том самом матче между «Барселоной» и «Интером» Моуринью разница ударов по воротам была 20-1, а владение мячом составило 80% на 20%. Сейчас аналитический отдел есть почти в каждом профессиональном клубе, особенно в том, который борется за трофеи.

Спонсоры

Во всём, что касается денег, между 2020 и 2010 годами – пропасть. Это хорошо заметно по любой сделке начиная с контрактов между клубами и производителями формы.



Лучший пример – «Манчестер Юнайтед». В нулевые годы (по 2012-й) клуб получал от Nike 23 млн фунтов в год. За прошедшее десятилетие «МЮ» пришёл в упадок: уже восьмой год не побеждает в чемпионате, ни разу не выиграл Лигу чемпионов. В последние годы даже участие в главном клубном турнире для команды стало редкостью. Тем не менее по контракту с новым поставщиком формы (аdidas) «МЮ» получает 75 млн фунтов в год. За годы ухудшения спортивных результатов клуб стал зарабатывать на титульном спонсоре в три раза больше! «Барселона» по контракту с Nike зарабатывает больше 100 млн евро ежегодно.

Ещё более яркий пример – стоимость прав на название стадиона. В 2004 году в «Арсенале» решили, что заключили отличную сделку, когда продали права на название арена компании Emirates. Клуб получил 100 млн евро за договор на 15 лет (6,5 в год), и тогда это действительно был космос. Но рынок быстро начал расти. В 2011 году «Манчестер Сити» заключил контракт с компанией Etihad, по которой стал зарабатывать 11 млн фунтов в год. Сейчас столько же, сколько «Арсенал», за права на имя стадиона получает «Шальке». А тот же «Ман Сити» зарабатывает уже в три раза больше. Но это далеко не предел: пока держатся главные клубы, «МЮ», «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль». Осенью были слухи, что «Барселона» может продать права на название стадиона «Камп Ноу», и речь идёт о сумме в 30 млн евро в год.



Отдельно нужно упомянуть стоимость прав на телетрансляции. В 2009 году АПЛ продала права на телетрансляции за 1,7 млрд фунтов за пять лет. А сейчас лига получает от телекомпании 1,6 млрд за один год контракта. Числа за 10 лет выросли в пять раз.

Шейхи и ФФП

В футболе становится всё больше денег, но, возможно, это происходило бы не так быстро, если бы не приток денег от шейхов. «ПСЖ», чтобы купить Неймара, заключил двухлетний контракт с туристической компанией Катара на 100 млн евро в год. Тот же «Ман Сити» договорился о выгодном контракте на название стадиона с компанией из ОАЭ, откуда родом владельцы клуба.

Между «Ман Сити» и УЕФА идёт война. Участвуют даже политики Клубу грозят одновременно бан в Лиге чемпионов и запрет на трансферы.

Вливание денег стало бы совершенно неконтролируемым, если не бы финансовый фэйр-плей. О нём впервые заговорили в 2009 году, а в 2010-м он уже начал действовать. Комиссия ФФП зафиксировала убытки у более, чем половины из 600 проверенных клубов в Европе. Многие из этих клубов (особенно, популярные и принадлежащие богатым владельцам) могли бы годами существовать в убыток, но в ФИФА не стали разбираться в таких деталях: безубыточность стала необходимостью для всех. Поэтому кризисным грандам пришлось нелегко, а шейхам понадобились такие экзотические контракты, как у «ПСЖ» с государственным туроператором Катара. Завышенные контракты для обходов ФФП стали рутиной для клубов за последние 10 лет.

Трансферы

Переход Роналду из «МЮ» в «Реал» за 95 млн евро случился летом 2009 года. Та сделка превзошла грандиозный трансфер Зидана в «Реал», который случился восемью годами раньше, и задрала планку намного выше. Но эта планка не простояла долго. Через четыре года тот же «Реал» купил Бэйла за 100 млн, затем Погба перешёл в «МЮ» за 105, а в 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 млн евро. Ту сумму пока никто не перебил, но это вопрос времени: когда-то Мбаппе захочет покинуть Париж. Сейчас Дембеле и Фелиш стоят дороже, чем 10 лет назад стоил обладатель «Золотого мяча».

Фото: Pedro Fiuza/Getty Images

Зарплаты футболистов

В 2010 году «Ман Сити» купил Яя Туре у «Барселоны» и дал ему космическую зарплату: 11 млн фунтов в год. Даже Руни получал ненамного больше. Это был сигнал: пару лет назад звезда первой величины Анри получал около 10 млн евро, в 2009 году самым высокооплачиваемым футболистом мира являлся Роналду, который зарабатывал в Мадриде 17 млн, но разрыв между ним и остальными стал сокращаться. А в течение всего десятилетия зарплаты постоянно росли. Перейдя в «Челси», Фернандо Торрес стал зарабатывать 17 млн в год. Руни по новому контракту стал зарабатывать 16 млн.



Потом случился китайский футбольный бум, и некоторые звёзды поддались искушению. Тевес и в «Ман Сити» отлично зарабатывал (больше 10 млн фунтов в год), но в Китае ему предложили 35 млн! Он принял предложение «Шанхай Шеньхуа» и продержался сезон, а потом уехал: говорил, что скучает по родине. В Китае он забил всего четыре гола, каждый обошёлся клубу в 8,5 млн.

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Потом эстафету безумных зарплат подхватила АПЛ. После выплаты налогов зарплата Алексиса в «МЮ», после обмена на Мхитаряна, составляет 26 млн фунтов в год.



Изменились не только суммы, но и то, как распределяется доход футболиста. В 2019 году Месси заработал в «Барселоне» 30 млн евро. Это зарплата в клубе, а общий доход игрока составил 111 млн евро. Остальные деньги – премиальные и контракты с личными спонсорами, которых рекламирует Месси. За чуть больше чем 10 лет (если считать до перехода Роналду в «Реал») доход самого высокооплачиваемого игрока мира увеличился в 10 раз.