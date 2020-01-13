Головин – абсолютный топ для «Монако». Но ему уже пора врываться в элиту

Воскресный матч «ПСЖ» и «Монако» не просто получился захватывающим, сверхрезультативным и сдобренным залихватской интригой. Для всех российских любителей футбола, неравнодушных к таланту Александра Головина, он окрасился ещё и в яркие праздничные тона, поскольку мы увидели соотечественника если не во всей красе, то в состоянии, максимально близком к этому. Даже если включить внутренний режим максимальной строгости и взять красную авторучку для подчеркивания всех недостатков при разборе, итоговая оценка никак не окажется ниже «четвёрки». И это – в матче против топового клуба не только Франции, но и всей Европы.

Оттого и приятно на душе: мы привыкли относиться к нашим игрокам в таких ситуациях с неким снисхождением, а здесь оно совершенно не требуется. Головин – абсолютно топовый игрок для «Монако» в таком топ-матче, и сейчас уже действительно можно утверждать, что он должен стремиться к более ярким звёздам. У него есть для этого почти всё.

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Интенсивность? Александр работает с мячом на скоростях, ничуть не уступающих не только партнёрам, но и большинству футболистов «ПСЖ». Его чрезвычайно быстрые ноги позволяют сохранять мяч под прессингом, легко освобождаться из-под давления и резво разгонять атаки. Те же Аршавин, Павлюченко или Билялетдинов не были способны играть в таком темпе по 90 минут, а Головин – может.



Умение развивать атаку? В этом и преимущество Головина, что большинство его действий направлено не просто на сохранение мяча, а именно на развитие. Против парижан у него набралось 44 передачи (36 точных), из них 39 были конструктивными (направленными на развитие атаки) и лишь три – подготовительные. Также у россиянина две острые передачи. А всего по сезону – 39, он лидирует в команде с большим отрывом (по 25 у Желсона Мартинша и Бен-Йеддера) и занимает пятое место в чемпионате.



Техника? Головин быстр и эффективен в дриблинге (пять обводок, три удачных), сохраняет очень много мячей (пять потерь за игру – приличный показатель для игрока с такими задачами).



Вовлечённость? Он даёт необходимый объём передвижений и борьбы (19 единоборств за игру, девять выигранных), в том числе и в обороне (12 и 6). Александр полезен в прессинге и активной фазе обороны, здорово вступает в отбор (восемь попыток, четыре успешных, а ещё – пять перехватов и пять подборов).

Универсальность и адаптация к тактическим изменениям? Пример из вчерашнего матча – Головин начинал матч на левом фланге полузащиты в фазе атаки, при обороне становился центральным полузащитником, а после перерыва эпизодически превращался в нижнего опорника.



Ещё Александр за счёт скорости, техники и лёгких ног умеет легко выходить на удар. В матче с «ПСЖ» он пробил по воротам пять раз (одна попытка в створ), а в среднем по сезону у него солидные для полузащитника 1,8 удара за игру. Он не боится бить издали, причём с обеих ног, и большинство эпизодов создаёт себе сам простыми, но очень быстрыми смещениями в сторону.

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Прибавить же для перехода на новый уровень и для трансфера в топ-клуб а-ля «Челси» или тот же «ПСЖ» Головину нужно лишь в одном: в принимаемых решениях и конкретике. И это мы тоже наглядно увидели вчера. Свои два опасных подхода, в конце первого тайма и начале второго, Александр использовал так себе. В первом случае долго перекладывал мяч под правую и затянул с ударом, во втором, наоборот, не выждал паузу и неудобно покатил влево партнёру, у которого не было очевидного варианта для завершения.



Если бы Головин умел исполнять такие эпизоды хотя бы в половине случаев, то его уже не было бы в полукризисном и нестабильном «Монако». Если бы к своему умению выйти на удар со средней дистанции он прибавил ещё и более стабильное исполнение, он тоже давным-давно бегал бы среди самой элиты. Всё-таки люди, умеющие решать моменты, ценятся во всём мире.



Это шаг – возможно, не такой простой, но абсолютно возможный и осязаемый – Александру и нужно сделать в ближайшие сезоны. И тогда мы точно получим футболиста, которого у нас давно не было.

Использованы данные InStat и Understat.