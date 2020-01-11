Тактика-2019: все говорят об умышленных фолах, но что такое умышленный фол?

В теперь уже прошлом году тема тактических фолов вышла на новый уровень. Казалось бы, «Атлетико» в первый раз при Диего Симеоне вышел в финал Лиги чемпионов уже много лет назад, но даже тогда, при наличии в составе короля умышленных нарушений Габи, об этом не было столько разговоров. Всему виной документальный сериал о чемпионском сезоне «Ман Сити», где тогдашний помощник Пепа Гвардиолы, а ныне главный тренер «Арсенала» Микель Артета в одном из подслушанных камерой отрывков разговоров просит группу полузащитников фолить при угрозе контратаки соперника.

Этот эпизод наслоился на жалобы тренеров соперников «Сити», которые много раз за эти годы обращали внимание на то, как команда Пепа лишает их всех шансов на быстрые атаки своими нарушениями. Под это легко подгоняются цифры и факты. Например, интервью Родри, где он говорит, что в Манчестере его учат новым вещам — в том числе и тактическим фолам. Или вот ещё: в прошлом сезоне самым грязным игроком «Сити» был Рахим Стерлинг — нападающий, который формально должен реже нарушать правила.

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Здесь важно понимать пару вещей.

Первая: тактические фолы не появились и даже не вошли в моду именно в 2019 году. Скажите об этом любому игроку того же английского футбола 80-90-х, и тот рассмеётся вам в лицо. Тогда каждый тренер в здравом уме посадил бы глубоко на скамейку футболиста, который вместо максимально жёсткого фола при угрозе контратаки решил бы сопроводить соперника без контакта.

Вторая: умышленный фол — одна из немногих вещей из уличного футбола, дошедшая до современной игры, в которой почти нет места детской импровизации. И это одна из причин (не главная, но важная; к главной мы скоро вернёмся), почему тема стала настолько широко обсуждаться. Любой, кто в детстве играл хотя бы во дворе, легко воспроизведёт в ушах тогдашний крик партнёров по команде «Фоли!», когда соперник проходит тебя и выходит на свободное пространство. Любому, кто бывал в подобной ситуации, ясно, что здесь есть момент с точки зрения морали, но это и есть искажение через призму дворового футбола. На улицах не было судей и нет жёлтых карточек, а значит максимум, чем ты рисковал, — массовой дракой, когда сопернику не понравится твоё поведение. Из-за отсутствия жёлтых в детстве нам кажется, что абсолютно любой тактический фол на профессиональном поле должен наказываться карточкой, но это не так — предупреждения выносятся только в случае откровенного срыва атаки или грубого фола.

В матче «Сити» с «Вест Хэмом», после которого Мануэль Пеллегрини пожаловался на действия соперника при потерях, было восемь фолов, которые можно было посчитать умышленными. Карточек при этом у «горожан» было всего две (одну, кстати, получил Стерлинг) — и основное недовольство Пеллегрини сводилось как раз к тому, что не каждый тактический фол при потере становился «жёлтым». Это можно понять хотя бы по тому, что на результат нарушения не повлияли — сложно считать, что у тебя отобрали очки умышленными фолами, когда проигрываешь 0:5. Таким образом, мы имеем дело с флэшбеками из детства: тактический фол на то и элемент тактики, чтобы быть легитимным. Наказание тяжелее, чем зафиксированное нарушение, не будет применяться в каждом случае.

Важнейшая же причина возникновения темы именно сейчас заключается, конечно, в том, что в игре стал очень важным фактор скорости, а количество команд, которые стараются вернуть себе владение сразу после потери, растёт ещё быстрее. Логично, что если скорость игры растёт, то шансы, появляющиеся на контратаках, становятся всё острее. Логично, что командам, которые ставят целью моментально вернуть мяч, приходится иметь в качестве предматчевой договорённости вариант с умышленным фолом. Логично и то, что в целом ряде таких команд номинально атакующие игроки фолят чаще остальных («Эйбар», «Рома»).

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На самом же деле сейчас важнее разобраться с тем, что вообще считать умышленным фолом. Те ситуации, которые приводятся в пример как хрестоматийные, скорее стоит называть вынужденным фолом — соперник имеет или в ближайшее время получит преимущество, а тебе приходится нарушать правила. Ситуации, в которых на поле у тебя есть только один выход, нельзя считать выгодными, а потому и элементом тактики делать их стоит едва ли. Хрестоматийные примеры на самом деле примеры того, как делать не надо, допуская сопернику возможность легко разворачивать скоростную атаку. Косвенно доказывает это и яростная реакция Пепа на недовольство Серхио Агуэро заменой в осеннем матче с «Тоттенхэмом»: каталонский тренер моментально начал показывать нападающему, где именно тот поленился отработать в оборонительных действиях (более того, отказ Агуэро от активной обороны в том матче привёл к одному из голов «Тоттенхэма»).

Если же исходить из того, что темп игры растёт, то логичнее считать умышленными те фолы, который сбивают не уже готовое контрнаступление соперника, а в целом ритм игры. То есть: вы перешли в средний или низкий блок, соперник владеет мячом и имеет, к примеру, возможность перевести мяч с фланга на фланг. Это не приведёт моментально к опасной атаке на ваши ворота, но может заметно ускорить игру. Вы фолите за секунду до перевода — и соперник, который долго готовил такую ситуацию, вынужден начинать сначала; а если игра ещё и прервалась на несколько секунд — то и вовсе замечательно с точки зрения стратегии умышленного фола. Такие нарушения гораздо ближе к определению «тактические», чем те, о которых мы говорим обычно.

Количество же вынужденных нарушений, которые приводятся в хрестоматиях, будет в 2020-м только расти (а тема — развиваться). Всё дело в том, что полноценно и постоянно полагаться на моментальное возвращение владения после потери сегодня можно только обладая игроками исключительного сплава физических и ментальных качеств; одной тренерской мысли в хаосе матча недостаточно. Но желающих доказать обратное к началу третьего десятилетия XXI века всё больше.