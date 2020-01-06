Тактика-2019: классические вингеры окончательно стали старомодными

Просто факт: в прошлом сезоне впервые в истории АПЛ зарегистрировано менее 10 000 кроссов. Продвинутая статистика объяснила, что навесы и прострелы не очень эффективны, и тренеры начали искать способ, как постепенно избавиться от элемента, который делает игру более примитивной и читаемой. Как результат — снижение количества кроссов вдвое относительно показателей 15-летней давности.

«Ливерпуль» и «Аякс» в прошлом году возглавили движение по отказу от классических вингеров. Юрген Клопп и Эрик тен Хаг использовали для этого разные методы, каждый из которых нашёл свою поддержку у других команд — в том числе и сильно более низкого уровня исполнителей. Клопп убедился, что использовать по два игрока во фланговых зонах бессмысленно, если у тебя есть работоспособные крайние защитники, готовые покрывать объём действий от одной штрафной до другой. Верхняя тройка при этом не подразумевает наличие чистой девятки, а потому один из крайних нападающих всегда готов оказаться на передней линии — иногда бывает и так, что пару составляют оба крайних нападающих.

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Использование крайних защитников Робертсона и Трента по всей длине поля не только полностью раскрыло их потенциал, но и закрепило лучшие качества Мане и Салаха у чужих ворот. Сенегальцу и египтянину не нужно было часто отходить за мячом в широкие зоны и делать лишние касания — за них мячи в финальной трети принимали Трент и Робертсон. Более того, по ходу года команда развивала умение переводить мяч с фланга на фланг без посредников в полузащите – «Зальцбург» на «Энфилде» показал, что если перекрыть посредника, парни Клоппа могут получить проблемы. «Ливерпуль» в итоге предсказуемо оказался в лидерах АПЛ по количеству голевых передач от крайних защитников — всего же в лиге шестой год подряд отмечается рост числа ассистов от игроков этой позиции.



Если для Клоппа фланги — дело крайних защитников, а крайние нападающие в тройке сосредоточены на игре у штрафной и в штрафной, то метод тен Хага несколько отличается. В его основе — один из принципов кройффизма: глубина для создания ширины. Иными словами, вертикальный пас между линий заставляет обороняющуюся команду последовательно сужаться, что в свою очередь открывает возможность для паса в широкие зоны. После этого мяч обязательно должен вернуться на ось поля — это должно максимально нарушить позиционную структуру обороны соперника.

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Для тен Хага не имеет значения, какой позиции футболист — важно, чтобы в каждой атаке по одному игроку занимали каждую из фланговых зон, а остальные восемь полевых были сосредоточены на оси. На фланге может оказаться и крайний защитник, и крайний нападающий, и даже центральный полузащитник — чёткие договорённости позволяют «Аяксу» быстро перестраиваться. Если на фланг за мячом сместился крайний нападающий, крайний защитник быстро перестраивается в полуфланг и может оставаться там до завершения атаки — так Нико Тальяфико в прошлом сезоне стал одним из самых опасных в чужой штрафной защитников европейского футбола. Если там оказывается центральный полузащитник, то крайний защитник открывается на оси поля ниже мяча, а крайний нападающий — по вертикальной линии выше, создавая тем самым треугольник.

При этом тен Хаг тоже любит использовать девятку в глубине поля (вместе с условной десяткой они обеспечивают выполнение того самого правила «глубина для ширины»), а крайние нападающие часто меняются местами. Всё это делает почти невозможной персональную опеку против «Аякса» — слишком часто защитникам соперника приходится покидать известные им позиции, что моментально отражается на качестве обороны. Растягивать защиту соперника по ширине для тен Хага важно ещё и по той причине, что наибольший акцент в его футболе сделан на обостряющие передачи в зоне между центральным и крайним защитниками. Лигочемпионский поход «Аякса» — гимн атакующей игре в полуфлангах: даже самые сильные команды в обороне испытывают сложности с коммуникацией между защитниками и опорными полузащитниками, что делает эту коллективную зону ответственности наиболее опасной для проникающих передач и ударов.



Хаким Зиеш вышел на топ-уровень с тен Хагом, но впервые по-настоящему раскрылся в «Твенте» в сезоне-2015/16, где ему позволяли открываться как раз в зонах между крайним и центральным защитниками, действуя на позиции крайнего нападающего. Тепловая карта Зиеша того сезона содержит сплошь действия в правом и левом полуфлангах — тен Хаг лишь сосредоточил основные действия марокканца справа. Его восхитительная левая нога позволяет иметь в правом полуфланге сразу две опции — и передачу в штрафную любого типа и сложности (несколько одинаковых голевых передач на Квинси Промеса случились уже в нынешнем сезоне), и удар по дикой траектории (гол «Валенсии» в гостях — как лучший пример).



Зиеш может считаться отличным примером инвертированного вингера — термин, который стал употребляться всё чаще в 2019 году. Речь идёт о футболисте, который сохраняет традиционные качества вингера — скорость и дриблинг, но при этом гораздо чаще смещается к центру со своего фланга. Обычно речь идёт о том, что сильная нога инвертированного вингера противоположна его флангу — левша Зиеш играет справа и именно благодаря этому имеет два действия в полуфланге. Инвертированные вингеры и крайние защитники с выдающимися физическими данными вытеснили традиционных фланговых атакующих игроков не постепенно — они фактически в один момент указали им на дверь.

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И тенденция только усиливается. Достаточно сказать, что одним из самых горячих проспектов Европы прямо сейчас является голландец Кальвин Стенгс из АЗ. Тоже инвертированный вингер, но у него нет даже ярко выраженных скоростных качеств — он просто здорово распоряжается мячом в правом полуфланге. Есть, однако, важная деталь: рядом с ним на позиции правого защитника действует невероятно работоспособный норвежец Йонас Свенссон. Спрос на игрока с двумя действиями в полуфланге будет зависеть в будущем как раз от выполнения этого условия: если футбол прокачается в плане физики настолько, что мощные крайние защитники, играющие по всей длине поля, станут нормой, то инвертированные вингеры будут применяться повсеместно.



Когда это произойдёт, то вместе с вингерами свой последний кризис переживут и традиционные мощные нападающие. Если некому окажется подавать в штрафную, то и замыкающие кроссы игроки окажутся ненужными.