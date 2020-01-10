У «Барселоны» будет новый тренер. Уже есть три кандидата

Проиграв в полуфинале Суперкубка Испании, Эрнесто Вальверде сделал ещё один шаг к увольнению из «Барселоны». Как сообщил испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро, руководство клуба обсудило ситуацию с тренером, после чего было принято решение, что по окончании сезона 55-летний специалист уйдёт в отставку. Кто заменит Вальверде? На сегодняшний день фаворитами можно назвать трёх тренеров.

Матч «Барсы» с «Атлетико» — драма. В нём были отменённые голы, стычки и камбэк А Месси – гений (но это отменено).

По информации испанских СМИ, после матча с «Атлетико» генеральный директор каталонского клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились в Дохе с Хави. Стороны обсуждали возможность назначения легенды «Барселоны» на пост главного тренера команды. В 2019 году Хави завершил карьеру и возглавил «Аль-Садд», но не скрывает, что мечтает в будущем вернуться в родной клуб. «Я прекрасно знаю, что представляет из себя Лео Месси, что Суарес, а что Бускетс, Альба и Серхи Роберто. Без проблем мог бы их тренировать», – сказал 39-летний экс-полузащитник сине-гранатов в сентябрьском интервью.

Проблема в том, что сам Хави пока ничего не доказал, как тренер. «Аль-Садд» под его руководством скатился с первого места на третье в чемпионате Катара, проиграл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хилялю» и финишировал четвёртым на клубном чемпионате мира. Самые горячие поклонники «Аль-Садда» требуют убрать своего бывшего кумира. Возможно, чтобы реализовать идеи, Хави просто нужны игроки такого уровня, как в «Барселоне».

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У экс-защитника «Барселоны» Кумана тренерский опыт гораздо больше, чем у Хави. На клубном уровне голландец работал с «Витессом», «Аяксом», «Бенфикой», ПСВ, «Валенсией», АЗ, «Фейеноордом», «Саутгемптоном» и «Эвертоном», а сейчас возглавляет сборную Нидерландов. В коллекции 56-летнего специалиста восемь трофеев, завоёванных с пятью командами в трёх странах.

Издание Mundo Deportivo провело недавно опрос среди работников «Барселоны» с целью выяснить, кого они хотели бы видеть во главе сине-гранатовых. Куман занял второе место после Юргена Клоппа, чьё появление в Примере пока кажется нереальным. А вот Куман действительно находится в списке кандидатов руководства каталонского клуба. Три месяца назад спортивный директор футбольного союза Нидерландов Нико-Ян Хугма признался, что в контракте тренера сборной есть пункт, позволяющий ему уйти в «Барселону» после выплаты определённой компенсации. Позже сам Куман подтвердил слова Хугмы: «Назначение в «Барсу» возможно, но я не буду думать об этом до окончания Евро-2020».

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

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43-летнего Гальярдо в Европе помнят по выступлениям за «Монако» и «ПСЖ». Умный был полузащитник, вполне подходящий «Барселоне» по стилю. Но, конечно же, он не сидел «за одним столом» с Хави. Зато теперь многие считают Марсело лучшим тренером Южной Америки. Аргентинец блестяще работает с «Ривер Плейт», который возглавляет с 2014 года.

Под руководством Гальярдо «Ривер Плейт» особенно успешен в международных соревнованиях: две победы в Кубке Либертадорес, одна – в Южноамериканском кубке, три – в Суперкубке Южной Америки. Да и в Аргентине он настоящий король турниров на выбывание: три раза выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок. Кстати, и в 2019 году Марсело был близок к завоеванию Кубка Либертадорес. Вы наверняка не забыли чудесный финал, когда «Ривер Плейт» выигрывал у «Фламенго» со счётом 1:0 к 91-й минуте, но пропустил два гола в компенсированное время.